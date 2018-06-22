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 Политика Украины
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 "Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий", - член ВККС Зарицкая

Судьи, которые раньше работали в ликвидированных высших специализированных судах, часто отказываются переходить в суды низшего уровня или в другом регионе.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Анастасия Зарицкая.

Она объяснила, куда после начала работы нового Верховного Суда, перешли судьи, которые раньше работали в высших специализированных судах.

"Согласно закону, без конкурса судьи могут быть переведены ВККС в суд того же или более низкого уровней. Поскольку того же уровня судов не осталось, поэтому - в суды низшего уровня. Этот вопрос очень болезненный, потому что в лучшем случае они могут занять вакансию в апелляционных судах. Да еще и в разных регионах страны, а не только в Киеве, где они жили и работали многие годы. Судьям очень трудно воспринимать, что может измениться регион, но мы выполняем закон, когда им это предлагаем и выносим соответствующее решение", - пояснила она.

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По ее словам, хотя ликвидационные процедуры в отношении высших специализированных судов не завершены, уже очевидно, что все, кто там раньше работал, должны найти новые рабочие места.

"Не все переходят в апелляционные суды, кто-то идет и на вакансии в первые инстанции. Некоторые говорили, что для них нет принципиальной разницы. Эти люди нас немного удивляли, так-как некоторые даже в апелляцию не хотят. Идут туда, так сказать, переступая через себя", - отметила Зарицкая.

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На вопрос о том, сколько судей изменили место работы, член ВККС ответила: "По бывших судьях Высшего хозяйственного суда вопрос в основном решен, они уже распределены, мы свои рекомендации предоставили. Далее будет работать Высший совет правосудия. Почти такая же ситуация и в отношении судей Высшего административного суда. Для большей части вопрос об их переводе решен. Хотя есть судьи, которые подали заявления с просьбой пока отложить рассмотрение. Причины разные. Вопрос сложный. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то - по возрасту не может переезжать, кто-то просится остаться там, где ему удобнее, а как правило, это в Киеве. Но в Киеве вопрос с наличием вакансий. Вместе с тем в других регионах есть большая потребность в специалистах такого уровня. Поэтому направляем туда, где есть необходимость. Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий".

Полный текст интервью с членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины Анастасией Зарицкой читайте ЗДЕСЬ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072909
 
 
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" конкурс по 40 вакансий"....ну еще бы...какая же свинья самовольно отойдет от корыта.
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а должно быть везде по 100% вакансий. Потому что чуханы, которые не видят узурпации власти народа в Украине, возникшей вследствие отсутствия в Конституции страны определения народа Украины на фоне того, что эта Конституция объявляет про то, что этому народу принадлежит власть - не стоят звания судей. Если ж они такие тупые, что очевидного противоречия в главном законе страны не замечают, то как они могут заметить подобное при вынесении решений о нарушении договоров, например, где одна из сторон из их подписавших не указана. Подобные субчики не судьи, а барыги в мантиях, на кой они вообще нужны, уж лучше пусть весь мир видит, что Украина без судей живет.
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В 30-миллионной стране, тяжело судий набрать...Такие дебилы, что колядки выучить не могут? Это уже на деградацию общества смахивает... "Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий", - член ВККС Зарицкая - Цензор.НЕТ 4487
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Проще смотри. Что-бы занять вакансию, нужно занести. А это в данный момент сложно. За конкурсами присматривают. Как немного поутихнет, вакансии вмиг наполнятся.
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глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев со своим Другом и по совместительству Коммерческим Директором компании Юрием Витренко. А теперь самое Интересное. Вчера Юра заявил, что Считает премию в 45 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ, для Себя и Коболева, вполне Адекватной. Витренко объяснил, что в Перерасчете на каждую Украинскую семью это ВСЕГО ЛИШЬ 38 гривен. Такого Ужасного Цинизма я еще не Встречал. Это какая-то Фантасмагория. Каждая семья в Украине, из своего Кармана заплатила по 38 гривен, этим двум Ребятам. Вместо того, чтобы купить несколько килограмм Фруктов для своих Детей или Пачку таблеток для Пожилых родителей. Каждый из нас ЛИЧНО оплатил Роскошную и Сытую жизнь, этим Молодым Людям. А самое Печальное в том, что это именно с НАШЕГО молчаливого Согласия, Миллиарды Гривен осели в карманах Юры и Андрюши. И это только Начало...
P.S. Специально для Диванных Экспертов - ни в одной стране МИРА с 2008 года, подобные Огромные бонусы больше не Практикуются.
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Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий

Так еще 20-ть добавьте путем посадок судей

А остатку окажется нечего делать
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"Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий", - член ВККС Зарицкая - если бы хоть наполовину умные проводили реформы, такого бы не было.
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Это все потому, что в украинской "правоохранительной" системе судье отведена роль терпилы-громоотвода.
Все решается у прокурора. Если прокурор придет в суд с доказательствами то судья может и посадить. Если у прокурора все "порешали", то он просто придет в суд с пустой папкой, дело развалится и судья будет крайним. Потому как отпустил преступника
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий", - член ВККС Зарицкая
 
 
 
 
 
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