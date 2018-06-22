 "Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий", - член ВККС Зарицкая

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Анастасия Зарицкая.

Она объяснила, куда после начала работы нового Верховного Суда, перешли судьи, которые раньше работали в высших специализированных судах.

"Согласно закону, без конкурса судьи могут быть переведены ВККС в суд того же или более низкого уровней. Поскольку того же уровня судов не осталось, поэтому - в суды низшего уровня. Этот вопрос очень болезненный, потому что в лучшем случае они могут занять вакансию в апелляционных судах. Да еще и в разных регионах страны, а не только в Киеве, где они жили и работали многие годы. Судьям очень трудно воспринимать, что может измениться регион, но мы выполняем закон, когда им это предлагаем и выносим соответствующее решение", - пояснила она.

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По ее словам, хотя ликвидационные процедуры в отношении высших специализированных судов не завершены, уже очевидно, что все, кто там раньше работал, должны найти новые рабочие места.

"Не все переходят в апелляционные суды, кто-то идет и на вакансии в первые инстанции. Некоторые говорили, что для них нет принципиальной разницы. Эти люди нас немного удивляли, так-как некоторые даже в апелляцию не хотят. Идут туда, так сказать, переступая через себя", - отметила Зарицкая.

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На вопрос о том, сколько судей изменили место работы, член ВККС ответила: "По бывших судьях Высшего хозяйственного суда вопрос в основном решен, они уже распределены, мы свои рекомендации предоставили. Далее будет работать Высший совет правосудия. Почти такая же ситуация и в отношении судей Высшего административного суда. Для большей части вопрос об их переводе решен. Хотя есть судьи, которые подали заявления с просьбой пока отложить рассмотрение. Причины разные. Вопрос сложный. Кто-то по состоянию здоровья, кто-то - по возрасту не может переезжать, кто-то просится остаться там, где ему удобнее, а как правило, это в Киеве. Но в Киеве вопрос с наличием вакансий. Вместе с тем в других регионах есть большая потребность в специалистах такого уровня. Поэтому направляем туда, где есть необходимость. Есть такие суды, где сейчас по 40 вакансий".

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