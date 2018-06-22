 Минюст подал заявление в ЕСПЧ в интересах Сенцова. Надеемся на срочный ответ суда уже сегодня, - Петренко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал глава Минюста Павел Петренко.

"Цель заявления - предоставление правительству РФ указаний об отказе от применения каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья украинского режиссера", - написал он.

По словам главы Минюста, первоочередной задачей является предоставление представителям Украины, в первую очередь Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой, доступа к Олегу, а также получение информации о состоянии его здоровья.

Петренко подчеркнул, что на сегодняшний день единственной информацией о состоянии Олега Сенцова являются заявления уполномоченного по правам человека РФ о наборе Сенцовым веса. Однако, эти заявления не подтверждены никакими доказательствами.

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"По мнению Людмилы Денисовой, такие заявления дают основания полагать, что к Олегу Сенцову могут применяться меры принудительного кормления", - отметил он.

"Европейский суд по правам человека обычно принимает подобные решения в течение 24 часов. Так, будем надеяться на срочный ответ Суда уже сегодня", - добавил глава Минюста.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".