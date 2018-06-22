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 Политика Украины
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Все про:покушение (728) суд (21040) Харьков (3893) Янукович (30286)

 Януковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий

Беглый президент Виктор Янукович собирался посетить 22 февраля 2014 года "Съезд депутатов всех уровней" в Харькове. Однако службой безопасности президента было принято решение отменить посещение съезда в связи с информацией о готовившемся на него покушении.

Об этом рассказал в Оболонском райсуде Киева экс-охранник Януковича Сергей Бернацкий, передает Цензор.НЕТ.

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"Я потом пообщался с Павленко (экс-главы штаба СБ президента. - Ред.), он сказал, что к моменту его прибытия во Дворец спорта, в зале уже находились около 200 человек, которые зашли без допуска. Кто эти люди, сказать никто не мог. Он сказал, что среди этих людей есть группа, задача которой ликвидировать президента во время съезда. Вторая подобная группа, сказал Павленко, была на улице. То есть, если не сработает основная, то должна была сработать вторая - резервная. С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью. Самое уязвимое место - при посадке в автомобиль", - рассказал свидетель.

Напомним, cегодня в Оболонском районном суде Киева проходит 55-е заседание по сути в деле о госизмене и пособничестве ведению войны беглого экс-президента Виктора Януковича.

Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 8 июня, суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончаниисудебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.

Источник: https://censor.net.ua/n3072903
 
 
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комуто нужен мученик иуда и предатель))))) Януковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий - Цензор.НЕТ 8392
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В «ЛНР» «приговорили» Порошенко к пожизненному заключению
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коцаби з усіх сил намагаються накачати здувшийся до рівня плінтусу рейтинг своєї агентури.
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Тень на плетень. Ужаститки для малолетних.
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так надо же как то тянуть процесс,пока деньги с ЕС не заберет,а потом посмертно признают виновным
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о це поворот !
ці "процеси" створять з овоча іконку, на яку будуть дро--чить, половина України! Януковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий - Цензор.НЕТ 7500 Януковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий - Цензор.НЕТ 5535 Януковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий - Цензор.НЕТ 7607
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Та ніхто б його не ліквідовував.
Достатньо подивитись на Сирію. Той самий план, але вже реалізований.
асад так само як і янік написав листа путіну з проханням воєнної допомоги в боротьбі з повстанцями.
путін не наважився бомбити Україну, захопив лише Крим і частину Донбасу, зате відігрався на Сирії.
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С такими как Янукович не надо разговаривать.
Таких надо валить сразу.
Естественно, со всем окружением.
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Да-да, слышали. Сначала убить, а потом сжечь заживо!
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зек . мастак на выдумки .а охранник шо ? холуй проплаченный
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Так після важкої контузії яйцем все могло бути. Могли й помідорами розстріляти...
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"В зале уже находились около 200 человек, которые зашли без допуска,среди этих людей есть группа, задача которой ликвидировать президента во время съезда. Вторая подобная группа, сказал Павленко, была на улице. То есть, если не сработает основная, то должна была сработать вторая - резервная" - то есть грубо говоря была толпа людей,подготовленных для ликидации Януковича и что дальше?Не смогли?Команды не было?Что это за бред вообще.....
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Янукович не приехал в Харьков. Он решил линять подальше.
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"Кто эти люди, сказать никто не мог. Он сказал, что среди этих людей есть группа, задача которой ликвидировать президента во время съезда." - если никто не знал, кто эти люди, то откуда было известно, какая у них задача?!

"Астанавитесь!"(с)
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Если бы хотели убрать - убрали бы, а так это фейк
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в пенькобежца стрЫляли? или хотели стрЫлять?
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Двести "ликвидаторов", вооруженных бутылками с зажигательной смесью!? Феерический бред для ватников и роспропаганды.
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Ну, одним яйцем Януковича вбити важко, а от якщо двомастами!? Та ще надворі 200!! )))
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Не щастить людині з хвойними.
Спочатку віночок, потім йолка )))
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Архивы РАБссии хранят много секретов об Семемейке Индюковичей начиная с Первой Мировой войны...,там меого чего интересного нарыл руцкий писатель автор "Молодой гвардии "Александр Фадеев.Особняков стоит повесть "Полесский палач" которую Александр Александрович не успел закончить про деда Витьки Индюка.То ли сам застрелился то ли застрелили писателя в 1956 году,тайна сия покрыта Мраком,что и всё советское Дерьмо...
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судова тяганина на руку зеку....сподіваються що влада зміниться і процес закриють
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ще була 3-тя резервна група...чи то перша...
вона мала спочатку монтажні піну вдути в сраку януковичу, потім коли в нього почався епілептичний припадок згвалтувати його, а після цього розіпяти в трусиках на дошці оголошень

інфа 100%
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Украинские спецслужбы вчера поймали РАБссиянского Хмыря по кличке "Святой",который помогал обстреливать украинские позиции Хмырю Михаилу Пореченкову в 2014 году...,попался крысенш...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЯнуковича должны были ликвидировать во время съезда в Харькове, - экс-охранник Бернацкий
 
 
 
 
 
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