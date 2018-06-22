 Судьи в Верховном Суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. В ближайшие недели будет объявлен второй конкурс в ВС, - Козьяков

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Комиссии Сергей Козьяков заявил на встрече с журналистами.
"Законом предусмотрено, что в Верховном суде может быть до 200 судей. Первый конкурс прошел на 120 вакантных должностей. После Указа Президента прошло 117 судей. Таким образом, есть 83 вакантных должности, на которые мы можем объявить второй конкурс. Возможно, количество будет другим, так как цифру нам дает Государственная судебная администрация, и она согласовывается с Высшим Советом правосудия", - пояснил он.
Необходимость добора судей в Верховный Суд глава ВККСУ объяснил критически высокой нагрузкой на двух кассационных судах ВС из четырех.
"Зачем нужно проводить второй конкурс? В Кассационных административном и гражданском судах нагрузка в несколько раз выше, чем в уголовном и хозяйственном. Нужно помочь коллегам. На них свалилось около 100 тысяч дел после Высших спецсудов, которые ликвидируются, и новые дела. Реально, судьи в Верховном суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. Скорая помощь приезжает в два часа ночи – такая большая нагрузка", - сказал Козьяков.
пересичным, вкалывающим за 5-10тыщ должны быть довольны своей работой и ,одновременно, стыдно за свой малый объём проделанного.
не было б крепче в мире гвоздей.."
во-вторых - результаты титанических усилий?
и в третьих... что-то никто... не потерял сознание от голода в общежитии или в трамвае
так что... не надо скиглити...
НЕ ВЕРЮ.
"Судьи в Верховном Суде сейчас работают по 18-20 часов в неделю. В ближайшие сутки будет объявлен второй конкурс в ВС".
в сутках 24 часа, если шо.
просто цікаво....всі ж себе вважають дорослими, освідченими, мислячими людьми, які просто так "гівно на вентелятор не будуть кидати"?!
Есть у меня решеньице, точнее определеньице из ВСУ
а просто сказали что предприниматель и сказали обращаться в хозсуд
а предпринимателем никогда и не был...
Видно от переработки
сразу мысль: а как народ?
и кусок не лезет в горло
и компот на льется в рот...