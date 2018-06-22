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 Политика Украины, Общество
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Все про:Верховный Суд (584) конкурс (683) судебная реформа (1000) Козьяков (38) ВККСУ (234)

 Судьи в Верховном Суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. В ближайшие недели будет объявлен второй конкурс в ВС, - Козьяков

Высшая квалификационная комиссия судей намерена в ближайшие недели обїявить второй конкурс на должности судей в Верховный суд. Конкурс может длиться 6-7 месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Комиссии Сергей Козьяков заявил на встрече с журналистами.

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"Законом предусмотрено, что в Верховном суде может быть до 200 судей. Первый конкурс прошел на 120 вакантных должностей. После Указа Президента прошло 117 судей. Таким образом, есть 83 вакантных должности, на которые мы можем объявить второй конкурс. Возможно, количество будет другим, так как цифру нам дает Государственная судебная администрация, и она согласовывается с Высшим Советом правосудия", - пояснил он.

Необходимость добора судей в Верховный Суд глава ВККСУ объяснил критически высокой нагрузкой на двух кассационных судах ВС из четырех.

"Зачем нужно проводить второй конкурс? В Кассационных административном и гражданском судах нагрузка в несколько раз выше, чем в уголовном и хозяйственном. Нужно помочь коллегам. На них свалилось около 100 тысяч дел после Высших спецсудов, которые ликвидируются, и новые дела. Реально, судьи в Верховном суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. Скорая помощь приезжает в два часа ночи – такая большая нагрузка", - сказал Козьяков.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072900
 
 
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трудятся аки пчелки, за деньги малые, током за пользу для народа.
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рабы на галерах.
пересичным, вкалывающим за 5-10тыщ должны быть довольны своей работой и ,одновременно, стыдно за свой малый объём проделанного.
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Щас заплачу ... Бедненькие, надо им молочко за вредность выдавать .
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Главные труженики Украины...Есть за что трудиться...Плюс то, что наколядуют.. Судьи в Верховном суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. В ближайшие недели будет объявлен второй конкурс в ВС, - Козьяков - Цензор.НЕТ 9815
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".гвозди бы делать с этих людей
не было б крепче в мире гвоздей.."

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шо, так много несут бабла, что пересчитать за 20 часов не могут?
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бедняги. вкалывают за 5 тысяч гривен, недоедают, недосыпают...а там и пенсия 1453 гривны не за горами...щас расплачусь от сочувствия.
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А що ж такого корисного вони там роблять ? Судді у Верховному суді зараз працюють по 18-20 годин на добу. Найближчими тижнями буде оголошено другий конкурс до ВС, - Козьяков - Цензор.НЕТ 9898
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от невдача), є тільки вірус петя, а бота пЕтю) не створили, щоб допомагав суддівським))? Судді у Верховному Суді зараз працюють по 18-20 годин на добу. Найближчими тижнями буде оголошено другий конкурс до ВС, - Козьяков - Цензор.НЕТ 4837
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Нема коли бідолашним на своїх ЛендКрузерах і РенджРоверам по хліб зїздити. )))
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Дайте им кэш машинки и 8 часов им будет достаточно.
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ну во-первых , за работу сверх нормы что--то платят (и это что-то не 100 грн)
во-вторых - результаты титанических усилий?
и в третьих... что-то никто... не потерял сознание от голода в общежитии или в трамвае
так что... не надо скиглити...
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Конечно.Я их понимаю.Пересчитать такие бабки не так просто.
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Боже, шо оно несёт шыкаладный судья трудоголик, это если хабари там равняются зарплате украинца за всю жизнь...
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Ппц..."бедные,несчастные" обработались...С судей давно пора снять неприкосновенность,дабы вся эта воровская свора почувствовала,что могут и руку отрубить и головы лишить.Пора перенимать пример Китая.В Китае публичную казнь чиновников даже показывают по ТВ.
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В заголовке опечатка. Вот оригинал.
"Судьи в Верховном Суде сейчас работают по 18-20 часов в неделю. В ближайшие сутки будет объявлен второй конкурс в ВС".
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ща заплачу от жалости.
в сутках 24 часа, если шо.
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шановні форумчани, а по яким конкретно рішеннями,по яких справах ви критикуєте роботу цього суду й стверджуєете "вони там всі продажні ect"?!

просто цікаво....всі ж себе вважають дорослими, освідченими, мислячими людьми, які просто так "гівно на вентелятор не будуть кидати"?!
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з.і. - на питання за що хвалю - як мінімум за накінець-то унормовану судову практику по 36 ККУ...тепер всі суди будуть однаково розглядати ці справи , а не "хто більше заніс"
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Ндя
Есть у меня решеньице, точнее определеньице из ВСУ
а просто сказали что предприниматель и сказали обращаться в хозсуд
а предпринимателем никогда и не был...
Видно от переработки
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как намажу бутерброд,
сразу мысль: а как народ?
и кусок не лезет в горло
и компот на льется в рот...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСудьи в Верховном Суде сейчас работают по 18-20 часов в сутки. В ближайшие недели будет объявлен второй конкурс в ВС, - Козьяков
 
 
 
 
 
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