 Особенностью отбора в Антикоррупционный суд станет привлечение Общественного совета международных экспертов, - член ВККС Зарицкая

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала член Высшей квалификационной комиссии судей Украины Анастасия Зарицкая.

"Конкурс может быть объявлен в сентябре. Пока этот вопрос еще решается. Конкурс в антикоррупционный суд будет обязательно публичным, чтобы общество также могло оценить кандидатов. Участники конкурса должны пройти квалификационное оценивание, включая экзамен (тесты и практические задания), психологическое тестирование и собеседование с психологом, а также собеседование по результатам исследования досье с членами ВККС. Особенностью станет привлечение к процессу Общественного совета международных экспертов. Комиссия уже имеет чрезвычайно важный опыт проведения конкурса в Верховный Суд. Комиссия имеет тестовую базу, которую нужно доработать и усовершенствовать с учетом специфики этого суда. Есть также часть практических задач. Комиссия знает, каким образом организовать процесс квалификационного оценивания, поэтому готовы к этому процессу", - отметила Зарицкая.

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На вопрос относительно сроков проведения конкурса она ответила следующее: "Согласно закону, Высший антикоррупционный суд должен быть сформирован в течение года со дня вступления его в силу, то есть до лета 2019 года. Можно делать прогнозы относительно его быстрого проведения, а можно проанализировать продолжительность конкурса в Верховный Суд, чтобы понять сложность процедур. Прошлый конкурс длился 9 месяцев при условии, что комиссия проводила только его. Сейчас одновременно мы осуществляем отбор судей, квалификационное оценивание всего судейского корпуса, конкурс в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, на очереди второй конкурс в Верховный Суд и конкурс в Высший антикоррупционный суд. Об этом надо помнить, перед тем как делать прогнозы относительно продолжительности последнего конкурса. Процесс проведения конкурса для будущих судей этого суда может задержаться из-за формирования Общественного совета международных экспертов. Многое будет зависеть от продолжительности специальной проверки кандидатов, проводимой около 20 государственными органами".

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Зарицкая подчеркнула, что конкурс на должности антикоррупционных судей будет проводить ВККСУ, однако проверку кандидатов на соответствие критериям доброчестности и профессиональной этики будет проводить не Общественный совет доброчестности, а специально созданный Общественный совет международных экспертов.

"Это вспомогательный орган, который создается сроком на шесть лет Высшей квалификационной комиссией судей Украины для содействия ей в подготовке решений по вопросам назначения на должности судей Высшего антикоррупционного суда. Общественный совет международных экспертов будет выполнять свои полномочия в составе шести членов, назначаемых исключительно на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами", - пояснила она.

Полный текст интервью с членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины Анастасией Зарицкой читайте ЗДЕСЬ.