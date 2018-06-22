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 Значительные инвестиции РФ в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил обеспокоенность инвестициями России в ядерное оружие.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом он заявил в интервью изданию Stern, которое вышло 20 июня.

По словам Столтенберга, ни одному члену Альянса ничего не угрожает, но значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство.

Он добавил, что РФ использует во время учений как обычное, так и ядерное оружие, что снижает порог сдерживания.

Отношения Кремля и НАТО усложнились после аннексии Россией Крыма и начала боевых действий на востоке Украины.

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В июне 2017 года глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел сообщил, что Россия увеличивает свой военный потенциал практически по всем фронтам, поэтому НАТО надо быть начеку, чтобы не допустить сценария аннексии Крыма и вторжения в Восточную Украину.

1 марта 2018 года во время обращения к Федеральному собранию Путин заявил, что Россия разработала новое гиперзвуковое оружие. По его словам, авиационно-ракетный комплекс, "не имеющий мировых аналогов", получил название "Кинжал" и с 1 декабря 2017 года приступил "к несению опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа (в него, в частности, входит оккупированный Крым. – Ред.)".

Также, по словам главы Кремля, уже началось серийное производство нового ракетного комплекса "Авангард" и проводятся испытания тяжелой межконтинентальной ракеты "Сармат", которую оснастят "широким спектром ядерных боеприпасов".

Президент РФ рассказал о разработке крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой и "практически неограниченной дальностью полета", которая пока не имеет названия, но была проверена на полигоне в конце 2017 года.

Во время выступления Путина показали видео с пробными запусками ракет и анимационные ролики с моделированием поражения условных целей.

В Белом доме и Пентагоне заверили, что заранее знали об указанных разработках и полностью подготовлены для защиты от любых угроз. Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Нойерт отметила, что РФ нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности с 2014 года.

2 марта президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выразили обеспокоенность заявлениями Путина и подчеркнули, что такие действия мешают "обсуждению целого ряда вопросов между РФ и Западом".

Столтенберг неоднократно заявлял, что НАТО не хочет новой холодной войны с Россией.

Источник: https://censor.net.ua/n3072894
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
А вы его не чешите свое беспокойство.
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самое главное слово изо всех сказаных-Беспокойство
потом пойдут Озабоченность и прочие
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До глубокой озабоченности еще 7 стадий. Действительно импотенты
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Сразу видно Йенс комменты на цензоре не читает, а то не парился бы из за ржавой рухляди, а только за Воронеж переживал слегка
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хорошо что Украина отказалась от ЯО и средств его доставки...., и даже не думает о его создании...
Все нас за это уважают и любят....
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И помогают! Подают пример другим, как надо отказываться от ЯО!
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Нехай Європа більше газу закуповує...
Мавпам буде з чого бомбу створювати.
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плутоній це відход виробництва звичайного енергетичного ядерного реактора ...тому не переживай чого чого а цих відходів у Параші вистачає ...доречі ...якби Україна зуміла організувати переробку відпрацьованого пального ...то і в нас би за рік два питань з бімбою не виникало ...недаремно американці і кацапи забирають відпрацьоване паливо на переробку назад до себе ...хоча американці весь час мудрять як би виготовляти таке паливо у якому не накопичувався плутоній у результаті роботи ...
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нашли перед кем своим "беспокойством" вертеть. кацапы пока по мозгам не получат, не успокоятся - будут даже во сне ура кричать и в атаку бегать.
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Та вже колись таке було.А потім американці окорочка кацапам привозили,щоб ті з голодухи не поздихали.Так що все ще попереду...
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За столько лет либеральные еврогеи психологию гопников не смогли понять. Хотя казалось бы, сам Столтенберг состоял на связи с КГБ, как агент "Стеклов" (Это открытая информация, Столтенберг покаялся за грехи левой молодости).
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деньги, полученные за газ и нефть, нужно же как-то тратить? вот они и тратят, чтобы им еще больше денег за газ и нефть давали.
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да ну ладно...а ви з ними Будапешський меморандум підпишіть....
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Ніх...я на росії нема. ПаРаша бреше і там сподіваються що їм повірять і будуть боятися. Інакше нащо кричати на весь світ що вони там в себе розробили, якусь там мегасупер зброю... це все брехня, вони просто беруть на понт... парашка прогнивша алкоголем і наркоманією країна, виживає завдяки своїм багатим природнім ресурсам, зокрема нафта та природній газ...
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Ржавого коптящего авианосца "Кузю" довести до ума не могут, а за ЯО берутся рукожоперы скрепные.
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так це він виказав стурбованість?!
тому, що "По словам Столтенберга, ни одному члену Альянса ничего не угрожает, но значительные инвестиции российских властей в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство.Источник:https://censor.net.ua/n3072894"
тобто розуміють, що хуйло з кацапієб - це дійсно люди з 19 віку!
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Как поживает украинская госпрограмма "Ракетный щит Украины"? Её куратор Турчинов поживает неплохо, а Украина за четыре года ещё не испытала ракеты, способные доставать цели в глубине вражеской территории и, тем самым, предотвратить агрессию. Оружие сдерживания нам не нужно?
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так ведь на бабло от ЕС вооружаются, кто б еще им согласился без устали его подкидывать
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А вы пригласите Путина в Будапешт, пусть он разоружится.
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===Значительные инвестиции РФ в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство===

Года через три беспокойство перейдет в озабоченность
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЗначительные инвестиции РФ в ядерное оружие и системы вооружения вызывают беспокойство, - Столтенберг
 
 
 
 
 
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