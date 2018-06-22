 Суд над Януковичем: экс-охранник Бернацкий о бегстве президента. СТЕНОГРАММА ЗАСЕДАНИЯ

Цензор.НЕТ вел текстовую онлайн-трансляцию данного процесса.

13:12 Допрос окончен.

Сердюк подает ходатайство - допросить дополнительно в порядке оказания международно-правовой помощи бывшего лишенного гражданства нардепа Андрея Артеменко.

Судья отказывает и объявляет перерыв до 10 утра 26 июня.

13:04 Судья Девятко задает уточняющие вопросы о письме Путину.

Бернацкий говорит, что Павленко с почты "вернулся около часа или позже". Вспомнить, когда он передал Павленко письмо не может. Говорит, что скорее всего это было в 12 часов.

Девятко: "Мы с обвинением и защитой исследовали стенограмму заседания Совбеза ООН, которое состоялось около 16:00. В Ростове это 23:00. Каким образом Чуркин (бывший постпред РФ в ООН. - Ред.) в Нью-Йорке мог знать о письме, которое только шло по почте?"

Речь идет о заседании 1 марта, на котором Чуркин упомянул о письме Путину, а показал его лишь на заседании 3 марта.

"Я выполнял только технические моменты, я не знаю об этом ничего", - говорит свидетель.

Девятко: "Вы говорили, что Янукович всегда выступал за целостность. Думаю, что стороны согласятся, что в марте, мае, июне, когда вы находились рядом, несколько иначе развивались события. Не поручал ли вам Янукович набрать письмо, чтобы отозвать то письмо, которое вы первого марта отправили Путину?"

Бернацкий: "Нет!"

12:58 Свидетель отмечает, что решения о передвижении по Украине принимал Кобзарь.

Прокурор спрашивает, кто из сотрудников принимал решения по передвижению по территории РФ.

"Мы уже тогда не являлись сотрудниками. И второй момент - согласно статьи 63 отказываюсь отвечать", - говорит Бернацкий.

"Позиция ясна - на вопросы адвокатов готов отвечать, на вопросы обвинения нет", - говорит Крым.

12:54 Прокурор спрашивает, могли ли украинские войска и силовики обеспечить охрану Януковича в Крыму.

Бернацкий: "При кратковременном нахождении - могли обеспечить. При длительном нахождении на тот момент уже не могли. Потому что уже в то время вместе с Наливайченко и Аваковым летели вооруженные люди, и уже даже на 9-й даче эти люди побывали".

Крым: "Какое количество этих вооруженных людей было с Наливайченко и Аваковым?"

Свидетель: "Мне неизвестно. Повторюсь, я не был допущен к аналитическим, информационным подразделениям. Я говорю то, что слышал, то, что знаю".

Прокурор: "Вы лично их видели?"

Свидетель: "Если бы я их видел, я бы перед вами уже не сидел".

12:48 Прокурор спрашивает, с кем общался Янукович 28 февраля, перед пресс-конференцией в Ростове.

Свидетель вспоминает лишь Шуляка и Ильина.

Спрашивают, встречался ли Янукович в этот период с кем-то из представителей властей РФ. Свидетель говорит, что не знает.

Добавляет, что в Крыму Януковича охраняла его охрана, были автомобили посторонних людей, но чтобы это были военнослужащие РФ он не видел.

"Военнослужащих со знаками отличия я не видел. Без знаков отличия - видел, но это были граждане Украины", - говорит Бернацкий о тех, кто охранял Януковича.

"Откуда вы знаете об англоязычных боевика с Аваковым и Наливайченко?" - спрашивает Крым.

"Слышал это от Кобзаря и Павленко. Не знаю, откуда узнали они", - отвечает Бернацкий.

12:46 Прокурор Крым сообщает, что свидетель говорил по телефону с Александром Галкиным, командующим войсками Южного военного округа РФ, и спрашивает, о чем был разговор. Он уточняет, что этот звонок был перед полетом на вертолетах из-под Мелитополя.

Сердюк протестует, судьи снимают вопрос.

Сердюк говорит, что эти материалы дела не открыты защите.

Свидетель говорит, что не знает, знал ли Янукович куда летит и с кем, а сам он с российскими военными не общался.

12:40 Обвинение спрашивает о вертолетах, которые забрали Януковича и его свиту из Запорожской области.

Свидетель: Это были Ми-8, знаков отличия не видел. Была ночь, форму не помню.

Суд просит не уходить от ответа.

Судья Девятко: "Вы были рядом с Януковичем. Вы хотите, чтобы суд вам поверил, что вам не сказали, что это за вертолеты?!"

"В моем присутствии был короткий разговор с Януковичем, я его не слышал", - говорит свидетель.

Девятко: Мы уже неоднократно допрашивали охранников. Не один свидетель не сказал, что Янукович находился на каких-то бортах или в учреждениях, которые бы принадлежали Украине. Все говорили об объектах, принадлежащих РФ. Возможно, вы сможете дать такую информацию? Назовите хотя бы одно учреждение, которое бы принадлежало Украине!

Свидетель: "О принадлежностях Украине я не могу сказать".

Прокурор: "Можете утверждать, что с момента посадки Януковича на вертолеты в Запорожской области он точно не был на объектах России?"

Свидетель: "Нет, не могу".

12:35 Обвинение спрашивает о группах, которые якобы преследовали Януковича.

Бернацкий: "Я лично видел группу автомобилей, когда мы выезжали из Харькова. Люди были в балаклавах и разговаривали по телефонам. Мы быстро проехали мимо. Остальная информация мне поступала от начальника штаба Павленко".

Судья уточняет и говорит, что вопрос был о людях, которые преследовали.

Свидетель: "Я воспринимаю это как факт преследования, что про выезде из резиденции люди сидели в автомобилях, наблюдали и передавали куда-то. Да, это преследование, или содействие преследованию".

12:32 Прокурор Крым: "Когда именно Янукович решил покинуть территорию Украины? Каковы мотивы, дата, место, может вспомните, когда он вам об этом сказал?"

Свидетель: "После того, как у нас состоялась встреча с Яцубой, я слышал, что президент рассуждал что есть два варианта. Либо остаться, призвать сторонников и бороться за восстановление законной власти, но это бы привело к гражданской войне. А от президента я неоднократно слышал его глубокую позицию, что никакая власть не стоит и капли крови. Это было подтверждено на Майдане, когда несколько месяцев стояли сотрудники Внутренних войск и "Беркута", их жгли, убивали, а они продолжали стоять. Второй вариант - временно выехать и политическим переговорным путем восстановить конституционный порядок в Украине".

Судья Девятко уточняет, что во время харьковского обращения Янукович сказал, что не покинет страну, а уже через сутки решил покинуть. Спрашивает, почему.

"Президент ставил во главу угла всегда то, чтобы не пролилась кровь. Думаю, это стало причиной", - отвечает свидетель.

12:28 Прокурор: "Вы говорили, что вам Янукович сказал, что он за единую Украину. Что именно он делал, чтоб достичь этой цели?"

Свидетель: "Пока у него была такая возможность, он все это делал. Уверен, что желает и сейчас. Были написаны письма министрам, обращение к Путину с предложением провести консультации. В итоге никто никаких консультаций не проводил. Вот мой ответ".

Кравченко: "Поддерживал ли Янукович проведение референдума?"

Свидетель: "Президент был за неделимую Украину".

Кравченко: "А почему имея возможность встретиться с Путиным, он не протестовал против действий РФ?"

Девятко говорит, что это вопрос к Януковичу: "Надеюсь, мы его допросить все же сможем".

12:22 "Какая была реакция Януковича, когда РФ незаконно присоединила к себе Крым. Он был удовлетворен?" - спрашивает Кравченко.

"Вопрос некорректный! Прошу снять!" - протестует Сердюк.

Суд допускает.

"Насколько мне известно, и Янукович это неоднократно говорил, что он всегда был, есть и будет сторонником единой, неделимой, соборной Украины. О фактах, доволен или недоволен, я не знаю", - отвечает Бернацкий.

"А он не сообщал, когда говорил, что является сторонником единой Украины, что он будет для этого делать?" - спрашивает Кравченко.

Свидетель: Этот вопрос нужно задавать лицам, которые пришли и сейчас находятся у власти. Референдум в Крыму прошел уже когда в Украине не было власти. И так называемые руководители не предприняли никаких действий, чтоб территориальная целостность была сохранена! С трибуны ВР звучали слова о запрете русского языка, что всех поставят в стоило, всех научат как себя вести. О территориальной целостности и том, что население Крыма привело к решению о выходе из Украины, это в большей степени вопрос к нынешней власти.

12:18 Кравченко вспоминает, как российские военные захватили админздания в Крыму, перекрыли аэропорты и так далее. Спрашивает, известно ли свидетелю об этом.

Адвокат Сердюк протестует и говорит, что "объекты были захвачены людьми без опознавательных знаков".

"Наверное, Сердюк уже стал защитником страны-агрессора, но он ошибается - в суде это было доказано!" - парирует прокурор Кравченко.

"Рад, стороны, что вы готовы к дебатам, часть речи произнес прокурор, часть - защита, но дебаты у нас назначены на 30 июля, вопрос допускается!" - говорит Девятко.

Свидетель говорит, что ему известно о вооруженных людях в казачьей форме: "О том, что это были военные, фактов у меня не было".

Прокурор спрашивает, знал ли Янукович на 1 марта о захвате зданий в Крыму.

Бернацкий: "Это вопрос к Президенту".

12:12 Обвинение: "То, что Янукович попросил Путина ввести войска, это и есть законная борьба Януковича за восстановление конституционного строя?"

Суд просит переформулировать вопрос.

Свидетель: "В моем понимании нет, могу объяснить. 28 февраля на вопрос журналиста президент заявил, что не будет обращаться за военной помощью... В письме к Путину не было упоминания о введении войск для захвата территории, там речь шла о консультациях!"

Прокурор: Как должны были применяться вооруженные силы РФ?

"Оказание гуманитарной помощи...", - говорит Бернацкий и опускает глаза.

"Вы читаете?!" - спрашивает Кравченко.

Свидетель: "Нет, не читаю".

Кравченко: "А повторите еще раз".

Бернацкий говорит, что нужно было защищать гражданское население, АЭС и так далее.

Прокурор: Вы детально цитировали Договор о дружбе. Вы знакомы с текстом?

Адвокат говорит, что свидетель не цитировал, а просто упомянул.

12:06 Свидетель не смог вспомнить детали правок, которые Янукович вносил в документы, которые писал Клюев.

Прокуроры: Рукописный текст обращения к Путину писал сам Янукович?

Свидетель: "Да".

Обвинение спрашивает о взаимоотношениях Януковича с Ильиным.

Свидетель: Находясь в Ростове, Виктор Федорович общался неоднократно. При разговорах я не присутствовал.

Бернацкий вспоминает, что когда Янукович писал обращение к Путину, рядом был Шуляк. Также говорит, что Павленко перед ним отчитался, что письмо к Путину унес на почту. Это было 1 марта около часа дня.

12:02 Прокуроры спрашивают, когда еще президент Украины, выезжая за границу, отказывался от госохраны.

"Президент может написать заявление об отказе в любой момент дня и ночи", - говорит свидетель, добавляя, что подобных других случаев ему неизвестно.

"Этот факт может свидетельствовать о том, что он не собирался долгое время возвращаться в Украину?" - спрашивает Кравченко.

"Факт отказа не говорит о том, что планирует возвращаться или не возвращаться. Факт отказа говорит только о факте отказа", - отвечает Бернацкий.

11:58 Как проверялась информация об угрозах жизни Януковичу, спрашивают прокуроры.

Свидетель: "Есть аналитические центры, там есть ответственные. Информацию проверяли не с одного источника. Из нескольких источников".

Прокуроры спрашивают, были ли попытки прорваться в "Межигорье", когда там был Янукович.

"Да! Конкретные факты. Дату я не помню. Это был январь или начало февраля. Имел место факт попытки прорыва большой группы лиц, в связи с чем нами был определен резервный маршрут. И такие факты были неоднократны. Они не прорвались", - говорит свидетель.

11:55 Прокурор Кравченко: "Какая цель была находится рядом с Януковичем?"

Бернацкий: "Я покидал территорию из политических и моральных убеждений. Я искренне хотел помочь президенту в решении этой громадной проблемы, которая переросла в межнациональный вооруженный конфликт. Поэтому я оказывал безвозмездную помощь".

"Учитывая ваши убеждения, поясните, что произошло в июне 2014-го, и почему не помогаете сегодня?" - спрашивает Крым.

"Февраль, март, апрель, май и так далее - все нахлынуло неожиданно, как снежный ком. Потом ситуация начала выравнивтаься, дальше мне находиться рядом с президентом не было необходимости. Включая тот момент, что после выхода документального фильма на НТВ, нас встречали люди на улице... Мне нужно было семью обеспечивать, нужно было искать работу. Но мои убеждения не поменялись, они даже еще более окрепли", - говорит Бернацкий.

11:50 Обвинение: Какова цель была уехать в РФ с Януковичем?

Бернацкий: Цель моя - политические убеждения.

Выясняется, что он не ознакомился с приказом на собственное увольнение, будучи военнослужащим, и тем не менее покинул Украину - поехал из Крыма в Ростов.

На вопрос, каким транспортом, отказался отвечать, ссылаясь на 63 статью Конституции, которая позволяет не свидетельствовать против себя.

11:46 "По чьему решению вы там жили?" - спрашивает прокурор Крым свидетеля.

Бернацкий: "Виктор Федорович проживал в доме своего друга, кого - я не знаю. Там был гостевой дом, я там жил. С марта по июнь".

Прокурор: "Какие источники доходов у вас были в это время?"

Адвокаты просят снять вопрос, говорят, что это не налоговая.

Крым говорит, что таким образом хотят проверить искренность свидетеля, ведь он говорил, что не платил ничего, но жил в доме, и не ясно, за что жил.

Суд допускает вопрос об источниках доходов.

Свидетель: "Это собственные сбережения".

Прокурор: "А вы выезжали в Харьков в командировку с собственными сбережениями?"

Свидетель: "Какие-то деньги у меня были".

11:40 К допросу приступают прокуроры. Спрашивают, охраняет ли свидетель Януковича до сих пор.

Бернацкий говорит, что не работает в охране Януковича, а охранял его до рапорта, который написал 23 февраля. Рядом с Януковичем в качестве помощника находился до мая-июня 2014 года, добавляет он.

Прокуроры спрашивают, кто платил деньги.

Свидетель: "Виктор Федорович за мои действия никаких материальных средств мне не перечислял".

Прокуроры спрашивают, где свидетель жил. Тот говорит, что в Ростове-на-Дону.

Адвокаты просят снять вопрос о том, жил ли Бернацкий в арендованных квартирах.

Судья допускает вопрос о том, где именно жил свидетель.

Свидетель: "Я это время проживал в непосредственной близости к Януковичу, на одной территории, там был гостевой дом. Кому он принадлежал я не знаю".

11:38 Сердюк: "Была ли цель у президента ввести войска РФ на территорию Украины?"

Судья снимает вопрос, как наводящий.

Адвокат переформулирует.

"Иуда ты, Девятко! - кричит кто-то из зала. - Человек может ответить на вопрос! Вы ему не дали! Иуда!"

Девятко просит вывести хулигана их зала.

Человек вырывается и успевает еще раз забежать в зал и крикнуть: "Иуда!" Уже на выводе его полицией из зала, хулиган еще успел выкрикнуть: "Так и третья мировая начнется!"

11:32 Бернацкий: "Была информация о том, что на крымчан напали, избили, искалечили, что были человеческие жертвы. В Крыму стали формироваться отряды самообороны. Все шло к тому, что вот-вот мог разрастись серьезный вооруженный конфликт между сторонниками нынешней бандитской власти и законопослушными людьми, которые не признали переворот. И на вопрос журналистов президент сказал, что не будет обращаться за военной помощью к РФ. После окончания пресс-конференции 28 февраля президент приехал в место своего проживания, распорядился, чтобы его не тревожили, сказал, что ему нужно много поработать. Узнал, что президент работал над обращением к президенту РФ, которое он подписал 1 марта 2014 года.

"Утром первого марта президент дал мне рукописный текст, сказал, чтобы я его набрал и принес. Что я и сделал. Потом мне отдали текст с правками, пометками, исправлениями. Я перепечатал. Принес президенту, он подписал, вызвали Павленко. Президент поставил ему задачу, что этот конверт нужно отправить срочно по почте. Павленко уехал", - вспоминает свидетель и добавляет, что адрес на конверте был - МИД РФ.

Бернацкий: "Всего было, шесть, кажется, листов".

11:28 О подготовке обращения к Путину свидетель говорит: "Президент думал, что страны-гаранты отреагируют на вооруженный переворот. Его обманули и предали. Представительство Украины в ООН дезинформировало мировое сообщество, а руководство США всячески поддерживали незаконную власть".

"Нам постоянно приходила информация из Украины о преследованиях инакомыслящих. В основном это те, кто проживал на юго-востоке и в Крыму", - отмечает Бернацкий.

11:22 Бернацкий: "Я находился в автомобиле с президентом. Ехали уже в темное время суток, местность я совершенно не знаю. Часа через два автомобили остановились по команде Кобзаря, мы развернулись и начали медленно двигаться в обратную сторону. Позже я узнал, что поступила информация от полковника Павленко, который двигался на удалении в 20 километров от кортежа, и в районе Мелитополя обнаружил блокпост с большим количеством людей вооруженных пулеметами и с задачей уничтожить президента и лиц, которые с ним находятся. Узнал, что из Донецка выехали радикально настроенные лица с теми же целями... Мы осуществили пересадку в вертолеты. Затем была посадка, перевели в самолет. То есть в Крым мы прибыли на самолете, в первой половине дня 23 февраля".

Свидетель продолжает: "По прибытию в Крым президент поставил задачу найти руководителей Крыма и Севастополя. Нам удалось разыскать только Яцубу, главу администрации Севастополя. Он прибыл к нам. Была достаточно длительная встреча, подробности разговора я не слышал. После того как уехал, президент рассказал, что в Севастополе состоялся масштабный митинг, и Яцуба был отстранен, и избран народный мэр. По результатам митинга было принято решение создавать отряды самообороны, блокпосты для недопущения проникновения в Крым радикальных сторонников "Правого сектора". А также было принято решение, что если в Киеве в ближайшее время не будет восстановлена конституционная власть, то будет референдум и выход из состава Украины. Также президент говорил, что есть опасность, что будет раскол Украины из-за бандитских действий оппозиции".

Янукович, говорит Бернацкий, боялся гражданской войны. А это могло случиться, если бы он стал мобилизировать сторонников. И он выбрал второй путь - выехать из Украины и оттуда бороться.

"От Кобзаря слышал, что в Крым прибыл Аваков и Наливайченко. С ними были "Альфа". Также прибыл самолет с боевиками, среди которых были англоязычные. С целью и задачей пленения президента или его устранения", - вспоминает свидетель.

11:12 Девятко спрашивает, кто делал правки.

Свидетель: "Там уже было с правками".

Девятко: "Вы говорите, что там было что-то зачеркнуто, что-то дописано".

Свидетель: "Я набирал лично на компьютере".

Девятко: "Вы сказали, что не очень хорошо понимаете украинский язык. Как же вы в такой важный документ вносили правки?"

Свидетель: "Я только перепечатал текст!"

Девятко: "Ваш ответ понятен".

Бернацкий говорит, что сделал копии писем, запечатал их в конверты. Президент отдал конверты Павленко и сказал, что их нужно отправить почтой.

"После мы еще находились в доме Ахметова... Уже поступила информация, что ВР проголосовала за самоустранение президента. Эта информация пришла, когда мы ехали из аэропорта к дому Рината Ахметова", - вспоминает он

По словам Бернацкого, охранники, которые ехали из Харькова, рассказали, что видели на трассе автобусы с вооруженным людьми. Решили ехать в Крым.

11:00 Бернацкий: "Мы пересели в самолеты, я находился с президентом. Через какое-то время пилот самолета сказал, что аэропорт Донецка закрыт, вылеты запрещены, запуск двигателя запрещен. Будучи в самолете, президент куда-то звонил. Через какое-то время увидел, что к самолету приближается несколько сотрудников погранслужбы. Они заняли позиции около самолета, требовали, чтоб мы опустили трап и вышли. При них было табельное оружие. От Кобзаря поступила команда обеспечить выход президента и пересадку в автомобили".

По словам свидетеля, пограничники попытались применить оружие: "Они оголили оружие, но наши быстро среагировали, и пресекли попытку".

Далее Бернацкий говорит, что прибыли в дом: "Как я понял, это был дом Рената Ахметова. Там решили дождаться еще одну группу охраны. Когда осуществляли перелет, президент общался с Клюевым, он что-то помечал, писал. Я забрал бумаги со стола. Спросил Президента, что с ними делать, он сказал отдать ему. Это были проекты обращений к министрам стран-гарантов, которые подписывали соглашение от 21 февраля".

Позже. вспоминает свидетель, Янукович снова вызвал его и передал эти же бумаги, там были правки - что-то зачеркнуто, что-то дописано: "Он сказал, чтобы я сделал три экземпляра - для министров Франции, Германии и Польши".

10:56 Далее свидетель рассказывает, что полетели на вертолетах в Донецк. Он находился вместе с Януковичем, был на связи с пилотами.

"У мен были наушники, я слышал все переговоры пилотов с диспетчерами", - вспоминает Бернацкий.

По его словам, на борту был также Клюев: "Андрей Петрович что-то писал на бумаге".

Бернацкий говорит, что услышал в наушниках, что с бортом связался диспетчер "Аэроруха" и сказал связаться с военным диспетчером.

"От военного диспетчера поступила команда, что наш вертолет должен вернутся в Харьков. В случае отказа будет посажен принудительно и применением боевой авиации. Диспетчер сказал, что это распоряжение главы ВР Турчинова", - говорит свидетель.

Бернацкий: В ответ сообщили, что не хватит топлива и попросили позволить лететь до Донецка, диспетчер разрешил. Прилетели в Донецк, вышли с вертолетов и находились в аэропорту. Президент звонил куда-то. Кобзарь сказал, что решается, возвращаться ли в Киев или ехать в Крым. Поступила команда на посадку в самолеты.

10:50 Далее Бернацкий вспоминает, что ему на телефон позвонил нардеп Новинский и попросил связать с его президентом для разговора с Яценюком, он передал трубку. "Я слышал, что президент говорил, что ничего подписывать он не будет и что сделал заявление, и чтобы Яценюк посмотрел. Президент говорил, что не будет легализовывать эту бандитскую власть".

Позже свидетель связал президента с его пресс-секретарем Анной Герман: "Она очень взовлнована была, хотя обычно очень спокойная женщина. Президент сказал ей, что сделал заявление, и что подписывать ничего не будет. Когда отдавал трубку он сказал: "Вы представляете, Яценюк уже заявил, что президент отказался от власти!""

10:46 Далее Бернацкий рассказывает о том, как записывали обращение Януковича.

"Из текста я видел, что это эмоциональное сообщение, а не заранее подготовленное", - вспоминает свидетель.

Потом, по его словам, узнали, что к резиденции направляются "радикальные митингующие, звучат призывы к уничтожению президента".

Решили вылетать в Донецк.

10:40 Бернацкий: Из аэропорта прибыли в государственную резиденцию. В резиденции президент общался с Добкиным, Клюевым, Рыбаком: "Что-то писали". К 7 утра в резиденцию заехал кортеж с передовой группой из Киева. Сотрудники рассказали, что на одном из блокпостов был обстрелян автомобиль, где находился охранник Иванцов. Он был ранен. Показал пулю от охотничьего ружья и деформированный патронник. На съезд не поехали.

"Часам к 10-ти, наверное, Павленко сказал, что есть большие проблемы и пошел с докладом к Кобзарю. Они пообщались. Потом Кобзарь разговаривал с Добкиным и они вместе зашли к президенту. Я потом пообщался с Павленко, он сказал, что к моменту его прибытия во Дворец спорта, в зале уже находились около 200 человек, которые зашли без допуска. Кто эти люди, сказать никто не мог. Он сказал, что среди этих людей есть группа, задача которой ликвидировать президента во время съезда. Вторая подобная группа, сказал Павленко, была на улице. То есть, если не сработает основная, то должна была сработать вторая - резервная. С применением огнестрельного оружия, бутылок с зажигательной смесью. Самое уязвимое место - при посадке в автомобиль", - вспоминает свидетель.

10:36 Бернацкий: Перед посадкой в Харькове поступила информация, что большое количество радикально-настроенных людей направляются к "Межигорью", чтобы захватить. Я сообщил об этом Януковичу. Президент дал мне поручение найти главу СБУ Якименко. В Харькове после посадки президент находился в вертолете, я вышел и искал Якименко по телефону. Через какое-то время подъехал Добкин, с ним были еще какие-то люди.

"Президент вышел и общался с Михаилом Марковичем. Я нашел Якименко, передал трубку президенту. Я слышал, что он говорил, что необходимо найти Яроша. Через какое-то время позвонили с незнакомого номера. Человек представился, что он Ярош, я передал трубку президенту. Разговора я не слышал, но позже от сотрудников поступила информация, что люди, планировавшие захватить резиденцию, остановились и вернулись к месту, откуда они вышли", - вспоминает свидетель, добавляя, что президент приехал в Харьков на "Съезд депутатов всех уровней".

10:32 Бернацкий: "Когда возвращался в "Межигорье", увидел в городе много автобусов и легковых машин, много символики "Правого сектора" и "Свободы".

Свидетель прибыл в Межигорье, доложил об увиденном. Вылет назначили на 22:30 21 февраля.

"В указанное время загрузились в вертолеты и вылетели, - говорит Бернацкий. - Я действий по вывозу имущества не видел на тот момент. С собой у нас были вещи на два-три дня. Это же касалось и президента".

10:25 Далее Бернацкий рассказывает о работе Януковича в АП, практически до утра 21 февраля.

"Было выработано Соглашение об урегулировании политического кризиса и готовилось его подписание 21 февраля", - вспоминает он.

Бернацкий продолжает: "Мы планировали выехать в "Межигорье". Перед этим поступила информация о новом блокпосте - на основной трассе проезда, между поворотом на Вышгород и селом Новые Петрвоцы, который обойти мы никак не могли. Мы выехали в том же составе по основному маршруту, который проходили рядом с постом. Я услышал выстрелы. Прибыл в "Межигорье". Сменившись после 8 утра, я покинул резиденцию и, проезжая КПП, мимо гаражей, увидел "Фольксваген Транспортер", у которого были выбиты стекла. В кузове были отверстия. Предполагаю, что от пуль. Я покинул резиденцию".

Свидетель отмечает, что покинул в тот день "Межигорье", чтобы подготовиться к командировке, которая планировалась на 22 число. Говорит, что знал о ней за неделю: ехать собирались в Харьков, Донецк и Крым.

21 февраля позвонил дежурный и сказал, что в связи с подобными условиями вылет с завтрашнего утра переносится на сегодняшний вечер.

10:20 Адвокат: "В котором часу вы заступили на дежурство 20.02.2014?"

"В 7:30. Начну с приема смены. Олесь Шаран мне передал информацию, что на 20-е число запланирована встреча с министрами иностранных дел. Я о ней узнал еще 18-го тоже от Шарана", - вспоминает Бернацкий.

Он говорит, что 20 февраля выехали из "Межигорья" в АП на обычных авто без спецсигналов. Бернацкий находился в машине с президентом, там же был Кобзарь, начальник службы безопасности. "Двигались в общем потоке транспорта, чтоб не привлекать внимания, не провоцировать людей на блокпостах", - говорит свидетель, добавляя, что при подъезде к АП Кобзарю позвонили, сообщили, что на Майдане началась стрельба, и есть жертвы с обеих сторон.

"Президент на это отреагировал с удивлением, сказал, что этого просто не может быть, и дал мне распоряжение созвать руководителей силовых ведомств. Я позвонил референтам", - вспоминает Бернацкий.

"Если бы я... ", - свидетель замолкает.

Адвокат Биленко пытается задать следующий вопрос после паузы. Сердюк просит свидетеля повторить, мол, пропала связь. Свидетель задумывается и не повторяет, а продолжает говорить: "При заезде в АП я лично видел скопление агрессивно настроенных людей, и только благодаря слаженным действиям сотрудников службы безопасности президенту удалось заехать".

10:14 Начинается допрос.

Свидетель рассказывает об охране Януковича во время Майдана. Говорит, что служба была усиленная, было больше охраны. "Поступала оперативная информация об угрозе жизни и здоровью президента", - вспоминает он.

В качестве примера Бернацкий говорит: "С момента начала протестных акций начали организовываться блокпосты на дорогах. Со временем они стали все ближе переноситься к путям проезда президента. Были попытки проникнуть на территорию резиденции. Были попытки остановки кортежа. Была информация о минировании, эту информацию проверяли... С трибуны Майдана в открытую звучали призывы физической расправы, поэтому угрозы носили системный характер".

10:10 Адвокат Сердюк пытается подать ходатайство. Судья Девятко говорит, что готов выслушать, но после допроса свидетеля.

Бернацкий представляется, говорит, что родился в ГДР, сейчас проживает на территории РФ, занимается предпринимательской деятельностью, которая не связана с охраной.

"Я хотел бы попросить вести заседание на русском языке, потому что тяжело воспринимаю, могу не понять", - говорит свидетель.

Девятко говорит, что может предоставить переводчика.

"К тому же вы подали паспорт Украины, предоставление паспорта возможно лишь при знании украинского языка", - напоминает Девятко.

"Не правда!" - кричит кто-то из зала.

Свидетель говорит, что получал паспорт в 90-х, и такой нормы не было. Присягает.

10:06 Заседание началось. Сегодня будут допрашивать Сергея Бернацкого - охранника, который вместе с Януковичем бежал в РФ. Сейчас он прибыл в оккупированный Крыму.





Адвокат Биленко и Сергей Бернацкий на экране

Напомним, Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).

На прошлом заседании, 8 июня, суд заслушал экс-руководителя штаба службы безопасности беглого президента Владимира Павленко.

6 июня по видеосвязи допрашивали свидетеля из оккупированного Крыма Андрея Рапопорта.

На заседании 17 мая допросили Станислава Шуляка - командующего Внутренними войсками при беглом президенте.

3 и 4 мая показания дали крымчанин Андрей Никифоров, экс-начальник охраны "Межигорья" Анатолий Кобылинский и экс-охранник Януковича Дмитрий Иванцов.

19 апреля был допрошен экс-глава Генштаба Украины Юрий Ильин, который проживает в оккупированном РФ Крыму. По окончании допроса судья Девятко объявил об окончаниисудебного следствия и переходе к стадии судебных дебатов, что вызвало несогласие стороны защиты. Адвокат Виталий Сердюк заявил, что еще не допрошены все свидетели стороны защиты и что суд выполняет политический заказ. Позже адвокаты Януковича вызвали полицию, заявив, что в суде произошло преступление против экс-президента.

На 46-м заседании суда показания давал экс-регионал Михаил Добкин.

На 44-м заседании состоялся допрос экспертов-лингвистов из Киевского института судебных экспертиз, а также были заслушаны ходатайства стороны защиты

На 41-м и 43-м заседаниях суд допросил участников Антимайдана, жителей оккупированного РФ Крыма Оксану Медиеву и Валерия Луговского.

На 39-м заседании, суд начал допрос свидетелей стороны защиты. Показания далиэкс-глава МИД Леонид Кожара и сотрудник "Украэроруха" Андрей Чертков.

На 37-м заседании суд закончил допрос свидетелей стороны обвинения. Последними давали показания экс-посол Украины в РФ, постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, а также Президент Украины Петр Порошенко.

Стенограммы допроса предыдущих свидетелей стороны обвинения, включая Секретаря СНБО Александра Турчинова, экс-Премьера Арсения Яценюка, главы МВД Арсена Авакова и спикера ВР Андрея Парубия, читайте здесь.

Ранее Янукович объявил, что не будет участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене якобы из-за того, что итог данного процесса заранее предопределен, а также отозвал своих адвокатов. Обвиняемому государством был предоставлен бесплатный адвокат Виталий Мешечек.

Бесплатный адвокат беглого Януковича поддерживал ту же линию, что и платная защита. Однако позже он заявил, что дело является слишком сложным, и 17 августа Оболонский райсуд Киева удовлетворил его самоотвод. 21 августа Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил новым адвокатом Виктора Януковича в деле о государственной измене Максима Герасько, которого вскоре суд отстранил из-за его "крайней непрофессиональности".

На 17-м заседании, 26 октября, Януковичу был предоставлен третий по счету бесплатный адвокат Игорь Ляшенко, который вышел из дела после того, как по просьбе обвиняемого в процесс вернулись его платные адвокаты Виталий Сердюк, Игорь Федоренко и Андриана Фозекош.