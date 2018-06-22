 Порошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

"В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников - сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов - погибли десятки миллионов людей. Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближения общей победы антигитлеровской коалиции. Эта горькая правда не оставляет нас", - сообщил Президент, добавив, что почти каждая украинская семья потеряла родных и близких в военных действиях, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий.

"Вечная память всем погибшим. Эта всенародная благодарная память о жертвенности наших дедов и прадедов, их непокорность - священна для каждого украинца. Она объединяет нацию, придает нам сил, сил и решимости в справедливой борьбе с новоявленніми российскими оккупантами", сказал Президент.

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Порошенко также поблагодарил всех соотечественников старшего поколения, кто освобождал страну от врага, кто выстоял и закалялся в пламени Второй мировой войны, всем героям, которые сегодня с оружием в руках защищают наше государство.

"Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское украинское государство", - подчеркнул он.

Вместе с тем, на своей странице в Facebook Президент написал следующее: "В День памяти и скорби все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине. Убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями сегодняшнего дня".