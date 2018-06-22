 Порошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.
"В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников - сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов - погибли десятки миллионов людей. Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближения общей победы антигитлеровской коалиции. Эта горькая правда не оставляет нас", - сообщил Президент, добавив, что почти каждая украинская семья потеряла родных и близких в военных действиях, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий.
"Вечная память всем погибшим. Эта всенародная благодарная память о жертвенности наших дедов и прадедов, их непокорность - священна для каждого украинца. Она объединяет нацию, придает нам сил, сил и решимости в справедливой борьбе с новоявленніми российскими оккупантами", сказал Президент.
Порошенко также поблагодарил всех соотечественников старшего поколения, кто освобождал страну от врага, кто выстоял и закалялся в пламени Второй мировой войны, всем героям, которые сегодня с оружием в руках защищают наше государство.
"Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское украинское государство", - подчеркнул он.
Вместе с тем, на своей странице в Facebook Президент написал следующее: "В День памяти и скорби все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине. Убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями сегодняшнего дня".
Он учился еще по советским учебникам.....
але самі би ніколи не перемогли.
кацапи просто нездатні перемагати.
І поляки б до нас їздили полуницю збирати.
Щас посмотрим.
Модераторы, ау...
Але так, недооцінювати його теж не потрібно.
22nd Июнь 2018 anti-colorados
От редакции.
Часть 1 данной статьи публикуется в 3:00 по Берлинскому времени или в 4:00 по Киевскому 22 июня.
Сегодня исполняется очередная годовщина начала германо-совковой войны, которая стала выдающимся событием в рамках Второй Мировой Войны. Во многом она оказалась уникальной, как по форме, так и по содержанию, а количественные показатели войны на этом фронте до сих пор являются беспрецедентными.
Главная формальная особенность этого эпизода войны состоит в том, что совок начал войну в плотном и четком взаимодействии с Германией, действуя как союзное государство. И действительно, первая же военная операция Германии в Польше произошла при непосредственном участии красной армии, которая хоть и позже, но вступила в польскую кампанию на стороне Германии. Не удивительно, что дальнейший раздел поверженной Польши произошел без эксцессов и недоразумений. Поскольку Вермахт начал боевые действия раньше красной армии на 17 дней, то его силы на некоторых участках, в ходе маневрирования, вышли на территории, которые были закреплены за совком.
Дальнейшие события подтверждают четкую договоренность между двумя странами, достигнутую месяцем раньше в Москве, где был подписан документ, известный как пакт «Молотова-Риббентропа». Германия торжественно и церемонно вывела свои войска с условленных территорий, предваряя это совместными обедами офицеров дружественных армий, обменом сувенирами и совместными же военными парадами. Никаких других пояснений таким действиям нет и не может быть в принципе. Вермахт оставлял территории, захваченные в бою и отдавать их кому-то без боя можно только при наличие предварительной договоренности.
Более того, именно в этот самый период первые лица двух государств поздравляли друг друга с днями рождений и другими праздниками и событиями, а спустя год руководство совка выражало свое восхищение удачной кампанией Вермахта против Франции. А еще через год армии этих двух стран уже сошлись в кровавом побоище, унесшем десятки миллионов человек.
Причем, такой кульбит совершен абсолютно произвольно, без аналогий с той же Францией. Фактически, Франция была разбита и капитулировала перед Германией со всеми юридическими последствиями. По большому счету, Шарль де Голль стал самозванцем, который сам себя наделил представительскими функциями, от имени Франции. Другое дело, что союзникам было выгодно признать его и немногочисленное воинство, которое стало под его флаги, как настоящее правительство республики. Но эта сказка в 1940 году мало кого могла сбить с толку, поскольку авиация и флот французов именно летом 1940 года вступили в нешуточные сражения с флотом и авиацией Ее Величества. То есть, Франция стала союзницей Германии после признания собственного поражения, чего не было с совком. Зеркальная ситуация произошла и в конце войны, когда по мере отступления германских войск в странах Европы менялась власть и страна становилась на сторону побеждающих сил. То есть, все эти страны меняли свою военную ориентацию после поражения и оккупации соответствующими войсками. Никто, кроме совка, не переобулся на лету, в составе того же самого правительства и первых лиц государства.
Между прочим, тут стоит внести некоторую ясность в то, как соседние страны были вовлечены в начало боевых действий Германии против совка. Финляндия четко взаимодействовала с командованием Вермахта и согласовывала подготовительные мероприятия перед началом операции «Барабаросса». На усиление финских войск предполагалось направить две пехотные дивизии, но по факту, прибыла одна, с небольшим довеском и это при том, что хельсинки настаивал на передаче ему в оперативное подчинение 5-го армейского корпуса. Финны были прямо и непосредственно мотивированы в участии именно на стороне Германии «зимней войной» 1939-40 годов, когда совок развязал захватническую войну, но у него мало что получилось. Поэтому, ввиду неизбежного столкновения этих двух сторон, у финнов даже не могло возникать сомнений, на чьей стороне участвовать в войне. Им надо было вернуть свою землю и создать буфер от злобного лапотника-соседа. Тут важно иметь в виду еще один важный момент.
(продолжение следует и следите за развитием темы здесь, на ФБ и в ТВИ будет появляться с небольшой задержкой по времени, будет много частей сегодня)
Рівень хабарництва і корупції в українських організаціях зріс з 56% в 2016 році до 73% в 2018 році. При цьому, це майже в три рази вище загальносвітового показника.. Про це йдеться в дослідженні аудитора "великої четвірки" - міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), передає УНІАН.
Может сначала необходимо подумать - что такое победа, а уж потом решать - примитивно или умно её достичь?
Можливість виграти війну лише одна: побудувати багату, відкриту для демократії, європейську країну, яка буде прикладом для інших і цим самим - сане каталізатором вибуху фашистської Росії.
Зі злодіями і баригами при владі, з біснуватими і тупими нацюками у них на підтанцовці, з населенням, яке "не любить корупцію", але хотіло б приймати в ній участь - це майже неможливо.
Україна переможе клятих москалів , бо іншого виходу у нас немає !
Вон, Свин ПеПо с Фирташем, Левочкинвым, Стецем и Кличко в Вене в 2014 добазарились Украину поделить - и поделили. А сначала лолиботы аж усиралися верещали "не было такой встречи", потом морду кирпичем, "ну встречались, ну что тут такого" ?
Антикоррупционный суд победит внутриукраинский конфликт.
Пеця перестанет воровать и граждане роиси станут жить багато и достойно.
Кстати в 7 Архивах РАБссии информация о той войне Засекречена до 2045 года.....,пабедители блин