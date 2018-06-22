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 Политика Украины
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Все про:Вторая мировая война (214) память (769) Порошенко (15007)

 Порошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле

Президент Украины Петр Порошенко почтил тех, кто боролся за мир во Второй мировой войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Президента, об этом говорится в обращении главы государства по случаю Дня скорби и чествования памяти жертв Второй мировой войны.

"В этот день 77 лет назад начался кровавый период Второй мировой войны. В жестоком противостоянии бывших союзников - сталинского и гитлеровского тоталитарных режимов - погибли десятки миллионов людей. Украинский народ заплатил невероятно высокую цену за освобождение от нацизма и приближения общей победы антигитлеровской коалиции. Эта горькая правда не оставляет нас", - сообщил Президент, добавив, что почти каждая украинская семья потеряла родных и близких в военных действиях, при вражеской оккупации, в концлагерях, от голода и сталинских репрессий.

"Вечная память всем погибшим. Эта всенародная благодарная память о жертвенности наших дедов и прадедов, их непокорность - священна для каждого украинца. Она объединяет нацию, придает нам сил, сил и решимости в справедливой борьбе с новоявленніми российскими оккупантами",  сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нам надо помнить подвиги украинцев на всех фронтах Второй мировой", - Порошенко

Порошенко также поблагодарил всех соотечественников старшего поколения, кто освобождал страну от врага, кто выстоял и закалялся в пламени Второй мировой войны, всем героям, которые сегодня с оружием в руках защищают наше государство.

"Верю, что вместе мы достойно преодолеем все испытания на выбранном пути и построим мощное, демократическое, европейское украинское государство", - подчеркнул он.

Вместе с тем, на своей странице в  Facebook Президент написал следующее: "В День памяти и скорби все мы кланяемся тем, кому выпала судьба воочию увидеть ее ужасы. Вечная слава и почет всем, кто боролся и продолжает бороться за мир в Украине. Убежден, что мы победим врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле. Ведь это - наш священный долг перед жертвами Второй мировой и Героями сегодняшнего дня".

Порошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072887
 
   
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Нагадую насамперед кацапні - в період з 1 вересня 1939 року і по 22 червня 1941 року біснуватий фюрер вів війну за повної політичної та економічної підтримки ссср та сталіна особисто..
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Леонид Днепр - ватан Петр Лексеевич таких тонкостей не знает...

Он учился еще по советским учебникам.....
Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 5199
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Ось після цього людина яка цінить своє лице має написати про торгівлю з окупантом. Давай тепер про товарообіг з Росією, про вугілля з окупованіх територій і ліс, який йде їм на будівництво окопів та бліндажів. Ти ж себе позиціонуєш, як людину з совістю.
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Так же само, як і РОА власова, есесівські формування росіян та "локотская рєспубліка"..
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Ось тут перетинаються шляхи совкової та соєвої думки- Сталін то звичайно зло, але бандерівці набагато гірше. Для соевих ті, хто боровся проти Совка і Германії рівноцінні РОА та іншим кацапським зрадникам. Іншими словами: соєві дивляться на історію Украиїни кацапськими очима.
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Тобто, такі самі прислужники Гітлера, кати українського, польського і інших народів. Між іншим, еміграція з Галичини при Польщі була найменшою, хоча ніхто не заважав виїздити. А найбільшою вона була при Російській імперії, Австрійській імперії і... при Імпортерії Бариги.
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Бла-бла-бла. Человек не понитмает даже, что такое "священный долг", это как барышня с Окружной толкала бы речи о чести и верности.
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Перемогли нацистів, здолаємо і рашистів.
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якщо влада не завадить.
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Ти маєш на увазі тих, шо перемогли нацистів? Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 1716
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вони приймали участь, так..
але самі би ніколи не перемогли.
кацапи просто нездатні перемагати.
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А може краще, шоб вони перемогли тоді? Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 2735
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Нацисти.... Зараз жили б у Великій Германії....
І поляки б до нас їздили полуницю збирати.
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Шел бы ты нахуй, кацапский провокатор. Тут водки нет.
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За "нахуй" положена баня.
Щас посмотрим.
Модераторы, ау... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 864
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Не аукай, не в лесу. Максимум что модеры на твою провокацию сделают - сотрут мой пост. Папизже.
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Тебе до твого президента направили, на прийом.
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Думаю, тебя бы тогда не было. Твоих предков бы уничтожили и ты бы не писал этот бред. Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 4256
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С аналитическим мышлением проблемы... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 1815
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давай вже хоч без ура-патріотизму. Тільки дурень зневажає і недооцінює ворога.
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Ворог на повагу не заслуговує.
Але так, недооцінювати його теж не потрібно.
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22 июня. Хроника одного дня (Часть 1)
22nd Июнь 2018 anti-colorados

От редакции.

Часть 1 данной статьи публикуется в 3:00 по Берлинскому времени или в 4:00 по Киевскому 22 июня.

Сегодня исполняется очередная годовщина начала германо-совковой войны, которая стала выдающимся событием в рамках Второй Мировой Войны. Во многом она оказалась уникальной, как по форме, так и по содержанию, а количественные показатели войны на этом фронте до сих пор являются беспрецедентными.

Главная формальная особенность этого эпизода войны состоит в том, что совок начал войну в плотном и четком взаимодействии с Германией, действуя как союзное государство. И действительно, первая же военная операция Германии в Польше произошла при непосредственном участии красной армии, которая хоть и позже, но вступила в польскую кампанию на стороне Германии. Не удивительно, что дальнейший раздел поверженной Польши произошел без эксцессов и недоразумений. Поскольку Вермахт начал боевые действия раньше красной армии на 17 дней, то его силы на некоторых участках, в ходе маневрирования, вышли на территории, которые были закреплены за совком.

Дальнейшие события подтверждают четкую договоренность между двумя странами, достигнутую месяцем раньше в Москве, где был подписан документ, известный как пакт «Молотова-Риббентропа». Германия торжественно и церемонно вывела свои войска с условленных территорий, предваряя это совместными обедами офицеров дружественных армий, обменом сувенирами и совместными же военными парадами. Никаких других пояснений таким действиям нет и не может быть в принципе. Вермахт оставлял территории, захваченные в бою и отдавать их кому-то без боя можно только при наличие предварительной договоренности.

Более того, именно в этот самый период первые лица двух государств поздравляли друг друга с днями рождений и другими праздниками и событиями, а спустя год руководство совка выражало свое восхищение удачной кампанией Вермахта против Франции. А еще через год армии этих двух стран уже сошлись в кровавом побоище, унесшем десятки миллионов человек.

Причем, такой кульбит совершен абсолютно произвольно, без аналогий с той же Францией. Фактически, Франция была разбита и капитулировала перед Германией со всеми юридическими последствиями. По большому счету, Шарль де Голль стал самозванцем, который сам себя наделил представительскими функциями, от имени Франции. Другое дело, что союзникам было выгодно признать его и немногочисленное воинство, которое стало под его флаги, как настоящее правительство республики. Но эта сказка в 1940 году мало кого могла сбить с толку, поскольку авиация и флот французов именно летом 1940 года вступили в нешуточные сражения с флотом и авиацией Ее Величества. То есть, Франция стала союзницей Германии после признания собственного поражения, чего не было с совком. Зеркальная ситуация произошла и в конце войны, когда по мере отступления германских войск в странах Европы менялась власть и страна становилась на сторону побеждающих сил. То есть, все эти страны меняли свою военную ориентацию после поражения и оккупации соответствующими войсками. Никто, кроме совка, не переобулся на лету, в составе того же самого правительства и первых лиц государства.

Между прочим, тут стоит внести некоторую ясность в то, как соседние страны были вовлечены в начало боевых действий Германии против совка. Финляндия четко взаимодействовала с командованием Вермахта и согласовывала подготовительные мероприятия перед началом операции «Барабаросса». На усиление финских войск предполагалось направить две пехотные дивизии, но по факту, прибыла одна, с небольшим довеском и это при том, что хельсинки настаивал на передаче ему в оперативное подчинение 5-го армейского корпуса. Финны были прямо и непосредственно мотивированы в участии именно на стороне Германии «зимней войной» 1939-40 годов, когда совок развязал захватническую войну, но у него мало что получилось. Поэтому, ввиду неизбежного столкновения этих двух сторон, у финнов даже не могло возникать сомнений, на чьей стороне участвовать в войне. Им надо было вернуть свою землю и создать буфер от злобного лапотника-соседа. Тут важно иметь в виду еще один важный момент.

(продолжение следует и следите за развитием темы здесь, на ФБ и в ТВИ будет появляться с небольшой задержкой по времени, будет много частей сегодня)
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ПРО СЛОВА І ДІЛА.
Рівень хабарництва і корупції в українських організаціях зріс з 56% в 2016 році до 73% в 2018 році. При цьому, це майже в три рази вище загальносвітового показника.. Про це йдеться в дослідженні аудитора "великої четвірки" - міжнародної компанії PricewaterhouseCoopers (PwC), передає УНІАН.
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Для того, чтобы победить, надо хотя бы начать воевать
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Серьёзно?
Может сначала необходимо подумать - что такое победа, а уж потом решать - примитивно или умно её достичь?
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Маячня. В ядерну епоху? МАЯЧНЯ.
Можливість виграти війну лише одна: побудувати багату, відкриту для демократії, європейську країну, яка буде прикладом для інших і цим самим - сане каталізатором вибуху фашистської Росії.
Зі злодіями і баригами при владі, з біснуватими і тупими нацюками у них на підтанцовці, з населенням, яке "не любить корупцію", але хотіло б приймати в ній участь - це майже неможливо.
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Без ДЕРУСИФІКАЦІЇ Україна нікого ніколи не переможе.
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ага, если порося будет воровать по украински тебе это очень поможет победить путина. уже помолчал бы
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Розповіси американцям, а то вони не знають як перемогли англійців.
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навпаки, соевих агентів кремля розкриваю, які відволікають від головного на третьорядні справи.
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Ніколи , не кажи ніколи !!
Україна переможе клятих москалів , бо іншого виходу у нас немає !
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это тех врагов которых ты выводишь из-под санкций, чтобы они фирташу помогали на украинцах наживаться, мразь.
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Пеца победит врага перемирием и увеличением с ним торговли.
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еще воровством в армии и обдиранием украинцев как липки
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Победит украинский народ , не забывай об этом !
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Пеца,не отвлекай нас от главного-Антикоррупционный суд должен рассматривать все дела, которые входят в его юрисдикцию. Об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард
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Гитлер не нападал на СССр с 3 000 танков это БРЕД,из них половина были Танкетки со сдвоенными Пулеметами.. Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 5957У фюрера не было ни одного тяжелого танка до 1943 года... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 1757
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Бывший министр обороны Украины Гриценко "засветился" в Австрии в РАБссиянском центре.. а по сути Кубле разведцентра РАБссии в Австрии...,попался Крысеныш... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 283
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В таких випадках шануюча себе людина дає посилання на джерело інформації.
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У него задача другая.Просто обсирать всех ,кто может составить конкуренцию шоколаднлму сцарю.
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Город Вена Австрия.Сам ищи....,я ссылками никогда не пользуюсь.
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Сайт называется Политические Известия за вчерашний выпуск.....Кобыла Ты Тупорылая... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 280
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Подумаешь.
Вон, Свин ПеПо с Фирташем, Левочкинвым, Стецем и Кличко в Вене в 2014 добазарились Украину поделить - и поделили. А сначала лолиботы аж усиралися верещали "не было такой встречи", потом морду кирпичем, "ну встречались, ну что тут такого" ?
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Ну, для кацапов это таки праздник. Без неё Совка нестало бы ещё в 50-х. Война оттянула конец СССР на несколько десятилетий.
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Прошлые войны в сравнении с новым антикоррупционнымм судом - херня. Мы ждем начала его работы. Не надо нам засирать мозги делами давно минувших дней.Мы и так все знаем. Но важнее для нас первое - суд.
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Гут.
Антикоррупционный суд победит внутриукраинский конфликт.
Пеця перестанет воровать и граждане роиси станут жить багато и достойно.
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Хрень и чушь несёт! Правда в том, что выжившие ветераны воевали в сталинской захватнической армии, которая была агрессором и оккупантом фактически с первого месяца той войны (сентября 1939). А то, что англичанам удалось столкнуть лбами двух самых опасных своих врага, то это победа "подковёрной дипломатии" Британской империи и лично Черчилля.
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"Порошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле" - "Постараемся эти страны стравить между собой. Втянуть их в междоусобные войны с целью взаимоуничтожения. Украинец будет думать, что борется против экспансионистской России, борется за свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свою свободу, в то время, как полностью попадает в зависимость от нас. То же самое будут считать и русские, будто отстаивают они свои национальные интересы, возвращают «незаконно» отобранные у них земли и прочее." - сказано до 12 июня 1994 года.
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60 стран Мира по Антигитлеровской Коалиции побеждали ефрейтора Австро-Венгерской Империи с 1939 по 1945 год....,странно однако... Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 4223
Кстати в 7 Архивах РАБссии информация о той войне Засекречена до 2045 года.....,пабедители блин Порошенко: Наш священний обов'язок перед жертвами Другої світової війни - перемогти ворога, який сьогодні розпалює багаття війни на нашій землі - Цензор.НЕТ 4223
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о долгах священных,как правило лукавые молву ведут,,,
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Лукавый пеця как бы намекает что на нашей территории опять происходит международный конфликт.Врет что бы воровать это же очевидно любому настоящему патриоту.Нет никакого международного конфликта есть священный долг перед МВФ.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко: Наш священный долг перед жертвами Второй мировой победить врага, который сегодня разжигает костер войны на нашей земле
 
 
 
 
 
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