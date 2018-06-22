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 Политика Украины, Общество
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 Освобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу

Пенсионный фонд прекратил выплачивать пенсию освобожденному из плена группировки "ДНР" ученому-религиоведу Игорю Козловскому.

Данную информацию озвучили координатор "Донбасс-SOS" Ольга Гвоздева и народный депутат Алексей Рябчин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

По их словам, основанием для прекращения выплаты пенсии переселенцу Игорю Козловскому стало то, что он выезжал за границу. Ученый действительно ездил в разные страны, где общался с журналистами и политиками как свидетель военного конфликта на Донбассе.

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Ранее Козловский рассказал прессе, что сейчас много путешествует и встречается с разными людьми. Он сообщил, что в Чехии встречался с президентом Милошем Земаном, был в Лондоне, в Брюсселе выступал в Европарламенте.

По данным Рябчина, сейчас Козловский проходит процедуру обновления выплат, "однако это не исключает того, что после следующей поездки за границу ситуация не повторится".

Гвоздева отметила, что на данный момент около 600 тысяч переселенцев не получают пенсию – им прекратили выплаты. Среди них есть такие, которые не выезжали за пределы страны и не пересекали линию разграничения, однако все равно пострадали от неправомерного прекращения выплат.

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Причиной прекращения выплат может быть отсутствие переселенца дома во время проведения проверки органом социальной защиты населения его фактического проживания или отмены справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о его выезде за границу, на временно неподконтрольную территорию Украины на срок более 60 дней.

Источник: https://censor.net.ua/n3072885
 
 
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Верещать путен ввиди вайска, жить три года в маладой республике и только после того как попасть в немилость лугандонов, стать патриотом и получать ещё и пособие за счёт облираемых соевыми мародерами украинцев. Маладца, долбасюр! Маладца!
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вообще то, он не "жил в маладой республике", а сидел в застенках у дамбацких животных. Разницу чувствуешь?!..
Хотя кому это я говорю, быть патриотом на страницах ЦН куда проще
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То зле язикате створіння, ладне закидати брудом весь світ, окрім юлі.
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Ты, провокаторов, долго будешь за мной плентатысь с ковинькой? Я на геронтофилию не страдаю
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Вище ти за звичкою без жодних доказів обплювало людину.
Як це називається ?
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а как же слова
летайте лоукостами в Варшаву и попейте кофе в Вене ?
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Из за поездок за границу лишили пенсии..
Здорово в Раде придумали, эффективное средство.
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Наши пенсионеры по заграницам не ездят! Освобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу - Цензор.НЕТ 1190
Ага.... Ага.... Освобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу - Цензор.НЕТ 7106
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"Причиной прекращения выплат может быть отсутствие переселенца дома во время проведения проверки" Освобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу - Цензор.НЕТ 2445
А шо делать, если "удобства" на улице? Освобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу - Цензор.НЕТ 1882
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Переселяются они. Оставайтесь и очищайте территорию от оккупанта, которого сами же и призвали.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОсвобожденный из плена наемников РФ Козловский лишился пенсии как переселенец из-за поездок за границу
 
 
 
 
 
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