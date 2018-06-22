 Канада должна передать Украине оружие, которое предназначалось курдам, - депутат Безан

Об этом в своей статье для "The National Post" пишет депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо того, чтобы просто занимать этим оружием пространство на складах, его могут использовать Вооруженные силы Украины, которые неоднократно делали запросы на получение такого оборудования. Это стало бы настоящей помощью нашим украинским союзникам, которые борются за свою свободу и независимость", - говорится в материале.

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Он напомнил, что Джастин Трюдо в свое время пообещал передать Силам самообороны курдов различное военное оборудование на 9,5 млн долл, но в итоге этого сделано не было из-за политических споров. Сейчас это оружие хранится на складах в Канаде и Иордании. "Начальник Генерального штаба Канады Джонатан Вэнс лично признал малую вероятность того, что это оружие когда-либо будет все же передано курдам", - отметил Безан.

Депутат подчеркнул, что его партия поддержит передачу Украине летального вооружения. "В случае победы на выборах, наше правительство во главе с Эндрю Широм предоставит Украине летальное оборонительное вооружение, ранее закупленное для курдов, которым Вооруженные силы Канады помогали", - подытожил он.

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Напомним: в октябре прошлого года Канада приняла решение временно приостановить обучение иракских и курдских сил в Ираке, пока не утихнут беспорядки. С того времени прекратились и поставки в регион канадской оружия.