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 Политика Украины, За рубежом
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 Канада должна передать Украине оружие, которое предназначалось курдам, - депутат Безан

Канадское летальное оружие, закупленное в свое время для курдов в Ираке, но так им и не переданное, стоит безвозмездно передать Украине.

Об этом в своей статье для "The National Post" пишет депутат парламента Канады от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Безан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Вместо того, чтобы просто занимать этим оружием пространство на складах, его могут использовать Вооруженные силы Украины, которые неоднократно делали запросы на получение такого оборудования. Это стало бы настоящей помощью нашим украинским союзникам, которые борются за свою свободу и независимость", - говорится в материале.

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Он напомнил, что Джастин Трюдо в свое время пообещал передать Силам самообороны курдов различное военное оборудование на 9,5 млн долл, но в итоге этого сделано не было из-за политических споров. Сейчас это оружие хранится на складах в Канаде и Иордании. "Начальник Генерального штаба Канады Джонатан Вэнс лично признал малую вероятность того, что это оружие когда-либо будет все же передано курдам", - отметил Безан.

Депутат подчеркнул, что его партия поддержит передачу Украине летального вооружения. "В случае победы на выборах, наше правительство во главе с Эндрю Широм предоставит Украине летальное оборонительное вооружение, ранее закупленное для курдов, которым Вооруженные силы Канады помогали", - подытожил он.

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Напомним: в октябре прошлого года Канада приняла решение временно приостановить обучение иракских и курдских сил в Ираке, пока не утихнут беспорядки. С того времени прекратились и поставки в регион канадской оружия.

Источник: https://censor.net.ua/n3072883
 
   
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Весь цивилизованный мир должен быть огражден стеной, беженцев можно принимать на условиях, после первого грабежа и т.д. нарушения закона, выселять их за стену. Где бегают толпы маньяков с буками и бомбами, что каждый сто раз подумает, как нужно себя вести.
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Какая боль! Какая б-о-о-о-о-ль!
Хорваты - Аргентина!
Три ноль!
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Хорваты молодцы,должны продвинуться до финала ,а рюсским повезло с группой
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та меня и сербы удивили, тока эти ватные подфуйловники должны сгнить в земле. А бельгийцы просто каток, сметающий все на своем пути
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Сборная БЕСЛАНА и НОРДА чемпион. Канада має передати Україні зброю, яка призначалася курдам, - депутат Безан - Цензор.НЕТ 5199можно закрывать ту Матню
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КацаПсины Мавзолейного Кремля протестуют,забрали у Украины ядерку и плюс бабло из США скачали на Ножки Буша чоб с голоухи не подохнуть,а теперь волком воют,Украина Братская но Враг РАБссии....
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а какое курдам должно быть оружие? Калаши и устаревшие птуры?
Вот эта фото опять не будет лишним..... - в память о мудром украинском народе и его руководстве бездарей и предателей...
Канада должна передать Украине оружие, которое предназначалось курдам, - депутат Безан - Цензор.НЕТ 2824
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Канада изготавливала КАЛАШИ:? Кот ты не ипанулся часом?
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Приятно слушать адекватных людей.Для Украины нужен ленд лиз по хорошему,чтоб дать наконец то хуйлу в рог и успокоить его амбиции навсегда,а в идеале закрыть проект мордор навсегда.
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Германия умудрилась вляпаться в скандал с Австрией.А тут еще Министр МВД Германии Ультиматум фрау Меркель предъявил...2 недели Срок... Канада має передати Україні зброю, яка призначалася курдам, - депутат Безан - Цензор.НЕТ 3727 Канада має передати Україні зброю, яка призначалася курдам, - депутат Безан - Цензор.НЕТ 3727
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКанада должна передать Украине оружие, которое предназначалось курдам, - депутат Безан
 
 
 
 
 
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