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 Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times

Со середины прошлого года начал расти экспорт зерна из оккупированного Россией Крыма режиму басара Ашада в Сирию.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The New York Times.

По меньшей мере 10 кораблей доставили 170 тысяч тонн зерна в Сирию за период с июля 2017 года до мая 2018-го. Об этом свидетельствуют данные отслеживания передвижения кораблей, которые получило информагентство Reuters.

Увеличение поставок зерна из оккупированного Крыма поддерживает режим Асада, которому остро необходимо обеспечить Сирию дешевым хлебом. Собственные сельскохозяйственные регионы сильно пострадали в ходе войны. Поэтому сирийский диктатор, которому не хватает денег, вынужден полагаться на импорт. Хотя поставки продуктов питания в Сирию не запрещенные западными санкциями, замораживание активов и банковских операций не позволяют продовольственным трейдерам вести бизнес с правительством Асада. Крым также обложен санкциями с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала его. Полуостров был отрезан от экспортных рынков. Это сделало Сирию идеальным торговым партнером для оккупированного региона, который в обмен на пшеницу получает из ближневосточной страны оливковое масло.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В синагогу, в мечеть, в церковь, - оккупанты о вариантах спасения Крыма от засухи

"У нас нет проблем с многими странам, в частности с Сирией. Наши страны не обкладывали санкциями друг друга. Поэтому можно свободно работать", - сказал самопровозглашенный "заместитель премьер-министра" в оккупированном Крыму Георгий Муродов.

В сентябре в Дамаске заявляли, что заключили соглашение на поставку 3 миллионов тонн российской пшеницы на три года. При этом деньги на это были взяты у Москвы в кредит. Впрочем, никаких поставок пока выполнено не было, о чем свидетельствуют данные таможни. Это можно объяснить тем, что Россия хочет избежать проблем в торговле продовольствием из-за сотрудничества с Сирией.

В Украине отмечают, что поставки зерна из Крыма в Сирию нарушают западные санкции. Киев пожаловался Международной морской организации в Лондоне, попросив стран-участниц занести корабли, занимающиеся перевозкой продовольствия из оккупированного полуострова в Сирию, в "черный список".

Читайте на "Цензор.НЕТ": США обвинили пятерых россиян в поставках авиатоплива в Сирию в обход санкций, им грозит до 25 лет тюрьмы

Источник: https://censor.net.ua/n3072882
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
а чья пшеница? крымская или расеянская?
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Брешуть пиндосы. Какой там может быть урожай, если нам ежедневно рассказывают шо в Крыму воды даже коту дать нема?
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у минстеця затык - если крымская -то там засуха, солончаки. саранча
- если из мордора, то мост работает
Как теперь откорректируют методички?
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Не удивлюсь, если соевые брехуны втихаря не только ликтричство в Крым подают, но и воду. Активистов-блокадников разогнали и записали в огендов кримля и теперь под одеялом можно делать шо угодно
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Видимо, пшеница виртуальная, как и мост. Окупаційна влада вивозить зерно з Криму до Сирії, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9377
Голограмма.
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В Крыму вроде засуха .
Неужели жд вагонами везут прямо в порт с материка? Или груженная баржа с Кавказа приходит в Крым и перегружается. Какая то схема действует .
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Как они умудряются в такую засуху пшеницу выращивать?
Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times - Цензор.НЕТ 933
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Кремлевская особь воспринимает Сирию как часть своего рейха.
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ЦЕНЗОР а где новость
На Британских Виргинских островах правоохранительные органы ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
???
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А вот шатунить будку это верный признак огенто-кремлевства!
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Пруф чи просто попиздіти? (пардоньтє за мою французьку).
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Идиотов это не иинтересует!))
Они уже во всю орут о зраде...
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Как оказалось в Крыму избыток урожая пшеницы а кроме как в Сирию продать особо некуда.
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Ага...это типа как в 1932 был избыток урожая в Украине...
Просто ПУСИН знает что Крым нужно будет вернуть...вот и продает все под ноль...
А на крысчан ему насрать....
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Да да они там голодают, хлеб купить невозможно так как всю пшеницу вывезли)
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Не говори гоп!))
Есть чудная картина Айвазовского...на которой проклятые пиндосы везут пшеницу скрепному населению Расеюшки вставшей с колен...раком
Возможно и в этот раз выручат...как дедов!)))
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Ты дедов не трогай а за поставки по лендлизу платили золотом.
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Ты уживишся Серега...но деды так до конца и не расчитались по долгам!)))
Генералисимус Сралин обиделся на пиндосов.

Хотя должок не помешал пиндосам накормить голодранцев в 91 куриными окороками)))
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NYT - агенти кремля...порох ще декілька років тому так говорив)))от тепер підтвердилось

всі ж знають що крим вимирає без води?! а хто не знає той будкошатач й агент кремля
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Зачем им пшеница? И так воды нету замесить хлеб. Пусть насыщаются вкусной и полезной верблюдАм одноименной колючкой.
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Samoj rosiji zyvut na grany bednosti pocty 80% liudej no typo bogatyje i mozet kormyt drugix goladrancev kak Sirija.Vot daju realny primer Kalingrada eto kak ponimajete ne iz samyx bednix v rosiji gorodov.Zarplaty tam u nix pocta ot 5000 do 7000 rublej eto primerno 80 evro v mesiac,ucitel 10000-12000 rublej,doktor so stazem 25 let 15000 rublej,Dopustim Ukropocte zarplaty gde to 2-3 raza bolse cem Kalingrade Окупаційна влада вивозить зерно з Криму до Сирії, - The New York Times - Цензор.НЕТ 1209
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомОккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times
 
 
 
 
 
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