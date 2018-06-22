 Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The New York Times.
По меньшей мере 10 кораблей доставили 170 тысяч тонн зерна в Сирию за период с июля 2017 года до мая 2018-го. Об этом свидетельствуют данные отслеживания передвижения кораблей, которые получило информагентство Reuters.
Увеличение поставок зерна из оккупированного Крыма поддерживает режим Асада, которому остро необходимо обеспечить Сирию дешевым хлебом. Собственные сельскохозяйственные регионы сильно пострадали в ходе войны. Поэтому сирийский диктатор, которому не хватает денег, вынужден полагаться на импорт. Хотя поставки продуктов питания в Сирию не запрещенные западными санкциями, замораживание активов и банковских операций не позволяют продовольственным трейдерам вести бизнес с правительством Асада. Крым также обложен санкциями с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала его. Полуостров был отрезан от экспортных рынков. Это сделало Сирию идеальным торговым партнером для оккупированного региона, который в обмен на пшеницу получает из ближневосточной страны оливковое масло.
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"У нас нет проблем с многими странам, в частности с Сирией. Наши страны не обкладывали санкциями друг друга. Поэтому можно свободно работать", - сказал самопровозглашенный "заместитель премьер-министра" в оккупированном Крыму Георгий Муродов.
В сентябре в Дамаске заявляли, что заключили соглашение на поставку 3 миллионов тонн российской пшеницы на три года. При этом деньги на это были взяты у Москвы в кредит. Впрочем, никаких поставок пока выполнено не было, о чем свидетельствуют данные таможни. Это можно объяснить тем, что Россия хочет избежать проблем в торговле продовольствием из-за сотрудничества с Сирией.
В Украине отмечают, что поставки зерна из Крыма в Сирию нарушают западные санкции. Киев пожаловался Международной морской организации в Лондоне, попросив стран-участниц занести корабли, занимающиеся перевозкой продовольствия из оккупированного полуострова в Сирию, в "черный список".
- если из мордора, то мост работает
Как теперь откорректируют методички?
Голограмма.
Неужели жд вагонами везут прямо в порт с материка? Или груженная баржа с Кавказа приходит в Крым и перегружается. Какая то схема действует .
Источник:
https://censor.net.ua/photo_news/3070530/potreskavshayasya_zemlya_pogibshie_posevy_i_solevoyi_nalet_na_poverhnosti_grunta_zasuha_v_okkupirovannom
На Британских Виргинских островах правоохранительные органы ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадием Трухановым.
???
Они уже во всю орут о зраде...
Просто ПУСИН знает что Крым нужно будет вернуть...вот и продает все под ноль...
А на крысчан ему насрать....
Есть чудная картина Айвазовского...на которой проклятые пиндосы везут пшеницу скрепному населению Расеюшки вставшей с колен...раком
Возможно и в этот раз выручат...как дедов!)))
Генералисимус Сралин обиделся на пиндосов.
Хотя должок не помешал пиндосам накормить голодранцев в 91 куриными окороками)))
всі ж знають що крим вимирає без води?! а хто не знає той будкошатач й агент кремля
тогда как в прошлом году - Киевское представительство Службы сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США оценило прошлогодний урожай пшеницы в Крыму в 870 тысяч тонн (на 13% больше, чем в 2016 году), кукурузы - примерно в 7 тысяч тонн (на 33% больше, чем в 2016 году). Урожай 2017 года в Крыму оказался рекордным за последние восемь лет.