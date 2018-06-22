 Оккупационные власти вывозят зерно из Крыма в Сирию, - The New York Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом пишет The New York Times.

По меньшей мере 10 кораблей доставили 170 тысяч тонн зерна в Сирию за период с июля 2017 года до мая 2018-го. Об этом свидетельствуют данные отслеживания передвижения кораблей, которые получило информагентство Reuters.

Увеличение поставок зерна из оккупированного Крыма поддерживает режим Асада, которому остро необходимо обеспечить Сирию дешевым хлебом. Собственные сельскохозяйственные регионы сильно пострадали в ходе войны. Поэтому сирийский диктатор, которому не хватает денег, вынужден полагаться на импорт. Хотя поставки продуктов питания в Сирию не запрещенные западными санкциями, замораживание активов и банковских операций не позволяют продовольственным трейдерам вести бизнес с правительством Асада. Крым также обложен санкциями с 2014 года, когда Россия незаконно аннексировала его. Полуостров был отрезан от экспортных рынков. Это сделало Сирию идеальным торговым партнером для оккупированного региона, который в обмен на пшеницу получает из ближневосточной страны оливковое масло.

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"У нас нет проблем с многими странам, в частности с Сирией. Наши страны не обкладывали санкциями друг друга. Поэтому можно свободно работать", - сказал самопровозглашенный "заместитель премьер-министра" в оккупированном Крыму Георгий Муродов.

В сентябре в Дамаске заявляли, что заключили соглашение на поставку 3 миллионов тонн российской пшеницы на три года. При этом деньги на это были взяты у Москвы в кредит. Впрочем, никаких поставок пока выполнено не было, о чем свидетельствуют данные таможни. Это можно объяснить тем, что Россия хочет избежать проблем в торговле продовольствием из-за сотрудничества с Сирией.

В Украине отмечают, что поставки зерна из Крыма в Сирию нарушают западные санкции. Киев пожаловался Международной морской организации в Лондоне, попросив стран-участниц занести корабли, занимающиеся перевозкой продовольствия из оккупированного полуострова в Сирию, в "черный список".





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