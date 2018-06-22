EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  661  16
Все про:алименты (60) ВР (22097) Кабмин (10540)

 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит ужесточение ответственности за неуплату алиментов

ВР 22 июня продолжит рассмотрение поправок к законопроекту №8296 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание".

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Луценко в Раде заявил об "остановке правосудия" и срыве рассмотрения представлений ГПУ на нардепов Пономарева, Вилкула, Колесникова и Дунаева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

После этого народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" с 55-й поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 138.

Источник: https://censor.net.ua/n3072880
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"рассмотрит ужесточение ответственности за неуплату алиментов" - а за ужесточения ответственности за воровство с казны не рассмотрит .... Никогда...
 показать весь комментарий
 
 
їм не до цього, ще ж у народу власна шкура залишилась - можна ще щось зняти з сердешного народу в ім'я соціальної справедливості
 показать весь комментарий
 
 
Виамин Павловский - наш народ должен страдать.....

Через страдание может придет понимание, что каждый народ достоен своего правительства....
Гречка, популизм, гройсманы и рабиновичы а кто если не он (она) ? - и все такое... Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 1942
 показать весь комментарий
 
ничего не придёт, никакое понимание.
 показать весь комментарий
 
Мабон - ну тады пускай страдают....- пока не вымрут....

А эти благословенные земли черноземья заселит более пассионарный народ...
 показать весь комментарий
 
мы на них и останемся - а трусняковы вымрут - если не убегут!!!
 показать весь комментарий
 
Смертну кару введуть для аліментшиків,тільки й дурницями вілволікають людей
 показать весь комментарий
 
 
займитесь лучше субсидиями, кретины. 30 лярдов задолженность государства перед энергокомпаниями, Ыкономисты сраные. неучи, сцуко
 показать весь комментарий
 
 
а они уже занялись - обнулили её нах))))
ниче так занятие а)))
 показать весь комментарий
 
Других проблем в стране нет. Один свиноподобный медальки раздает, а потом отбирает, а другие хряки все никак не придумают, как ухудшить жизнь населения.
 показать весь комментарий
 
 
ну те медальки давно пора реформировать - а то на собачьи жетоны походят местами Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 8751
и раздают их всяким породистым пидрахуям Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 4041
 показать весь комментарий
 
 
тут вы ошибаетесь - страдальцы и холопы за поребриком)))
 показать весь комментарий
 
шо снова

а насчет казны - вы че а откуда будут воровать коболевы и трусняковы - они тоже жить хотят Рада сьогодні заслухає Кабмін і розгляне посилення відповідальності за несплату аліментів - Цензор.НЕТ 5745
 показать весь комментарий
 
 
Интересно, а когда возьмутся за незадачливых "мамаш"???
А то некоторые вполне себе хорошо живут за счет алиментов! Вышла замуж за "богатенького буратину", какого нибудь "манагера", или "директора" чего то там... родила "ребеночка", типа от "любимого", а дальше уже можно и не работать!... Так сказать выиграла "джек-пот", можно жить, а можно и не жить, все равно будет обеспеченной, даже если не договорится с незадачливым "папашей"! Суд будет все равно на ее стороне!
Если уж по честному, то все деньги из алиментов должны идти на ребенка, а не на пиво с сигаретами да на женихов! Только ж наше прогнившее государство никогда на такое не пойдет, чинуши ищут где бы еще "сэкономить" СЕБЕ В КАРМАН!!!
Что в итоге? Выиграют только чинуши, купив себе по очередной яхте или домике где нибудь в Европе!
 показать весь комментарий
 
Самая страшная беда Украины это конечно же подлые и коварные алиментщики. Это они обескровили и украли весь золотой запас и бюджет страны. Ишь затаились негодяи супостаты !!! Но нашу самую честную и справедливейшую ВР во всём мире вам не провести!!!. Везде где бы вы не прятались наши депутаты вас найдут ножичком по горлу чикнут и в колодец кинут!!! СЛАВА нашим депутатам !!! Теперь то Украина наконец заживёт богато и счастливо и война закончится сразу и казна наполнится и реки станут молочными а берега кисельными !!! УРАААА ТОВАРИЩИ УРАААА !!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит ужесточение ответственности за неуплату алиментов
 
 
 
 
 
 вверх