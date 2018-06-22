 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит ужесточение ответственности за неуплату алиментов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.

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После этого народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" с 55-й поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 138.