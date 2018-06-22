 Рада сегодня заслушает Кабмин и рассмотрит ужесточение ответственности за неуплату алиментов

Об этом говорится в повестке дня сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Утреннее пленарное заседание в пятницу традиционно начнется с часа вопросов к правительству.
После этого народные депутаты продолжат рассмотрение законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание" с 55-й поправки. Всего за время подготовки проекта ко второму чтению их поступило 138.
Через страдание может придет понимание, что каждый народ достоен своего правительства....
Гречка, популизм, гройсманы и рабиновичы а кто если не он (она) ? - и все такое...
А эти благословенные земли черноземья заселит более пассионарный народ...
ниче так занятие а)))
и раздают их всяким породистым пидрахуям
а насчет казны - вы че а откуда будут воровать коболевы и трусняковы - они тоже жить хотят
А то некоторые вполне себе хорошо живут за счет алиментов! Вышла замуж за "богатенького буратину", какого нибудь "манагера", или "директора" чего то там... родила "ребеночка", типа от "любимого", а дальше уже можно и не работать!... Так сказать выиграла "джек-пот", можно жить, а можно и не жить, все равно будет обеспеченной, даже если не договорится с незадачливым "папашей"! Суд будет все равно на ее стороне!
Если уж по честному, то все деньги из алиментов должны идти на ребенка, а не на пиво с сигаретами да на женихов! Только ж наше прогнившее государство никогда на такое не пойдет, чинуши ищут где бы еще "сэкономить" СЕБЕ В КАРМАН!!!
Что в итоге? Выиграют только чинуши, купив себе по очередной яхте или домике где нибудь в Европе!