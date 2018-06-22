 Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
Лукашенко поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси".
"Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры - Европейский союз и Россия, - сказал он. - В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности - огромная ваша заслуга".
Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси.
"А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - продолжил он. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".
"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Лукашенко.
Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, Лукашенко отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения.
"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен президент Беларуси.
"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - добавил он.
Лукашенко подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей".
"Это должно быть в основе", - убежден президент Беларуси.
Вывел батька почти всех шатунов и зрадофилов....
Остались только преданные русько-язычные холопы.....
еўрапейскіх каштоўнасцкй,а вось,бясконца ўладарыць на нашай зямлі,як цар (альбо расейскі
васал) - заўсёды.Як гаварыў,Бог дараваў яму не той народ.
Он хочет и рыбки покушать и посидеть с кайфом.
а я скажу, шо як Пу захоче, то в той же день ти заткнешся, бо Білорусь оголосить дефолт. А як не захоче - і далі нитимеш про Луку Бульбищева, який він кльовий менеджер. офігєть - вусатий колгоспник просрав країну, а ти скавулиш про дефолти, самому не смішно?
Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году.
Платежи по госдолгу не снижаются, а растут, и это серьезная проблема, считают эксперты.
Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать. В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Расходы по обслуживанию госдолга становятся все больше и в нынешнем году увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом.
Основные выплаты связаны с долговыми обязательствами перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов. Две трети этих денег Беларусь должна вернуть восточным кредиторам.
https://naviny.by/article/20180115/1515994932-komu-i-skolko-dolzhna-belarus-v-2018-godu
Про населении в четыре раза большем долг в три раза больше и без подкормки из паРаши...
Не вызывает сомнения, что демагоги у тебя в почёте, а тот, кто дело делает - нет.
Тебе пошкодували через поважний вік ?
То чому ти не в бані?
Чекаю на відповідь - Чому ти не в бані ?
Подготовить к кандидату с такой же "уравновешенной" позицией?
Может Цензор сначала поинтересуется - как на Лука-ТВ это всё комментируют?
"бовтатись як Г в ополонці "
і ні туди і ні сюди.
"Я своё государство за цивилизованным миром не поведу."
"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен президент Беларуси.
Источник: https://censor.net.ua/n3072878
Не понимаю украинцев, которые с восторгом смотрят в рот данному персонажу, рассказывая сами себе что "вон, у бацьки молочные реки и кисельные берега".
ты мудак