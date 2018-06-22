 Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС

Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси".

"Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры - Европейский союз и Россия, - сказал он. - В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности - огромная ваша заслуга".

Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси.

"А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - продолжил он. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".

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"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Лукашенко.

Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, Лукашенко отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения.

"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен президент Беларуси.

"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей".

"Это должно быть в основе", - убежден президент Беларуси.