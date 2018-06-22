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Все про:Лукашенко (1611) Евросоюз (11943) Хан (115)

 Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС

Президент Беларуси Александр Лукашенко высоко оценивает роль еврокомиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана в нормализации отношений Беларуси и Евросоюза.

 Об этом глава государства заявил сегодня на встрече с Йоханнесом Ханом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

Лукашенко поблагодарил еврокомиссара "за участие в политическом, экономическом развитии Беларуси".

"Ваша роль значительна, прежде всего потому, что основные наши партнеры - Европейский союз и Россия, - сказал он. - В том, что у нас продолжается нормализация отношений, и, наверное, они вышли на какой-то уровень стабильности - огромная ваша заслуга".

Лукашенко подчеркнул важность того, что ЕС - ближайший сосед Беларуси.

"А с соседями, поскольку они от бога, надо дружить, выстраивать партнерские отношения. Так вот, мы ни в коем случае не торопились, не обещали вам того, чего мы не можем сделать. Вы присматривались к нам, мы присматривались к Европейскому союзу, - продолжил он. - И в силу происходящих трансформаций и у нас, и у вас мы приняли решение, что не гоже нам смотреть друг на друга через забор и жить, косо глядя один на другого. Мы решили идти навстречу друг другу, восстанавливать дружеские, партнерские отношения".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко раскритиковал РФ за попытку присвоить победу во Второй мировой: "Как будто не было на войне других". ВИДЕО

"Мы не просились в Евросоюз, но мы хотели бы, чтобы у нас с ЕС были такие отношения, которым бы, может быть, завидовали даже члены ЕС. И если Европейский союз на это готов, мы свой путь готовы пройти", - заверил Лукашенко.

Касаясь темы готовящихся к подписанию документов о партнерстве между Беларусью и ЕС, Лукашенко отметил, что их основой должны быть именно торгово-экономические отношения.

"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен президент Беларуси.

"Если мы будем видеть в отношениях с ЕС это, мы можем смелее идти и на трансформацию, реформирование нашего политического устройства. В противном случае повторим судьбу Советского Союза, когда не видели экономики, не видели людей, не понимали, чем живут люди, а начали ломать политическую систему. Поломали, разорили страну. Мы делаем определенные выводы, извлекаем уроки из этого", - добавил он.

Лукашенко подчеркнул, что "если трансформировать, то трансформировать надо все: постепенно, планово, не забывая об экономике и жизни людей".

"Это должно быть в основе", - убежден президент Беларуси.

Источник: https://censor.net.ua/n3072878
 
 
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тебе и так пол Европы завидует. там не мало желающих прогнуться перед хуйлом, раздвинув булки и занять твое место.
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cimbitep - ему и порашенко наверное завидует...

Вывел батька почти всех шатунов и зрадофилов....
Остались только преданные русько-язычные холопы.....
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Дурылка,заўсёды бачыць віннымі іншых,але толькі не сябе.Ён не спяшаецца прытрымлівацца
еўрапейскіх каштоўнасцкй,а вось,бясконца ўладарыць на нашай зямлі,як цар (альбо расейскі
васал) - заўсёды.Як гаварыў,Бог дараваў яму не той народ.
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От нашей войны с хуйлом ты и так лука нехерово поимел.Думаю он не меньше хуйла заинтерисован в ее продолжении.
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Ох и умён Бацька.
Он хочет и рыбки покушать и посидеть с кайфом. Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС - Цензор.НЕТ 3813
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Кому ты нужен в Евросоюзе со своими имперскими порядками. Кто из нормальных людей в Европе согласен иметь дело с путинской Беларусью.
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проститутка претендующая на роль девственницы
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Курчат по осені рахують, який би Лукашенко не був, а країну покищо до дефолту не довів.....а от нам великомудрим якщо не дадуть нового кредиту - то буде гамплик, а якщо дадуть - то гамплик тільки на деякий час відсунеться, бо кредити пов'янані з ростом цін на енергоносії навряд чи сприйме народ.
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чуть нижче від свого комента почитай.
а я скажу, шо як Пу захоче, то в той же день ти заткнешся, бо Білорусь оголосить дефолт. А як не захоче - і далі нитимеш про Луку Бульбищева, який він кльовий менеджер. офігєть - вусатий колгоспник просрав країну, а ти скавулиш про дефолти, самому не смішно?
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Лукашенко невдалий приклад того, хто живе "без кредитів".

Кому и сколько должна Беларусь в 2018 году.
Платежи по госдолгу не снижаются, а растут, и это серьезная проблема, считают эксперты.
Давление на бюджет, обусловленное долговой нагрузкой, продолжит нарастать. В 2018 году Беларусь должна вернуть кредиторам около 8 млрд рублей. Расходы по обслуживанию госдолга становятся все больше и в нынешнем году увеличатся на четверть по сравнению с прошлым годом.
Основные выплаты связаны с долговыми обязательствами перед внешними кредиторами. В 2018 году платежи по внешнему госдолгу составят около 3,1 млрд долларов. Две трети этих денег Беларусь должна вернуть восточным кредиторам.
https://naviny.by/article/20180115/1515994932-komu-i-skolko-dolzhna-belarus-v-2018-godu
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На самом деле Лукашенко не управляет даже личной охраной.
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Мавзолейное Быдло Плешивого Педофила содержит ПОЛ Мира... Правда само живёт в Гоффне....Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС - Цензор.НЕТ 6450По Семену Слепакову...
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В Ютюбе есть,бацька Лукаш опять поносит РАБссию Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС - Цензор.НЕТ 6192 Лукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС - Цензор.НЕТ 6192
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Внешний госдолг Беларуси на 1 мая этого года составил 16,4 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 315,6 млн долларов, или на 1,9%, сообщает пресс-служба Министерства финансов. - sputnik.by/economy/20180531/1035744744/vneshnij-dolg-belarusi-umenshilsya.html А в нас зовнішній борг втричі більший - то хто ж розумніший: Лукашенко чи наші пани -херої, які в розпал війни на курорти за бугор їздять та все ночі не сплять, думаючи як сердешний народ ощасливити та останню сорочку з нього здерти?
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Виамин Павловский: "... А в нас зовнішній борг втричі більший - то хто ж розумніший: Лукашенко чи наші пани -херої, які в розпал війни на курорти за бугор їздять та все ночі не сплять, думаючи як сердешний народ ощасливити та останню сорочку з нього здерти?"

Про населении в четыре раза большем долг в три раза больше и без подкормки из паРаши...
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Как можно гавкать на своего президента ровно же за то, что полируешь корму соседнему?
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Гавкать? Это так называется сравнение цифр? :D
Не вызывает сомнения, что демагоги у тебя в почёте, а тот, кто дело делает - нет.
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То він так спілкується - де гавкає, де скавчить.
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ПМС, карагандинко? Чого за мной стелишься? Шансов йок
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То чому ти не в бані ?
Тебе пошкодували через поважний вік ?
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Что такое пошкодувалы? Это когда в саклю, где находится медресе аула, Шкода заїзджає?
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От дивлюсь на тебе. Ну осел ослом.. А бикуєш .. Роги то не виросли.
То чому ти не в бані?
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Пошкодувалы, осэл. Может словнык себе купишь с пенсии? Кажуть шо в июле вжэ можна себе книжку позволить
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До чого ж ти гидка особина. Так бруд з тебе і фонтанує. Дивись, не заплюйся.
Чекаю на відповідь - Чому ти не в бані ?
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Цифры? Проводить корреляцию между внешним долгом и количеством населения? Не позорься
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Два старих комуняки знайшли одне одного.
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Так Лукашенко кроме того был председателем колхоза (умение взять деньги и отбрехаться, чтобы не отдавать), был и политруком в пограничных войсках и лектором общества "Знание"...
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Ты расскажи почему твой обожаемый Лолита стелился перед вашим усатым упырем и перекрывал ради него полКиева, в стране изгнавшей параноика Януковича? Не потому ли, что они два сапога? Только у одного носок чуть заметно повернут влево, а у другого вправо
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ДОРлолитовец, не начинай молитву, а доказывай, что стелится.
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Не надо меня записывать в лолитоботы, к тому же с пораженных диабетом блоком памяти. Это не Павловский привязывал зависимость внешнего долга от народонаселения, а ты, тумблер: "Про населении в четыре раза большем долг в три раза больше"
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Уважаемый кем-то, я тебя не записывал в лолитоботы, ты - ДОРлолитобот, т.к. Лолита - твоё любимое слово в любой молитве...
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Ты, лолобот, не ответил по поводу своей брехни. Так кто из вас проводил зависимость между госдолгом и числом населения? Ты или Павловский?
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ДОРлолитовец, докажи, что долг в три раза больший у страны с в четыре раза большим населением - хуже.
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важен не сам долг, он есть увсех старн, а условия при которых его нужно одавать - низкая коррупция и кредитная репутация..
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Из ГУЛАГа Джугашвильского удрать не так просто,Гоффноеды Кремля что Тараканы вонючие держать БЫДЛО своё в гоффне никому не отдавая...Бацька в НАТО давай...,и РАБссия Дохляк Мавзолейный...
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Для чего Цензор его размещает?
Подготовить к кандидату с такой же "уравновешенной" позицией?
Может Цензор сначала поинтересуется - как на Лука-ТВ это всё комментируют?
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я цю позицію називаю
"бовтатись як Г в ополонці "
і ні туди і ні сюди.
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Вот это обещание он сдерживает
"Я своё государство за цивилизованным миром не поведу."
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Пора бы Цензору по всем предполагаемым к публикации новостям советоваться с попохоботами. Особенно заграничными
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Неужели трудно произнести - ДОР перед Лолита?
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Прокуратура ПАНАМы открыла уголовное дело пРотив Кремлевского Хмыря РОЛДУГИНА,сей ВиолонгчеГЛИСТ отмывал миллиарды долларов через компанию Роснефть....,Попали КацаПсины по полному ТАРИФУ...
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А не получится европедики весьма чистоплотны...А лука хочет двойное проникновение в анус сладкий язычек Амстердама, а в рот ордынский член хуйла с китайскими хламидиями... Толерасты боятся заразится
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КацаПсины,Украиной правит Хунта Госдепа...,срочно созвать СовБез ООН.... Лукашенко: Ми не просилися до Євросоюзу, але хотіли б таких відносин, яким би заздрили навіть члени ЄС - Цензор.НЕТ 2116
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Хитросделанный Лука в своем репертуаре "торговать готовы, а гражданские свободы будем забалтывать..."

"Разговоры о демократии, свободе слова, политзаключенных, отмене смертной казни - это само собой разумеется, мы не снимаем это с повестки дня, мы смело и открыто об этом говорим. Но основой являются наши торгово-экономические, финансовые отношения", - уверен президент Беларуси.
Источник: https://censor.net.ua/n3072878
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ученик хуйла, даже слова одинаковые.
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".. и чтоб рыбка у меня была на посылках!"
Не понимаю украинцев, которые с восторгом смотрят в рот данному персонажу, рассказывая сами себе что "вон, у бацьки молочные реки и кисельные берега".
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Безусловно можно построить хорошее процветающее государсво с дикторской формой правления. Для этого нужен умный диктатор и хорошая сырьевая база, ничего этого в Белоруси нет. Кроме того, проблема всех дектатур - бескрованя передача власти, которая не позволяет экономике резвиваться в следущих поколениях.
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Безусловно можно построить хорошую процветающую семью с убийцей во главе. главное чтобы он себя не убил и в семью награбленое тащил.

ты мудак
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от мудака слышу. Примеров процветающих диктатур очень много От Пинчета до Франка. Но все они развалились.
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хоти сука путинская, меньше подмахивать нужно было. Украинцев сажать и в россию депортировать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛукашенко: Мы не просились в Евросоюз, но хотели бы таких отношений, которым бы завидовали даже члены ЕС
 
 
 
 
 
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