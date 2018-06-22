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Все про:судебная реформа (995) квалификация (26) ВККСУ (230) увольнение судей (30) Щотка (8)

 ВККС признала несоответствующими занимаемой должности 101 судью, 86 уволились по собственному желанию, - Щотка

Высшая квалификационная комиссия судей по результатам квалификационного оценивания признала 745 судей соответствующими занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка в комментарии журналистам в четверг.

"На сегодня такими, что соответствуют занимаемой должности, признаны 745 судей... 101 судья, я бы сказал, неуспешные: 73 не сдали экзамен и 28 не справились уже на этапе собеседований. Эти 28 это те, кто сдал экзамен, но по итогам проведенных собеседований опять же был признаны такими, что не соответсвуют занимаемой должности", - отметил он.

Щотка также обратил внимание на то, что 86 судей в ходе процедуры оценивания уволились с занимаемой должности.

"Причем динамика такая: из первой группы судей таких 28, это из тех 999, а из второй группы 58 человек", - сказал Щетка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Откровенно слабые судьи квалификационное оценивание успешно пройти не могут, - замглавы ВККС Щотка

Он уточнил, что судьи уволились по собственному желанию.

"Люди выбрали путь уволиться, а не проходить оценивание", - добавил заместитель председателя ВККС.

При этом Щотка напомнил, что сейчас проходит второй этап оценивания, в котором должны принять участие 1970 судей. К прохождению квалифоценивания на первом этапе, по его словам, ВККС назначила 999 судей.

Как сообщалось, квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины – это более 5 тысяч.

Источник: https://censor.net.ua/n3072877
 
 
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Де вони відкопують таких керівників? Як не Труба, так Щотка.))
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Если эти судьи -- не соответствуют занимаемой должности, значит, и приговоры, которые они вынесли, не имеют силы?
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"... и как же они служили в очистке (судах) …" , теперь нужно пересмотреть и отменить все приговоры, вынесенные этими 101 судьями за последние, скажем, 5 лет … и лишить их права на судейскую пенсию

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Лідера Соціал-демократичної партії Румунії та голову нижньої палати парламенту Лівіу Драгню засудили до трьох з половиною років ув'язнення за зловживання службовим становищем. - www.eurointegration.com.ua/news/2018/06/21/7083463/
А у нас таким "хероям" зарплати та премії по космічні видають!!!!!!!!!!!
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Кто их назначал? Давайте не тормозите, рубите верхушки, а корни глубоко.
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"101 судья, я бы сказал, неуспешные: 73 не сдали экзамен и 28 не справились уже на этапе собеседований."
Неуспешные - это те, которые не сумели накопить денег.
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Дорогие наши люди --- чтобы стать судьей -- нужно получить Юридическое образование -- например харьковский Ярослава Мудрого -- обходится от 15 до 20 тысяч долларов стационар -- Одесса не меньше с Шевченко ... Потом нужно купить должность помощника судьи или секретаря суда -- и лишь потом лет через пять --- отвезти в Киев " соответствующие " документы от Юстиции до Рады -- уже даже не десятки тысяч --- и получаешь пожизненного СУДЬЮ .... Так говорят ... Какая на ХЕР реформа .. Как говорил знакомый судья --- судья сегодня -- вид Предпринимательской деятельности --- все затраты с студенческой скамьи -- нужно возвратить .... Может кто знает --где Юридический можно бесплатно закончить ???
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Тех, что уволили, это из Даунецка и Лоханска. Да и то через суд восстановятся. С выплатой зарплаты за счёт гоев ессесно
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Прокурор Вышинский в СССр нашел пол СССр врагами народа,а товарищ Ежов немного меньше... ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді, 101 суддю, 86 звільнилися за власним бажанням, - Щотка - Цензор.НЕТ 2553 ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді, 101 суддю, 86 звільнилися за власним бажанням, - Щотка - Цензор.НЕТ 2553
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68 % РАБссиян считают что Джугашвили правильно мочил в сортире советских людей Врагов Народа... ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді, 101 суддю, 86 звільнилися за власним бажанням, - Щотка - Цензор.НЕТ 3186Блевота-ЦЕНТР правильный опрос провела и ВОВВРЕМЯ... ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді, 101 суддю, 86 звільнилися за власним бажанням, - Щотка - Цензор.НЕТ 3186 ВККС визнала такими, що не відповідають займаній посаді, 101 суддю, 86 звільнилися за власним бажанням, - Щотка - Цензор.НЕТ 3186
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Це вже було при Януковичі,так само звільнялись судді,бо нехотіли співпрацювати з донецькіми гопниками."майданівці" перейняли досвід і крокують впевненною ходою по шляху на Ростов.
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Надо проверить их активы на соответствие зарплате , которую они имели , просто так эти подонки подавать в отставку не будут .
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВККС признала несоответствующими занимаемой должности 101 судью, 86 уволились по собственному желанию, - Щотка
 
 
 
 
 
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