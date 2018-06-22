 ВККС признала несоответствующими занимаемой должности 101 судью, 86 уволились по собственному желанию, - Щотка

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил заместитель председателя ВККС Станислав Щотка в комментарии журналистам в четверг.

"На сегодня такими, что соответствуют занимаемой должности, признаны 745 судей... 101 судья, я бы сказал, неуспешные: 73 не сдали экзамен и 28 не справились уже на этапе собеседований. Эти 28 это те, кто сдал экзамен, но по итогам проведенных собеседований опять же был признаны такими, что не соответсвуют занимаемой должности", - отметил он.

Щотка также обратил внимание на то, что 86 судей в ходе процедуры оценивания уволились с занимаемой должности.

"Причем динамика такая: из первой группы судей таких 28, это из тех 999, а из второй группы 58 человек", - сказал Щетка.

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Он уточнил, что судьи уволились по собственному желанию.

"Люди выбрали путь уволиться, а не проходить оценивание", - добавил заместитель председателя ВККС.

При этом Щотка напомнил, что сейчас проходит второй этап оценивания, в котором должны принять участие 1970 судей. К прохождению квалифоценивания на первом этапе, по его словам, ВККС назначила 999 судей.

Как сообщалось, квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности введено в рамках судебной реформы для всех судей Украины – это более 5 тысяч.