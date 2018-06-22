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 Политика Украины
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Все про:выборы (20368) Крым (20214) Порошенко (15007) Россия (69725) санкции (6822) СНБО (3090) Ротенберг (4)

 СНБО обновил санкционные списки: санкции введены против 1759 физических и 786 юридических лиц (обновлено)

Президент Украины Указом № 176 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 г. "О применении и внесении изменений персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лиц и 786 юридических лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

СНБО Украины ввел санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня с.г.) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

Научно-исследовательский институт "Квант";
ООО "Дайвтехносервис";
ООО "Цифровые технологии безопасности";
ERPScan BV;
Embedi Limited.

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Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Избирательная комиссия "Республики Крым";
Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
Всероссийская политическая партия "Родина";
Политическая партия "Демократическая партия России";
Союз ветеранов Афганистана;
Политическая партия "Патриоты России";
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы ".

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Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
ООО "АРД Сатком Сервис";
ООО "РусИнтеКо";
ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
ООО "Лидер Строй"
ООО "ПРОЕКТ"
ООО "М-Телеком"
ООО "Альфател"
ООО "ПБР";
ООО "АСЗ".

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введено санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072875
 
 
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а против порошенка ввели
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Он у меня под номером 1. Пусть каждый человек ведет свой список
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"Правило номер сто: не тычь в экран перстом"
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Клоуны, вводя типа санкции против тех кому на это плевать а между тем торговля только растет, особенно углем, и никто уже не проверяет его происхождение.
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Це аби в тебе була електрика і тим міг в інеті скаржитися на це.)))
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Соевое, а других источников угля в мире конечно нет, свой пахан отказался от американского угля из-за того что он немного дороже.
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Ягелеве, не витрачай даремне час та гроші українців.
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Лучше обновили бы полностью всё СНБО,достали уже своим бездействием!
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Завдання та функції Ради національної безпеки та оборони

Рада національної без­пеки і оборони України (РНБО). Згідно зі ст. 107 Конституції Украї­ни, РНБО - це "координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України".
Відповідні повноваження конкретизовано в Законі "Про Раду національної безпеки і оборони України". Так, до основних функцій РНБО віднесено (ст. 3):
- внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
- координація та здійснення контролю за діяльністю органів ви­конавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мир­ний час;
- координація та здійснення контролю за діяльністю органів ви­конавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умо­вах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кри­зових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
Для виконання цих завдань РНБО наділена відповідною компетен­цією. Серед повноважень цього органу є кілька ключових, які дозволяють РНБО активно впливати на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях, що стосуються сфери національної безпеки. Так, РНБО:
- розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відпо­відно до законодавства належать до сфери національної без­пеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України;
- здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президен­тові України відповідні висновки та пропозиції;
- координує і контролює діяльність органів місцевого самовря­дування в межах наданих повноважень під час введення воєн­ного чи надзвичайного стану.
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теперь до выборов на Цензоре будет "день открытых дверей в дурке", а после выборов - стон, плачь, биение башкой об клаву обгаженых "поцреотов" и из-за паребрика в том числе.
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А як там бізнесапартньори порохоригів у санкційні списки не збираються? РНБО оновила санкційні списки: санкції введено проти 1762 фізичних та 786 юридичних осіб - Цензор.НЕТ 1056
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Мега-скандал на чемпіонаті світу з футболу на Московії: FIFA відмовляється оприлюднити допінг-тести футболістів збірної Московії, в той час вони виявляють незвичну активність на полі

(link: https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/06/21/fifa-refuse-reveal-russia-drug-test-numbers-following-hostss/) telegraph.co.uk/world-cup/2018…
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ну ввели то й ввели...й так гуд...
проте, на жаль Альфа-банк/Сбербанк/ВТБ в списку не знайшов(можливо був неуважним
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСНБО обновил санкционные списки: санкции введены против 1759 физических и 786 юридических лиц (обновлено)
 
 
 
 
 
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