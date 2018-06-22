 СНБО обновил санкционные списки: санкции введены против 1759 физических и 786 юридических лиц (обновлено)

По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лиц и 786 юридических лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

СНБО Украины ввел санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня с.г.) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:

Научно-исследовательский институт "Квант";

ООО "Дайвтехносервис";

ООО "Цифровые технологии безопасности";

ERPScan BV;

Embedi Limited.

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Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:

Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;

Избирательная комиссия "Республики Крым";

Всероссийская политическая партия "Единая Россия";

Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);

Всероссийская политическая партия "Родина";

Политическая партия "Демократическая партия России";

Союз ветеранов Афганистана;

Политическая партия "Патриоты России";

Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";

Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";

Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";

Всероссийская общественная организация "Боевое братство";

Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы ".

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Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:

Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";

Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";

ООО "АРД Сатком Сервис";

ООО "РусИнтеКо";

ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";

ООО "Лидер Строй"

ООО "ПРОЕКТ"

ООО "М-Телеком"

ООО "Альфател"

ООО "ПБР";

ООО "АСЗ".

Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введено санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.

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