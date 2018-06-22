 СНБО обновил санкционные списки: санкции введены против 1759 физических и 786 юридических лиц (обновлено)

По инициативе Кабинета Министров Украины и Службы безопасности Украины были введены санкции против 30 юридических и 14 физических лиц, в связи с чем был обновлен санкционный список, который сейчас насчитывает 1759 физических лиц и 786 юридических лиц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
СНБО Украины ввел санкции, симметричные санкциям, введенным правительством США (11 июня с.г.) против юридических лиц, причастных к деятельности российских спецслужб в киберпространстве, в частности:
Научно-исследовательский институт "Квант";
ООО "Дайвтехносервис";
ООО "Цифровые технологии безопасности";
ERPScan BV;
Embedi Limited.
Список юридических лиц, в отношении которых применены санкции, дополнен политическими партиями и общественными организациями, принимавшими участие в подготовке и проведении незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу. Это, в частности:
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации;
Избирательная комиссия "Республики Крым";
Всероссийская политическая партия "Единая Россия";
Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" (ЛДПР);
Всероссийская политическая партия "Родина";
Политическая партия "Демократическая партия России";
Союз ветеранов Афганистана;
Политическая партия "Патриоты России";
Общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России";
Всероссийская политическая партия "Аграрная партия России";
Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации";
Всероссийская общественная организация "Боевое братство";
Общероссийское общественное движение "Корпус "За чистые выборы ".
Введены санкции в отношении российских предприятий ВПК, а также ГП "Луганский авиационный ремонтный завод", который находится на оккупированной территории Украины и активно используется государством-агрессором против нашей страны. В частности, кроме названного предприятия, санкции введены в отношении:
Федерального государственного унитарного предприятия "Радиочастотный центр центрального федерального округа";
Федерального государственного унитарного предприятия "Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт радио";
ООО "АРД Сатком Сервис";
ООО "РусИнтеКо";
ООО "Алмаз-Антей Телекоммуникации";
ООО "Лидер Строй"
ООО "ПРОЕКТ"
ООО "М-Телеком"
ООО "Альфател"
ООО "ПБР";
ООО "АСЗ".
Кроме того, санкции введены в отношении физических лиц, причастных к подготовке и проведению незаконного голосования на территории временно оккупированных Российской Федерацией Автономной Республики Крым и г.. Севастополя в рамках выборов в Государственную Думу, и в отношении которых введено санкции Правительством США, среди которых известный российский миллиардер Аркадий Ротенберг и члены его семьи.
Рада національної безпеки і оборони України (РНБО). Згідно зі ст. 107 Конституції України, РНБО - це "координаційний орган з питань національної безпеки і оборони при Президентові України".
Відповідні повноваження конкретизовано в Законі "Про Раду національної безпеки і оборони України". Так, до основних функцій РНБО віднесено (ст. 3):
- внесення пропозицій Президентові України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони;
- координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час;
- координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
Для виконання цих завдань РНБО наділена відповідною компетенцією. Серед повноважень цього органу є кілька ключових, які дозволяють РНБО активно впливати на діяльність органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в питаннях, що стосуються сфери національної безпеки. Так, РНБО:
- розробляє та розглядає на своїх засіданнях питання, які відповідно до законодавства належать до сфери національної безпеки і оборони, та подає пропозиції Президентові України;
- здійснює поточний контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони, подає Президентові України відповідні висновки та пропозиції;
- координує і контролює діяльність органів місцевого самоврядування в межах наданих повноважень під час введення воєнного чи надзвичайного стану.
(link: https://www.telegraph.co.uk/world-cup/2018/06/21/fifa-refuse-reveal-russia-drug-test-numbers-following-hostss/) telegraph.co.uk/world-cup/2018…
проте, на жаль Альфа-банк/Сбербанк/ВТБ в списку не знайшов(можливо був неуважним