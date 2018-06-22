 Враг за сутки осуществил 29 прицельных обстрелов по украинским позициям, 1 боец получил ранение. 3 оккупантов уничтожены и 3 ранены, - ООС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ООС, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станицы Луганской на Луганщине. На горловском направлении - в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия и на донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

В ООС отметили, что наиболее активные боевые действия в течение суток шли на мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки на Донбассе зафиксирован 101 взрыв, - ОБСЕ

"Российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику.

Во время боевых действий прошедшие сутки один украинский защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

По данным разведки, трое оккупантов былы уничтожены и еще трое ранены.