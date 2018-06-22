 Замгоссекретаря США Салливан обсудит на конференции в Дании реформы в Украине

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщили в Госдепе, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Заместитель государственного секретаря Джон Салливан с 25 по 29 июня будет находиться в Голландии, Дании, Алжире и Марокко для обсуждения ряда приоритетов США, в том числе совместных усилий, направленных на окончательное поражение ИГИЛ, а также содействияе сотрудничеству в противостоянии региональным и глобальным вызовам безопасности", - отмечается в официальном сообщении.

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При этом уточняется, что в Копенгагене заместитель госсекретаря "возглавит делегацию США на международной конференции по вопросам реформ в Украине "Двигатель изменений", организованной правительствами Дании и Украины".

Как отметили в Госдепе, замгоссекретаря США "подтвердит поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины, еще раз выразив убеждение, что будущее Украины и демократическое развитие зависят от реализации серьезных структурных реформ".