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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Госдепартамент США (818) Дания (165) США (13832) реформы (3023) Салливан (16)

 Замгоссекретаря США Салливан обсудит на конференции в Дании реформы в Украине

США намерены официально подтвердить поддержку суверенитета и целостности Украины, а также обсудить ключевые реформы в государстве во время международной конференции в Копенгагене (Дания), которая состоится на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

Как сообщили в Госдепе, американскую делегацию возглавит заместитель госсекретаря США Джон Салливан.

"Заместитель государственного секретаря Джон Салливан с 25 по 29 июня будет находиться в Голландии, Дании, Алжире и Марокко для обсуждения ряда приоритетов США, в том числе совместных усилий, направленных на окончательное поражение ИГИЛ, а также содействияе сотрудничеству в противостоянии региональным и глобальным вызовам безопасности", - отмечается в официальном сообщении.

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При этом уточняется, что в Копенгагене заместитель госсекретаря "возглавит делегацию США на международной конференции по вопросам реформ в Украине "Двигатель изменений", организованной правительствами Дании и Украины".

Как отметили в Госдепе, замгоссекретаря США "подтвердит поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины, еще раз выразив убеждение, что будущее Украины и демократическое развитие зависят от реализации серьезных структурных реформ".

Источник: https://censor.net.ua/n3072871
 
   
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Как можно обсуждать то чего НЕТ непонятно ,хотя если считать реформами геноцид и увеличившуюся в десятки раз коррупцию то обсудить есть что.... Замгоссекретаря США Салливан обсудит на конференции в Дании реформы в Украине - Цензор.НЕТ 4791
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗамгоссекретаря США Салливан обсудит на конференции в Дании реформы в Украине
 
 
 
 
 
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