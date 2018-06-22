 Программа "Доступные лекарства" будет расширена за счет дополнения списка болезней и препаратов, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже 20 млн украинцев, 20 млн рецептов, по этой программе люди получили бесплатно или по сниженной стоимости, 2 млн граждан в месяц получают доступные лекарства. Если мы начинали с 159 препаратов, которые были в программе, то сегодня их 239 ", - заявил Розенко.

Он отметил, что программа "Доступные лекарства" расширяется.

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"Сегодня программа работает только для таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Но мы расширяем круг препаратов и я убежден, что либо в этом году, или уже со следующего года мы будем расширять программу за счет новых нозологий и новых болезней. Год прошел, программа работает, финансирование программы осуществляется стабильно ", - отметил Розенко.

Вице-премьер-министр также добавил, что в настоящее время 9 млн пациентов уже подписали договора со своими персональными врачами.

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"Уже с 1 июля мы начинаем финансирование здравоохранения через врача, который предоставляет конкретную услугу", - напомнил Розенко.