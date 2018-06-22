 Программа "Доступные лекарства" будет расширена за счет дополнения списка болезней и препаратов, - Розенко

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Уже 20 млн украинцев, 20 млн рецептов, по этой программе люди получили бесплатно или по сниженной стоимости, 2 млн граждан в месяц получают доступные лекарства. Если мы начинали с 159 препаратов, которые были в программе, то сегодня их 239 ", - заявил Розенко.
Он отметил, что программа "Доступные лекарства" расширяется.
"Сегодня программа работает только для таких заболеваний, как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и бронхиальная астма. Но мы расширяем круг препаратов и я убежден, что либо в этом году, или уже со следующего года мы будем расширять программу за счет новых нозологий и новых болезней. Год прошел, программа работает, финансирование программы осуществляется стабильно ", - отметил Розенко.
Вице-премьер-министр также добавил, что в настоящее время 9 млн пациентов уже подписали договора со своими персональными врачами.
"Уже с 1 июля мы начинаем финансирование здравоохранения через врача, который предоставляет конкретную услугу", - напомнил Розенко.
За даними самої ДФС, митники у 2017 році наклали штрафів на різних порушників на 507 млн грн., з яких у бюджет фактично стягнуто лише 59 млн грн.Ще на митних порушників через суд накладено штрафи на 402 мільйони та зобов'язано конфіскувати товарів на 433 млн грн. Але за даними дослідження, яке провели Тетяна Острікова і її помічник Валерій Губарєв (радник І рангу податкової та митної служби України), з цих сум державний бюджет насправді отримав лише 39 млн грн. Решта продовжує залишатись у порушників через нереалізовані з різних причин судові рішення.Тобто фактично бюджет отримав від антикорупційної штрафної діяльності митників лише 98 млн грн. з загальної суми штрафних санкцій 1,34 млрд грн. Як не крути, але обидві ці цифри у десятки разів менші від «плюс 70 мільярдів», якими хизуються Продан з Гройсманом. Фактичний дохід держави виявився в 714 разів меншим, від урядових фантазій.Не менш цікавим фактом є збільшення показників боротьби з порушеннями митних правил за рахунок статей 470 і 481 Митного кодексу з незначним покаранням у вигляді штрафу до 17 тис грн. По ним проходить 70% усіх правопорушень, виявлених митниками у 2017 році. Фактично основну масу покарань нагнали за рахунок громадян, які порушили строки тимчасового ввезення автомобілів. Що важливо, ці види порушень виявляються безпосередньо митниками під час контролю документів та строків доставки.Водночас, кількість більш суттєвих порушень, за які передбачена конфіскація і виявлення яких потребує аналітично-пошукових заходів з боку ДФС, у 2017 році значно зменшилася. Йдеться про перекриття незаконних каналів і припинення схем на митниці, тобто недекларування товарів, переміщення їх з приховуванням від митного контролю та поза митним контролем. Про неуспіхи ДФС у цьому напрямку свідчать падіння показників по всіх так званих «пошукових» статтях Митного кодексу (ст. 471, 472, 482, 483, 485).Дана тенденція у 2018 році зберігається. При цьому стан аналітично-пошукової роботи митниць ДФС перебуває на незадовільному рівні. На 14 митницях дана робота взагалі відсутня. Ці факти на робочій нараді у квітні цього року констатував керівник основного департаменту ДФС, який відповідає за протидію контрабанді і митним правопорушенням, Василь Поїзд. -nashigroshi.org/2018/06/21/manipulyatsiya-prodana-hrojsmana-vid-borotby-z-kontrabandoyu-ukrajina-otrymala-ne-70-milyardiv-a-v-700-raziv-menshe/
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