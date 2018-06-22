 Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивают зависимость Европы от России, - помощник госсекретаря США Митчелл

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Строительство газопроводов, таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это наносит вред Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.

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Митчелл также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.

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