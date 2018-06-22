 Газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток" увеличивают зависимость Европы от России, - помощник госсекретаря США Митчелл

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Строительство газопроводов, таких как "Северный поток-2" и "Турецкий поток", увеличивает зависимость Европы от российских энергетических монополистов. Это наносит вред Западу", - сказал он, выступая в Брюсселе.
Митчелл также заявил, что США и Европа разделяют общие интересы, среди которых - стремление избавить Европу от "российского энергетического шантажа", а также привлечь Россию к ответственности в связи с ее действиями в отношении Украины.
лет через 5 он еще и озаботится - ждем с неперетпением озабоченность Митчела...
як вияснюеться.
для одних - це не тількі кацапскій газ а ще і змога якнайшвидше
перейти не на кацапській - норвежській для пріміру, як потреба буде.
для іньшіх, деверсіфікація - переключится на кацапській газ з газогонів
через Украіну на "Северный поток-2" и "Турецкий поток"..
як то кажуть не тількі дивіться - бачьте ще...
А що "бачити", наприклад, щодо амерських санкцій проти Ірану, які вже вибили з ринку 400тбд нафти і можливо пошкодять газовим проектам? Іранський газ найпотужніше джерело-конкурент рос.газу для Європи з турецього боку - видобуток росте на 20млрд м3 на рік й будують нову трубу на 35млрд м3 на рік в Туреччину.
які ненавидять Іран зі всім шо у Ірана е, газ включно...
Сегодня парламентом Украины был принят президентской Закон «О национальной безопасности». Закон, который обеспечивает внедрение в нашу армию всего того передового, что есть в мире. Как только Закон будет имплементирован, ВСУ и весь сектор безопасности будут полностью соответствовать критериям членства Украины в НАТО. В ближайшее время Порошенко собирается закрепить этот Закон в Конституции Украины. Он становится стратегическим курсом.
За четыре года практически с нуля нам удалось выстроить армию, которая уже сейчас входит в перечень лучших армий Европы. С новым Законом армия станет модернизированной, сильной, современной. А мотивированная она уже сейчас, потому что стоит на рубеже нашей свободы, и это не просто красивые слова.
Важность этого Закона понимают не только в Украине, это понимают и на Западе, это очень хорошо понимают и в Кремле. Не зря Россия не перестает визжать, как сучка, и угрожать ядерными боеголовками, если на границах появятся войска НАТО. Так дедушка в плаще и синяках распахивается в парке и показывает оху… обескураженным посетителям сморщенную плесневелую пипетку. Если не трахнуть, то хотя бы напугать.
Из того, что было недавно, и что привлекло мое внимание. Говорящая голова х*ла Песков заявил, что Северный Поток-2 - это никакая не политика, а самая что ни на есть беспримесная коммерция. А барыга противный Порошенко своим предложением о создании в Евросоюзе группы, которая сможет остановить данный проект, ставит палки в колеса русской телеге и мировой свободной конкуренции. Однако тут такая интересная штука обнаружилась: в отчете аналитиков Sberbank CIB (которых, кстати, за этот отчет уволили с работы с треском) содержится вывод о том, что реализация громких проектов по транспортировке российского газа - не только Северного потока-2, но и «Сила Сибири» (в Китай), а также «Турецкого потока» - не имеют должного коммерческого эффекта. Выгоду получают только подрядчики: «Стройтранснефтегаз» и «Стройгазмонтаж», владельцами которых являются ближайшие друзья Путина Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг.
Аналитики весьма критично оценили строительство «Северного потока-2». По их подсчетам, стоимость этого проекта составит 17 миллиардов долларов и не окупится даже за 20 лет. Понятно, что ни о какой выгоде речь не идет, тут только больные политические амбиции Путина и неизменная коррупционная составляющая.
Другие российские «стройки века» так же далеки от коммерчески выгодных, как и СевПоток-2. «Турецкий поток», по подсчетам аналитиков, будет стоить для России 21 миллиард долларов и не окупится за 50 лет. А «Сила Сибири» так и вовсе «чемпион» - ее стоимость оценили в 55 миллиардов долларов, при том, что проект изначально имел более дешевую (в 5,5 раз) альтернативу в виде газопровода «Алтай». Так что Пескову я, конечно, не завидую, потому что неблагодарная это работа, все время говорить странное, чтобы количество писюнов на лысине шефа не переросло критическую отметку и не придавило плюгавую скотину насмерть.
Напоследок немного цифр (всегда помним о том, что на цифры хорошо ловить долбоебов), сегодня о реформе децентрализации, местных общинах и местных бюджетах.
За три года от начала реформы создано 705 объединенных громад; объединились 8812 населенных пунктов, 3428 советов. Это треть всех громад, которые существовали до объединения. На территории объединенных громад проживают 6,42 миллиона человек.
«А нафига они там объединяются, им, что, делать нечего?» - может спросить вдумчивый и придирчивый читатель с плохим настроением, штош, придется ответить. Объединенные территориальные громады становятся полноценными центрами муниципального развития и муниципальной экономики. С 2014 года по 2017 год собственные доходы местных бюджетов Украины выросли на 124 миллиарда гривен, сохранив в 2018 тенденцию к росту.
А общий размер финансовых ресурсов, которыми располагают органы местного самоуправления, в 2017 году впервые превысил половину от всего сводного бюджета Украины и составил 51,2%.
В период с января по май 2018 доходы местных бюджетов выросли до 89,7 млрд грн. Прирост поступлений к соответствующему периоду прошлого года - 24,1% или 17,391 млрд грн. За этот же период правительство в соответствии с бюджетным законодательством перечислило местным бюджетам межбюджетные трансферты в размере 142,076 млрд грн, что составляет 95,3% от предусмотренного финансирования. Конечно, доходы объединенных территориальных громад сегодня опережают темпы роста доходной базы других местных бюджетов.
Еще одним несомненным плюсом децентрализации является то, что ОТГ получили в свою собственность земли сельхозназначения вне населенных пунктов. В 2018 году (после решения Правительства от 31 января 2018) 199 объединенных территориальных громад получили в коммунальную собственность дополнительно 360 000 гектаров земель сельскохозяйственного назначения, находящихся за пределами населенных пунктов. Всего в Украине насчитывается 759 000 га земель сельхозназначения, которые могут быть переданы объединенным территориальным громадам.
Напоминаю, что все цифры взяты из свободных источников.
Кланяйтесь дяденьке Гуглу, и да воздастся вам.