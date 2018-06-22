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 За сутки на Донбассе зафиксирован 101 взрыв, - ОБСЕ

За сутки с 19:30 19 июня до 19:30 20 июня наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали на Донбассе 101 взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав примерно 90 взрывов", - говорится в отчете.

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На Донетчине наблюдатели зафиксировали огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорского, Пищевика, Авдеевки, Ясиноватой и Крутой Балки.

В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала  11 взрывов.

Также читайте: Наемники РФ переместили свой блокпост у Горловки ближе к линии разграничения, людям приходится к нему дольше идти и стоять на солнцепеке, - ОБСЕ

Источник: https://censor.net.ua/n3072866
 
 
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93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр" отримала сучасні протитанкові комплекси "Стугна-П"
За сутки на Донбассе зафиксирован 101 взрыв, - ОБСЕ - Цензор.НЕТ 3054
http://uprom.info/news/vpk/foto-93-tya-okrema-mehanizovana-brigada-holodniy-yar-otrimala-suchasni-protitankovi-kompleksi-stugna-p/
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Да как то пох. Главное что бизнес у Вальцмана с Рашкой процветает. Вагоны с углем и жигули с Рашки в Украину едут непрерывно.
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Так-так... А я тока шо на Корреспондент заглянул. Так там такое вот, и по времени совпадает:
"Обстрелы на Донбассе почти прекратились - ООС"
Корреспондент.net, Вчера, 19:42
С начала суток на двух из трех направлений не зафиксировано боевых действий. Незначительную активность сепаратисты проявляли под Мариуполем.
В течение четверга, 21 июня, на Луганском и Донецком направлениях в зоне проведения операции Объединенных сил полностью сохранялся режим тишины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.Ну, как?
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ну, если у самого курченко пишут - значит правда. Но наиболее достоверные сводки дает все-таки звезда.
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«Чисте небо-2018» стане найбільшим міжнародним авіаційним навчанням в історії незалежної України
Понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів РТВ, сотні військовослужбовців з України та майже з 10 країн НАТО буде задіяно в наймасштабнішому за роки незалежності України міжнародному навчанні авіаційних підрозділів, яке розпочнеться в середині жовтня 2018 року.

Майбутній захід, який призначено на осінь 2018 року, спочатку пропонували у форматі дво- або тристороннього навчання. Але із часом про своє зацікавлення взяти в ньому участь заявили й інші країни.
- Попередньо міжнародне навчання «Чисте небо-2018» триватиме близько двох тижнів, - розповідає начальник штабу - перший заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил полковник Олег Захарчук. - Відпрацювання тактичних завдань без застосування бойового озброєння відбуватиметься в районі визначених аеродромів, переважно у західній частині України, а також над територією Польщі й Румунії.
За словами полковника Олега Захарчука, з українського боку заплановано залучити близько 20 літаків різних типів, вертольоти й БпЛА. Також стаціонарні та мобільні радіолокаційні підрозділи й мобільні вогневі групи підрозділів ППО. США буде представлено як льотними екіпажами, так і наземними силами та засобами. Загалом із-за океану в Україну прибуде більше як 10 одиниць авіаційної техніки (літаки F-15C/D, С-130, КС-135, БпЛА МQ-9) та кількасот фахівців з-поміж наземного інженерно-технічного складу, пошуково-рятувальної команди, підрозділів охорони, аеромедичної евакуації, кіберзахисту тощо.
Разом з українськими й американськими пілотами завдання в небі виконуватимуть їхні польські та румунські колеги на літаках F-16C. Іще близько 10 країн НАТО планують задіяти передових авіанавідників та інших фахівців різних напрямків. Під час навчання заплановано відпрацювати дії з авіаційного прикриття та авіаційної підтримки, реалізувати спільні завдання з десантування вантажів та особового складу, забезпечення їх прикриття як удень, так і вночі, супроводу операцій із пошуку та порятунку особового складу, а також виконати завдання з аеромедичної евакуації тощо.
За задумом організаторів, міжнародне навчання «Чисте небо-2018» сприятиме безпеці в Східній Європі й дасть змогу підвищити рівень підготовки екіпажів Повітряних Сил ЗС України у виконанні тактичних завдань у коаліційному середовищі, досягнути принципово нового та якісного рівня сумісності з повітряними силами збройних сил США та інших країн - членів НАТО під час спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного суверенітету.
Наразі триває підготовка до навчань. Так, у бригаді тактичної авіації імені Петра Франка відбувся спільний брифінг, присвячений підготовці багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018». У заході взяли участь керівний склад бригади й представники робочої групи американських фахівців, повідомив прес-офіцер бригади Олександр Петрук.
Головною метою візиту робочої групи Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія є підготовка інфраструктури військового аеродрому до активної фази навчань.
Заокеанські колеги наголосили, що кошти і засоби, заплановані на забезпечення навчань, буде використано якнайраціональніше та з найбільшою користю для обох сторін.
- Наша співпраця триває, і хочу запевнити американських колег, що особовий склад бригади тактичної авіації імені Петра Франка докладе максимум зусиль, щоб якісно підготуватися до навчань. Результат має бути позитивним! - запевнив учасників брифінгу командир бригади полковник Євген Булацик.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗа сутки на Донбассе зафиксирован 101 взрыв, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
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