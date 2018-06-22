 За сутки на Донбассе зафиксирован 101 взрыв, - ОБСЕ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"В Донецкой области Специальная мониторинговая миссия констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав примерно 90 взрывов", - говорится в отчете.
На Донетчине наблюдатели зафиксировали огневую активность в районе Донецкой фильтровальной станции, Майорского, Пищевика, Авдеевки, Ясиноватой и Крутой Балки.
В Луганской области Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 11 взрывов.
http://uprom.info/news/vpk/foto-93-tya-okrema-mehanizovana-brigada-holodniy-yar-otrimala-suchasni-protitankovi-kompleksi-stugna-p/
"Обстрелы на Донбассе почти прекратились - ООС"
Корреспондент.net, Вчера, 19:42
С начала суток на двух из трех направлений не зафиксировано боевых действий. Незначительную активность сепаратисты проявляли под Мариуполем.
В течение четверга, 21 июня, на Луганском и Донецком направлениях в зоне проведения операции Объединенных сил полностью сохранялся режим тишины. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.Ну, как?
Понад 40 літальних апаратів, десятки зенітних ракетних комплексів і засобів РТВ, сотні військовослужбовців з України та майже з 10 країн НАТО буде задіяно в наймасштабнішому за роки незалежності України міжнародному навчанні авіаційних підрозділів, яке розпочнеться в середині жовтня 2018 року.
Майбутній захід, який призначено на осінь 2018 року, спочатку пропонували у форматі дво- або тристороннього навчання. Але із часом про своє зацікавлення взяти в ньому участь заявили й інші країни.
- Попередньо міжнародне навчання «Чисте небо-2018» триватиме близько двох тижнів, - розповідає начальник штабу - перший заступник начальника авіації Командування Повітряних Сил полковник Олег Захарчук. - Відпрацювання тактичних завдань без застосування бойового озброєння відбуватиметься в районі визначених аеродромів, переважно у західній частині України, а також над територією Польщі й Румунії.
За словами полковника Олега Захарчука, з українського боку заплановано залучити близько 20 літаків різних типів, вертольоти й БпЛА. Також стаціонарні та мобільні радіолокаційні підрозділи й мобільні вогневі групи підрозділів ППО. США буде представлено як льотними екіпажами, так і наземними силами та засобами. Загалом із-за океану в Україну прибуде більше як 10 одиниць авіаційної техніки (літаки F-15C/D, С-130, КС-135, БпЛА МQ-9) та кількасот фахівців з-поміж наземного інженерно-технічного складу, пошуково-рятувальної команди, підрозділів охорони, аеромедичної евакуації, кіберзахисту тощо.
Разом з українськими й американськими пілотами завдання в небі виконуватимуть їхні польські та румунські колеги на літаках F-16C. Іще близько 10 країн НАТО планують задіяти передових авіанавідників та інших фахівців різних напрямків. Під час навчання заплановано відпрацювати дії з авіаційного прикриття та авіаційної підтримки, реалізувати спільні завдання з десантування вантажів та особового складу, забезпечення їх прикриття як удень, так і вночі, супроводу операцій із пошуку та порятунку особового складу, а також виконати завдання з аеромедичної евакуації тощо.
За задумом організаторів, міжнародне навчання «Чисте небо-2018» сприятиме безпеці в Східній Європі й дасть змогу підвищити рівень підготовки екіпажів Повітряних Сил ЗС України у виконанні тактичних завдань у коаліційному середовищі, досягнути принципово нового та якісного рівня сумісності з повітряними силами збройних сил США та інших країн - членів НАТО під час спільних повітряних операцій із забезпечення захисту повітряного суверенітету.
Наразі триває підготовка до навчань. Так, у бригаді тактичної авіації імені Петра Франка відбувся спільний брифінг, присвячений підготовці багатонаціональних навчань «Чисте небо-2018». У заході взяли участь керівний склад бригади й представники робочої групи американських фахівців, повідомив прес-офіцер бригади Олександр Петрук.
Головною метою візиту робочої групи Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Каліфорнія є підготовка інфраструктури військового аеродрому до активної фази навчань.
Заокеанські колеги наголосили, що кошти і засоби, заплановані на забезпечення навчань, буде використано якнайраціональніше та з найбільшою користю для обох сторін.
- Наша співпраця триває, і хочу запевнити американських колег, що особовий склад бригади тактичної авіації імені Петра Франка докладе максимум зусиль, щоб якісно підготуватися до навчань. Результат має бути позитивним! - запевнив учасників брифінгу командир бригади полковник Євген Булацик.