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Все про:Киевская область (1451) Крым (20214) СБУ (12621) сельсовет (53) коллаборационизм (27)

 Способствовавший оккупации замглавы одного из сельсоветов Крыма обнаружен на Киевщине, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым, который перешел на сторону оккупантов, способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура АРК направила в суд дело экс-"замминистра спорта" оккупированного Крыма Камалова

Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Во время них правоохранители изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение незаконного "муниципального образования" Оленевский сельский совет "Черноморского района Республики Крым" о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты "сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство".

Также смотрите: Доверенное лицо Путина задержала СБУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3072865
 
   
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И почему эти крысы на Киевщину бегут из рая?
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Они не бегут , они приехали захватывать Украину, это оккупанты.
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25 лет.... без УДО, и все будет ОК за неделю!
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>> Бывший заместитель председателя сельсовета "осел"

кавычки лишние, ибо воистину осёл

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Наберутся храбрости, может обнаружат в Киеве Медведчука и Ахметова.....
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Не швиди.... Каждому овощу - свой фрукт. СБУ обнаружила на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова - Цензор.НЕТ 5062
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Обнаружили - молодцы. надеюсь этот враг-предатель уже в камере?
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"решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений."
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Нужно иметь загран,и 48 часов и ...взад на расею с закрытием вьезда.
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Вообще неправильный заголовок ... Надо бы так -СБУ обнаружила мертвым (повешенным) на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова
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А як же "вялікая расіся"? А "путін бохх"? Не робити можно жити, а не жерти можно вмерти? На росісі вже жрати нічого, що все лайно в Україну пре?
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а хто тобі сказав шо воно приїхало не приєднувати київщину до крисму?
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наконец то обнаруженый нашел свое место в жизни лет так на многа.
подучится, выйдет лесорубом 5го разряда.
а не выйдет? - тоже маладец.
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А ті хто ходив на цей референдум, що з ними зроблять? Там всі такі самі, ну майже всі.
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то же самое, что и с русней на крысме - сделаем им ихтамнет.
по поводу кукарендума так там "голосовало" не более 33%, о чем призналась гэбнявая мордва и скакали на том кукарендуме в основной массе завезенная заранее русня, мусора и шыкаладные сбушники и предатели из всу.
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33% - як їх ви вичисляти станете? Це велике питання. Це ж треба працювати , міністерство може треба окреме створити по виявленню голосувавших і колаборантів Криму.
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списки "голосовавших" на крысме, почти все районы есть. Их сразу скопировали.
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Це добре. На дошку ганьби їх всіх внесуть мабудь а може і посадять. Ще стільки роботи попереду . Ось якогось одного бізнесмена перевертня знайшли і будуть судити.
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нет. никакого открытого доступа. Там нормальные таблицы с адресами крысьчан , которые скакали по антимайдауну. Придет время и они помогут в отбраковке ( селекции) крыс.
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отскакалась крысоиуда.не будет больше она визжать хуйловвиди.
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Еще копеечка в обменный фонд. Сколько таких крыс потребуется, чтобы обменять на Сенцова?
Крыса * x = Сенцов.
Найти x.
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эта крысоиуда и русне не нужна. срок ее использования закончился в 14 году.
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СБууу --когда же наконец то , вы обнаружите сепаратиста , любителя кацо-мира , мера Сміли Ципко ?
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Мабуть багато ще таких кримських пацюків😎
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Обнаружили )) если б соседи не слили то обнаружили бы.... ага
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Мразь. Когда вижу старых знакомых в Киеве которые бегали на кукарендум а приезжают за пенсиями паспортами просто поражаюсь нашим властям.
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10 лет строгача или обмен на Володю Балуха!
СБУ обнаружила на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова - Цензор.НЕТ 6043
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Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство"- уровень 80. СБУ обнаружила на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова - Цензор.НЕТ 2895
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Забув у гебья справку "стаялнаблокпостє" купити? СБУ виявила на Київщині заступника голови однієї із сільрад Криму, який сприяв окупації півострова - Цензор.НЕТ 9413
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чувак бережно сохранил полный пакет улик против себя.
Заступника голови однієї із сільрад Криму, який сприяв окупації, виявлено на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 9901

ну ладно, предположим поленился почистить ноут и флешку.
но вот зачем ему было хранить расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма"
Заступника голови однієї із сільрад Криму, який сприяв окупації, виявлено на Київщині, - СБУ - Цензор.НЕТ 8414

не верю (с)
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Вполне может быть, после паРаши и её жёстких полицейских порядков многие в Украине расслабляются.
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Мозгов нет у пацана. Сдал Крым и приехал в Киев?
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питання оголошення про підозру вирішуватиметься дуже довго, доки зрадник кудись не здрисне. А потім нас порадують новинами про його заочне засудження. Спортивна рибалка.
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хотел прочитать : обнаружен труп...ошибся((((
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И такой не один он. Каждый день способствовавшие оккупации местные твари пересекают КПП и свободно живут где хотят да ещё выплат требуют.
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А сколько уже идиотов и полных дебилов в Крыму, оравших и звавших рашу-паРашу, оказались не у дел... с поломанными судьбами, с потерянным бизнесом, недвижимостью, перспективами...
ОбосРашке нужна военная база, чинуш и военных пидаРахи позавозили из рассеянских ебеней, из рассеянских же ебеней понаехало всяческой полудикой кацапо-орды, вплоть до припершихся погреться и осесть в отжатом Крыму из Коми, Читы, Бурятии, Урала и прочих дырищ, понаехали, как мародеры, а многие местные, топившие за рассею в 14-м, оказались в дураках. Жрите, не обляпайтесь, мрази и идиоты.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпособствовавший оккупации замглавы одного из сельсоветов Крыма обнаружен на Киевщине, - СБУ
 
 
 
 
 
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