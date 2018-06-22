 Способствовавший оккупации замглавы одного из сельсоветов Крыма обнаружен на Киевщине, - СБУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники спецслужбы в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.
Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Во время них правоохранители изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение незаконного "муниципального образования" Оленевский сельский совет "Черноморского района Республики Крым" о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты "сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство".
Проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений.
кавычки лишние, ибо воистину осёл
подучится, выйдет лесорубом 5го разряда.
а не выйдет? - тоже маладец.
по поводу кукарендума так там "голосовало" не более 33%, о чем призналась гэбнявая мордва и скакали на том кукарендуме в основной массе завезенная заранее русня, мусора и шыкаладные сбушники и предатели из всу.
Крыса * x = Сенцов.
Найти x.
ну ладно, предположим поленился почистить ноут и флешку.
но вот зачем ему было хранить расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма"
не верю (с)
ОбосРашке нужна военная база, чинуш и военных пидаРахи позавозили из рассеянских ебеней, из рассеянских же ебеней понаехало всяческой полудикой кацапо-орды, вплоть до припершихся погреться и осесть в отжатом Крыму из Коми, Читы, Бурятии, Урала и прочих дырищ, понаехали, как мародеры, а многие местные, топившие за рассею в 14-м, оказались в дураках. Жрите, не обляпайтесь, мрази и идиоты.