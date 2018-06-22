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Все про:Киевская область (1451) Крым (20210) СБУ (12616) сельсовет (53) коллаборационизм (27)

 СБУ обнаружила на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова

Сотрудники Службы безопасности Украины выявили бывшего заместителя председателя Оленевского сельского совета АР Крым, который перешел на сторону оккупантов, способствовал представителям РФ в проведении незаконных референдумов и участвовал в незаконных выборах на временно оккупированной территории полуострова.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.

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Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Во время них правоохранители изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение незаконного "муниципального образования" Оленевский сельский совет "Черноморского района Республики Крым" о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты "сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство".

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Проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3072865
 
 
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И почему эти крысы на Киевщину бегут из рая?
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Мы думали жирный пастор, на пару с Кролём, Крым прое"али, а, оказывается, это вон кто..
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А я думал что способствовал окупации крыма тот кто кричал *Без правакаций*, *Я обовсем с Меркель и Оландом договорился*, сдать оружие в ружейные комнаты.
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