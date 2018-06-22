 СБУ обнаружила на Киевщине зампредседателя одного из сельсоветов Крыма, который способствовал оккупации полуострова

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, установили, что злоумышленник после неудачной политической и бизнес карьеры при оккупационной власти Крыма решил переехать на материковую часть Украины. Бывший заместитель председателя сельсовета "осел" на Киевщине, где пытался вести собственный бизнес.

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Сотрудники СБУ провели санкционированные обыски по месту жительства и фактического нахождения злоумышленника. Во время них правоохранители изъяли расписки о получении злоумышленником денег для организации и обеспечения надлежащего проведения так называемого "референдума о статусе Крыма", решение незаконного "муниципального образования" Оленевский сельский совет "Черноморского района Республики Крым" о ликвидации исполнительного комитета Оленевского сельского совета и назначения задержанного председателем ликвидационной комиссии, решение так называемой "территориальной избирательной комиссии Черноморского района Республики Крым" о регистрации кандидата в депутаты "сельского совета Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым", ноутбук и флешнакопитель с документами, подтверждающими сотрудничество задержанного с оккупационными властями. Коллаборационист также хранил партийный билет партии "Русское единство".

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Проводятся дальнейшие процессуальные действия, решается вопрос об объявлении бывшему заместителю сельского головы о подозрении в совершении соответствующих преступлений.