 Россия хочет расширить список визитов Москальковой с 34 до 50 заключенных граждан РФ, - Денисова

Об этом в эфире "Громадського" сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.
"Первый наш этап - это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в котором говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России ", - заявила украинский омбудсмен.
По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.
Денисова добавила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".
Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.
50 военнопленных.
Значит есть на кого наших "политзаключенных" менять.