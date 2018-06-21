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 Политика Украины
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 Россия хочет расширить список визитов Москальковой с 34 до 50 заключенных граждан РФ, - Денисова

Министерство иностранных дел России направило Украине ноту, в которой просит разрешить российскому омбудсмену Татьяне Москальковой посетить 50 заключенных граждан РФ. Ранее украинская и российская омбудсмены договаривались посетить на территориях обеих стран по 34 заключенных.

Об этом в эфире "Громадського" сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Первый наш этап - это посещение 34 удерживаемых. Но вчера мы получили ноту МИД России, в котором говорилось о содействии визитам Москальковой к 50 гражданам России ", - заявила украинский омбудсмен.

По ее словам, сейчас этот вопрос находится на рассмотрении украинской стороны.

Также смотрите: Посольство Украины направило в МИД РФ очередную ноту о первоочередном посещении Сенцова, Клыха, Кольченко и Балуха, - Денисова. ВИДЕО

Денисова добавила, что в списке Москальковой нет моряков керченского судна "Норд".

Напоминаем, уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.

Также читайте: Москалькова заявила об утвержденной "дорожной карте" посещения "удерживаемых лиц" в РФ и Украине

Источник: https://censor.net.ua/n3072863
 
 
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О да! С такой властью любой каприз.
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Ну неплохо.
50 военнопленных.
Значит есть на кого наших "политзаключенных" менять.
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Дамочки, переписывайтесь в Вайбере, достали уже. Если каждый чиновник начнет "кто ему что сказал и кому он" преподносить как новость, то у Цензора серваков не хватит
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Как это по кацапски. Сначала договориться об обном, а потом тянуть на себя одеяло...
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Поросенко вже зняв з неї заборону на вїзд через відвідування криму.
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да вы смотрю не хилый такой обменный фонд накопили, целых 50 штук.
Росія хоче розширити список візитів Москалькової з 34 до 50 ув'язнених громадян РФ, - Денісова - Цензор.НЕТ 5146
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия хочет расширить список визитов Москальковой с 34 до 50 заключенных граждан РФ, - Денисова
 
 
 
 
 
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