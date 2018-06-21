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 Экономика, Общество
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Все про:Газ (8851) субсидия (389) Розенко (581)

 Сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и системой субсидий в стране, - Розенко

На сегодняшний день правительство сдерживает ситуацию на рынке газа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина".

Он отметил, что на мировых рынках цены колеблются в сторону роста, однако на украинском рынке происходит сдерживание ситуации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новая система субсидий может быть откорректирована до начала отопительного сезона, - Розенко

"Я, как человек, который, в том числе, занимается вопросами социальной политики, считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше. Так что Украина в принципе ничего не выиграет от этого, уровень жизни украинцев не будет улучшаться, а будет ухудшаться и дополнительные средства из государственного бюджета. На мой взгляд, сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и той системы субсидий, которая сейчас есть в Украине", - заявил министр.

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Он также отметил, что правительство активно работает над совершенствованием системы субсидий и устранением тех недочетов, которые могут привести к срывам кампании после начала отопительного сезона.

"У нас есть нормальная дискуссия. Я думаю, что в рамках этой дискуссии, я убежден в том, что мы все-таки до начала отопительного сезона отработаем такие механизмы получения людьми субсидий, чтобы те люди, которые действительно нуждаются - чтобы они их получили. Я лично слежу за процессом. Мне очень много звонят и обращаются, в первую очередь, работники управлений соцзащиты за консультациями с болью о том, что очень много людей приходит... Мы готовы признавать свои ошибки, мы готовы двигаться дальше, мы готовы вносить изменения в порядок субсидий", - рассказал Розенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072862
 
 
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Да,судя по харе Розенко баланс хороший .... Сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и системой субсидий в стране, - Розенко - Цензор.НЕТ 7832
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Мальчиш-плохиш явно не сдох, а реинкарнировался во внуке совкового председателя Госплана УССР. Парадоксы генетики
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Розумна ціна на український газ 100 долларів за 1000 куб м
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Сдерживает, то есть регулирует. Следовательно цена не есть рыночная как два года брехал Гойсман и три года брехал Кроль. А раз цена регулируема не рынком, а правительством двоечников, следовательно есть коррупционная составляющая, с которой якобы боролись сии пейсатые громадяны. Вопрос. Кто коррупционеров? Кто наживается на мародерских тарифах?
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Откормыш знает толк в субсидиях и ценах на колбасу и сало...
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Давать субсидии на газ вместо электричества и тем самим спонсировать Россию , вместо того что бы розвывать и спонсировать зеленую энергетику , это приступление против народа
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Типова мерзотна істота барижної влади запроданців.
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Сколько за годы независимости Украина потратила с бюджету денег на субсидии и эти деньги все ушли в Россию ? И сколько за хоть половину этих денег можно было построить ветрогенераторов что бы люди борщь готовили вместо газа на электроплитке?
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Розумний баланс по мародеру розенку - це пенсія 1450 і рахунок за тепло (якого нема) 3000.
Щоб вам пусто було, мразота.
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Оприлюдніть калькуляцію вартості і обсяги газу власного видобутку. І подивіться в Конституцію кому це належить.
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угу , щаз-з-з ...може Вам ще і реєстр видобутих корисних копалин показати ?
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Ага, декларації оприлюднювати в порівнянні з цим - дитячі іграшки.
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Разумный балланс будет только тогда, когда эти уроды типа Розенко будут висеть на столбах. За геноцид народа. Плата за тарифы равняется средней пенсии и почти минимальной зарплате. Нет такого ни в одной стране мира!!! Значит у них всех нет балланса? Есть только у нас с нищим населением! Почти во всем нормальном мире за минималку можно снять в аренду квартиру вместе с тарифами и еще на еду останется. Кровопийцы! Недолго вам осталось кровь пить. Платите, люди, исправно по тарифам с потолка, не дайте обеднеть своим кровопийцам....
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Ну а если не будете платить, квартиры позабирают! Уже придумали новую страшилку - канализацию перекроют! Даже сняли сюжет и показали - вот, что будет, найдем на всех управу как заставить отдавать последние и даже те, которых нет. Маразму уродам-кровопийцам нет предела! Не удивлюсь если очень много наших совковых людей клюнут на это...
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Дебил , блядь, и чистая сука. Сегодня газ в Европе на хабе макс 150@$ с транспортом, что 4,6-4,8 грн с пдв. Так где же баланс, мразь?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаСейчас разумный баланс нынешней цены на газ и системой субсидий в стране, - Розенко
 
 
 
 
 
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