 Сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и системой субсидий в стране, - Розенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр Павел Розенко в эфире "112 Украина".

Он отметил, что на мировых рынках цены колеблются в сторону роста, однако на украинском рынке происходит сдерживание ситуации.

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"Я, как человек, который, в том числе, занимается вопросами социальной политики, считаю, что очередное повышение цены на газ очень негативно повлияет на социальное положение украинцев. Безусловно, в том числе, это приведет к росту расходов государственного бюджета Украины, ведь тогда на систему субсидий надо закладывать значительно больше. Так что Украина в принципе ничего не выиграет от этого, уровень жизни украинцев не будет улучшаться, а будет ухудшаться и дополнительные средства из государственного бюджета. На мой взгляд, сейчас разумный баланс нынешней цены на газ и той системы субсидий, которая сейчас есть в Украине", - заявил министр.

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Он также отметил, что правительство активно работает над совершенствованием системы субсидий и устранением тех недочетов, которые могут привести к срывам кампании после начала отопительного сезона.

"У нас есть нормальная дискуссия. Я думаю, что в рамках этой дискуссии, я убежден в том, что мы все-таки до начала отопительного сезона отработаем такие механизмы получения людьми субсидий, чтобы те люди, которые действительно нуждаются - чтобы они их получили. Я лично слежу за процессом. Мне очень много звонят и обращаются, в первую очередь, работники управлений соцзащиты за консультациями с болью о том, что очень много людей приходит... Мы готовы признавать свои ошибки, мы готовы двигаться дальше, мы готовы вносить изменения в порядок субсидий", - рассказал Розенко.

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