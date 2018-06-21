 Монетизация льгот устанавливает цивилизованные отношения между государством, гражданином и производителем услуг, - Рева

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Еспресо. TV.

"Монетизация как таковая устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике государство-гражданин-производитель услуги. Мы говорим о том, что такие отношения должны измеряться в денежном измерении. Это означает, что во-первых, мы четко знаем, сколько мы платим. Во-вторых, мы видим, куда мы платим. В-третьих, мы уверены, что платим за ту услугу, которая нам предоставлена", - сказал Рева.

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По его словам, есть такое явление как приписки, которое пришло к нам еще с советских времен. Это ситуация, когда государство платит за то, что сделано на бумаге, а в жизни его нет. Для того чтобы это искоренить, нужно провести монетизацию этих отношений.

"Нет счетчика, то на людей списывают то, что физически они не могут потребить. Но потому что тариф мог быть занижен, разница между фактическим и нормативным потреблением была покрыта из бюджета. В таком случае физически газ остается у собственника (например, "Нафтогаза") и разница продается уже коммерческим структурам по рыночной цене", - добавил министр.

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По словам Ревы, такая практика существовала до 2014 года, когда Нафтогаз насчитывал 11 кубометров на один квадратный метр (нормативное обеспечение газом), в то время как фактически было нужно 7.

Министр отметил, что для внедрения монетизации необходимо решить несколько вопросов. Во-первых надо определить нормативы, сколько люди потребляют сейчас. Во-вторых, в правительстве должны четко понимать кому предоставлены эти средства на монетизацию. В-третьих, речь идет о платежной, финансовой дисциплине, начиная от государственного бюджета и заканчивая гражданами, которые, получив средства от государства, будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

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