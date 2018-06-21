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Все про:взятка (3879) льготы (450) Рева Андрей (373) монетизация (34)

 Монетизация льгот устанавливает цивилизованные отношения между государством, гражданином и производителем услуг, - Рева

Монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги", считает министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Еспресо. TV.

"Монетизация как таковая устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике государство-гражданин-производитель услуги. Мы говорим о том, что такие отношения должны измеряться в денежном измерении. Это означает, что во-первых, мы четко знаем, сколько мы платим. Во-вторых, мы видим, куда мы платим. В-третьих, мы уверены, что платим за ту услугу, которая нам предоставлена", - сказал Рева.

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По его словам, есть такое явление как приписки, которое пришло к нам еще с советских времен. Это ситуация, когда государство платит за то, что сделано на бумаге, а в жизни его нет. Для того чтобы это искоренить, нужно провести монетизацию этих отношений.

"Нет счетчика, то на людей списывают то, что физически они не могут потребить. Но потому что тариф мог быть занижен, разница между фактическим и нормативным потреблением была покрыта из бюджета. В таком случае физически газ остается у собственника (например, "Нафтогаза") и разница продается уже коммерческим структурам по рыночной цене", - добавил министр.

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По словам Ревы, такая практика существовала до 2014 года, когда Нафтогаз насчитывал 11 кубометров на один квадратный метр (нормативное обеспечение газом), в то время как фактически было нужно 7.

Министр отметил, что для внедрения монетизации необходимо решить несколько вопросов. Во-первых надо определить нормативы, сколько люди потребляют сейчас. Во-вторых, в правительстве должны четко понимать кому предоставлены эти средства на монетизацию. В-третьих, речь идет о платежной, финансовой дисциплине, начиная от государственного бюджета и заканчивая гражданами, которые, получив средства от государства, будут платить за жилищно-коммунальные услуги.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072860
 
 
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Та какая монетизация если вы украли все монеты ... Монетизация льгот устанавливает цивилизованные отношения между государством гражданином и производителем услуг, - Рева - Цензор.НЕТ 4048
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Заберуть на 1000 доларів дадуть на 30 копійок, ось і вся монетизація.
Якщо проковтнемо це наступним буде обмеження свободи як параші.
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Вот Реву слушать-себя не уважать.Живет он в какой-то параллельной вселенной.
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Мрази просто ошалели от вседозволенности, безнаказанности, бабла и кокса.
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"Монетизация" в государстве, которое жонглирует этими "монетами"... означает отмену существующих льгот...
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Якою ж скотинякою потрібно бути. що б так уміти брехати.
фішку з газом. розумні люди зрозуміли давно. так у вас гнид.
навіть при таких лишках. ще пропадав мільярд кубометрів.
хто повертатиме різницю ?
Рева. тИ краще скажи. скільки раз. за ваші копійки. льготник ( інвалід. учасник АТО )
зможе проїхати на громадському транспорті.
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Какое интеллигентное лицо. Вот сразу видно интеллектуала в пятом поколении.
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Монетизацию обычно делают перед большим кидком.. Формально они выполнили обязательства, а на деле инфляция сжиграет эту льготу... Кацапия у себя уже экспресс тест проводила в 2005 г. Готовится большой кидок походу..
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Заберут у людей субсидию, выдадут пять копеек. Сразу видно даже дураку полнейшему, что просто идет уничтожение населения, чувствую , что у большей половины кабинета министров задача уничтожить Украину как государство путем истребления народа.
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Диетолог-Попандопало о том, как путем нехитрых манипуляций команда афериста и наперсточника Гройсмана обманет и кинет несколько сот тысяч граждан Украины.
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Монетизация льгот - это мощный стимул коррупции. Всё будет зависеть от чиновника Монетизація пільг встановлює цивілізовані відносини між державою, громадянином і виробником послуг, - Рева - Цензор.НЕТ 9098
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рева и цивилизация, то "немного" диссонанс..
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Какая монетизация, если половина страны получает зарплату в конверте? Кому дадите эти монеты? Кто больше соврет?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоМонетизация льгот устанавливает цивилизованные отношения между государством, гражданином и производителем услуг, - Рева
 
 
 
 
 
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