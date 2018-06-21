 США призвали Россию немедленно допустить украинского омбудсмена к Балуху и Сенцову

С таким заявлением выступила в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене временно поверенная в делах США при ОБСЕ Мишель Сайдерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы потрясены, что Россия отказала украинскому омбудсмену в доступе к украинскому режиссеру и активисту Олегу Сенцову, который страдает в заключении в России по сфабрикованным обвинениям в терроризме", - подчеркнула представитель США.
Она напомнила, что Сенцов уже 38 день голодает с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых несправедливо удерживает Кремль за их сопротивление российской оккупации Крыма.
"Мы также обеспокоены состоянием здоровья активиста Владимира Балуха, который голодает уже 95 день. Российская власть должна немедленно разрешить украинскому омбудсмену доступ к этим заключенным и без лишних проволочек освободить всех, кого незаконно удерживает", - заявила американский дипломат.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo
бо я уже видел предыдущие шесть.
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo