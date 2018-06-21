 Ярославский установил контроль над днепровским аэропортом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель"
Как сказал Ярославский, с действующим уже бенефициаром Международного аэропорта "Днепр" уже урегулированы все вопросы, касающиеся переуступки объекта. "Я переговорил со всеми заинтересованными сторонами. Все спорные моменты с бенефициаром днепровского аэропорта с моей стороны сняты. А мэр Днепра был в харьковском аэропорту и видел уровень его работы", - сказал Ярославский. Необходимыми условиями начала работ бизнесмен назвал выделение государственного финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы (по информации представителей власти и СМИ речь идет о 3 млрд. грн.). А также завершение судебных разбирательств вокруг авиакомпании "Днеправиа". "Как только по этим двум пунктам будет ясность, я готов приступать к работе", - сказал Ярославский.
Свой интерес к днепровскому аэропорту Александр Ярославский мотивировал так: "Регион привлекательный коммерчески - прогноз пассажиропотока оптимистичен, потребность очевидна. Днепропетровщина давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть - современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите", - подчеркнул бизнесмен.
Напоминаем, что группа DCH успешно построила "с нуля" аэропорт в Харькове в рамках подготовки к Чемпионату мира по футбола в 2012 (Евро-2012), объем инвестиций составил около $110 млн. Сейчас днепровский аэропорт контролирует объединение компаний, которое СМИ называют группой "Приват" Игоря Коломойского. В частности, терминалом владеет упоминавшаяся выше авиакомпания "Днеправиа".
https://youtube.com/watch?v=3m2Xt_Cz5fE
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo
сильно сказано
https://youtube.com/watch?v=3m2Xt_Cz5fE
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo
Ярославский получает аэропорт, а государство выплачивает ему три миллиарда гривен!
Кто нибудь скажет, а где именно он был замечен в политически-бизнесс мохинациях?
Я такого не припомню...
А бизнесмен он толковый...
Вот такой у нас бизнес....
+11,80
Аэропорт в Харькове вызвал бурю положительных эмоций.Было ощущение .что я не из Днепра . а из села Засранивка, комфорт. сервис . улыбчивые таможенники. Все на высшем уровне.
Что у вас в этой сумочке? А в чемодане на дне?
А в этой коробочке?
Там у вас что? Бижутерия?
А в этом отделе сумочки у вас что?
Сколько у вас телефонов? А зачем вам второй телефон?
Сколько денег вы везете?
А не ваше собачье ли дело сколько денег я везу? Вон Порошенко вез 37 тысяч нала на Мальдивы, а полагается не больше 10 и где была таможня в это время? Дупу чесала?
https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiEyKCMvuXbAhWCCywKHdCeDyIQjhx6BAgBEAM&url=https%3A%2F%2Ffrom-ua.com%2Fobzor-pressi%2F407437-aleksandr-yaroslavskii-biznes-put-ot-alfonsa-do-shesterki-kolomoiskogo-ch-1.html&psig=AOvVaw3fvmu6cbpImdtfHLrE7wqQ&ust=1529695520015405
Историю извратили,но картина вырисовывается.
Олигархи тихо, мирно, спокойно осваивают новые рынки. Но! Когда возникает конфликт интересов - виноваты власти. Мы заранее предупреждаем...
Чего и стоило ожидать, - херней дострадались, продолжение следует.)))