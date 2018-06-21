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Все про:аэропорт (1128) Днепр_город (2421) Ярославский (126)

 Ярославский установил контроль над днепровским аэропортом

Президент и владелец DCH Александр Ярославский стал фактическим владельцем аэропорта в Днепре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель"

Как сказал Ярославский, с действующим уже бенефициаром Международного аэропорта "Днепр" уже урегулированы все вопросы, касающиеся переуступки объекта. "Я переговорил со всеми заинтересованными сторонами. Все спорные моменты с бенефициаром днепровского аэропорта с моей стороны сняты. А мэр Днепра был в харьковском аэропорту и видел уровень его работы", - сказал Ярославский. Необходимыми условиями начала работ бизнесмен назвал выделение государственного финансирования на строительство взлетно-посадочной полосы (по информации представителей власти и СМИ речь идет о 3 млрд. грн.). А также завершение судебных разбирательств вокруг авиакомпании "Днеправиа". "Как только по этим двум пунктам будет ясность, я готов приступать к работе", - сказал Ярославский.

Свой интерес к днепровскому аэропорту Александр Ярославский мотивировал так: "Регион привлекательный коммерчески - прогноз пассажиропотока оптимистичен, потребность очевидна. Днепропетровщина давно задыхается без нормального воздушного сообщения. А у DCH есть все для того, чтобы решить эту проблему. Есть деньги, чтобы построить свою часть - современный аэровокзальный комплекс. Есть команда с уникальными знаниями и умениями, качество работы которой знают уже и президенты Литвы и Польши, и УЕФА, и дипломаты разных стран. Хотите посмотреть, какие терминалы мы можем построить в Днепре? Поезжайте в Харьков, все увидите", - подчеркнул бизнесмен.

Напоминаем, что группа DCH успешно построила "с нуля" аэропорт в Харькове в рамках подготовки к Чемпионату мира по футбола в 2012 (Евро-2012), объем инвестиций составил около $110 млн. Сейчас днепровский аэропорт контролирует объединение компаний, которое СМИ называют группой "Приват" Игоря Коломойского. В частности, терминалом владеет упоминавшаяся выше авиакомпания "Днеправиа".

Источник: https://censor.net.ua/n3072857
 
   
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"Победа" Майдана пятый год шагает по стране! Ярославский установил контроль над днепровским аэропортом - Цензор.НЕТ 2032
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напишите - продали... а то прям рейдер
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Ничего не понял = Ярославский стал владельцем аэропорта , а государство то есть все мы налогоплательщики должны выделить ему 3 миллиарда гривен?
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Я читаю пряму мову Ярославського, а не маячню журналістів.
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Так и обсуждай там, где читаешь, чего сюда лезешь？задолбал уже
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Одну журношлюху за це вже позбавили акредитації в Раді.
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Ничосе, беда у тебя, мы на цензоре сейчас, напоминаю, не забывайся
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Як петя і вова гешефти роблять:
https://youtube.com/watch?v=3m2Xt_Cz5fE
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo
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Порохососу хоть ссьі в глаза, а он всьо "пєтіна роса"...
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Тіки що туди пішла твоя мамка, порохососе)
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Добре, коли саме він стане власником, а не Коломойський, що втік з України та хизується громадянством інших країн.
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Як поплічник сивого злочинця нєкто труханов?
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Здобув Гідність ! а так би володів Сашка Стоматолог , Ярославський дуже вдячний майдінівцям
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Як петя і вова гешефти роблять:
https://youtube.com/watch?v=3m2Xt_Cz5fE
https://youtube.com/watch?v=qwGKAQdYCbo
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Удачное приобретение!
Ярославский получает аэропорт, а государство выплачивает ему три миллиарда гривен!
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Чтобы хаять Ярославского, надо иметь на это причины...
Кто нибудь скажет, а где именно он был замечен в политически-бизнесс мохинациях?
Я такого не припомню...
А бизнесмен он толковый...
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3 миллиарда это новая взлетка, а на самом деле просто подлатают старую за 3 копейки. (она строилась там для истребителей еще в ссср и качество до сих пор отменное). Терминал построят типа "со своих" денег, а на самом деле как раз с этого гос финансирования (по дороге отмыв еще половину) и будут владеть..
Вот такой у нас бизнес....
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Аэропорт в Харькове вызвал бурю положительных эмоций.Было ощущение .что я не из Днепра . а из села Засранивка, комфорт. сервис . улыбчивые таможенники. Все на высшем уровне.
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Знаете какая таможня в Днепре? Голодная. У них там пару рейсов день всего.
Что у вас в этой сумочке? А в чемодане на дне?
А в этой коробочке?
Там у вас что? Бижутерия?
А в этом отделе сумочки у вас что?
Сколько у вас телефонов? А зачем вам второй телефон?
Сколько денег вы везете?
А не ваше собачье ли дело сколько денег я везу? Вон Порошенко вез 37 тысяч нала на Мальдивы, а полагается не больше 10 и где была таможня в это время? Дупу чесала?
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"Установил контроль",а может и татаро-монгольского ига небыло,а было шо-то другое.
Историю извратили,но картина вырисовывается.
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Новый тренд !
Олигархи тихо, мирно, спокойно осваивают новые рынки. Но! Когда возникает конфликт интересов - виноваты власти. Мы заранее предупреждаем...
Чего и стоило ожидать, - херней дострадались, продолжение следует.)))
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаЯрославский установил контроль над днепровским аэропортом
 
 
 
 
 
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