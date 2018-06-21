 Премьер-министр Моравецкий снова рассказывает о принятых Польшей "беженцах из Украины"

Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг в Будапеште после завершения переговоров в формате "Вышеградская группа+Австрия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша играет роль в понижении миграционного напряжения на востоке Европы, о чем я говорил также с канцлером Меркель, которая положительно восприняла то, что мы делаем на восточном фланге. Я подчеркнул, что у нас пребывают 25 тыс. чеченцев, находятся беженцы из Азии - из Узбекистана, Туркменистана, из других стран Средней Азии и, конечно, беженцы, которые обрели у нас убежище из восточной Украины без крова в связи с войной, российской агрессией в Украине", - сказал Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

Он отметил, что существует определенная разница между странами востока и юга Европы и выразил удовлетворенность по поводу того, что страны "Вышеградской группы" имеют сходные взгляды на миграционную политику в Европе.

В Польше сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов. По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, с 2014 года по настоящее время статус политического беженца в Польше получили 74 гражданина Украины, а дополнительную защиту на территории Польши - в целом 212 украинцев. На конец февраля текущего года социальную помощь от Управления по вопросам иностранцев Польши получал в целом 731 гражданин Украины.

Также читайте: Пограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши