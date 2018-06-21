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Все про:беженцы (954) мигранты (515) Польша (4385) украинцы (2858) Моравецкий Матеуш (29)

 Премьер-министр Моравецкий снова рассказывает о принятых Польшей "беженцах из Украины"

По словам главы польского правительства Матеуша Моравецкого, Польша приняла у себя большое количество беженцев из Чечни, Средней Азии и Украины, снижая таким образом миграционное напряжение в восточной Европе.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в четверг в Будапеште после завершения переговоров в формате "Вышеградская группа+Австрия", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша играет роль в понижении миграционного напряжения на востоке Европы, о чем я говорил также с канцлером Меркель, которая положительно восприняла то, что мы делаем на восточном фланге. Я подчеркнул, что у нас пребывают 25 тыс. чеченцев, находятся беженцы из Азии - из Узбекистана, Туркменистана, из других стран Средней Азии и, конечно, беженцы, которые обрели у нас убежище из восточной Украины без крова в связи с войной, российской агрессией в Украине", - сказал Моравецкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

Он отметил, что существует определенная разница между странами востока и юга Европы и выразил удовлетворенность по поводу того, что страны "Вышеградской группы" имеют сходные взгляды на миграционную политику в Европе.

В Польше сейчас находится примерно миллион украинских трудовых мигрантов. По данным Управления по вопросам иностранцев Польши, с 2014 года по настоящее время статус политического беженца в Польше получили 74 гражданина Украины, а дополнительную защиту на территории Польши - в целом 212 украинцев. На конец февраля текущего года социальную помощь от Управления по вопросам иностранцев Польши получал в целом 731 гражданин Украины.

Также читайте: Пограничное движение украинцев в 2018 году снизилось на 10%, - Погранслужба Польши

Источник: https://censor.net.ua/n3072856
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
дякую за слова про російську агресію
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Ну смотря что понимать под словом "беженцы". Беженцы убегают от войны, а те кто убегают от потужных реформ одного "эффективного менеджера" - скорее обычные заробитчане.
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от этих "беженцев" с восточной Украины вы связь с войной прочувствуете чуть позже...
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Он беженцев с трудовыми мигрантами попутал, которые в большинстве случаев возвращаются домой. Премьер-министр Моравецкий снова рассказывает о принятых Польшей "беженцах из Украины" - Цензор.НЕТ 1503
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+100500! Вірю, що настане той час, коли отакі "благодєтєлі" будуть самі свою полуницю збирати...
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"статус политического беженца в Польше получили 74 гражданина Украины" - вот конкретная цифра, отражающая реальное положение дел и не нужно словоблудия о том, что Польша приняла у себя большое количество беженцев из Украины.
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знайдуться такі , що цьому повірять ... Моравецький одразу вбиває 2-х зайців - і полякам плюс (вон ж "біженців" приймають) і Україні мінус - який інвестор буде вкладати гроші у воюючу країну , з якої масово тікають біженці ?
Вчися , Клімкін ! Премьер-министр Моравецкий снова рассказывает о принятых Польшей "беженцах из Украины" - Цензор.НЕТ 4959
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Ляхи будуть розповідатите,що їм вигідно розповідати.Не більше.
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90-95%% громадян України в Польщі є економічними біженцями. Ца абсолютна правда.
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мігранти вони.

Економічним біженцям не надається статусу біженця, як також його не надається солдатам та особам, що здійснили військовий злочин або злочин проти людства чи інший важкий злочин неполітичного характеру.
Економічні мігранти!
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ну ти ще й політичний....колаборантик....ану "зморозь" ще якусь х..ню про ОУН УПА
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПремьер-министр Моравецкий снова рассказывает о принятых Польшей "беженцах из Украины"
 
 
 
 
 
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