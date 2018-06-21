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Все про:Гидрометцентр (565) непогода (372) штормовое предупреждение (99)

 Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня

Украинский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня в части регионов Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в фейсбуке.

"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м / с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни ", - отмечается в информации.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072855
 
 
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Как только объявляют штормовое предупреждение,у нас все по штатному расписанию))
Там такие же дилетанты как и в политике, и в экономике
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Україні буде дощ і все буде рости. Кацапам посуха, а потім дощ і врожай згниє😀 Все буде Україна.
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Это где? Киев пару дней назад чуть не смыло Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня - Цензор.НЕТ 2638 В понедельник, в обед Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня - Цензор.НЕТ 8062
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Только на Оболони! А больше нигде не было. Киев бооольшой!
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Так это же Хасан. Откуда он знает про нашу погоду?
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сидячи в Москвабаді прочитав сайти погоди ..))
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В Крыму будет шторм без дождя - ветер, буря, пыль, а дождя нет.
Сколько ни ставь во дворе ванную.
Поставишь - будет унесенная ветром.
Или солдатами на металлолом.
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Давайте беречь свой урожай! И так уже говорят о проблемах с хлебом. Почему дорожает? Или не видно с дивана? А мы все смотрим, когда же у соседа корова здохнет?
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Зато там море. Большое,соленое,Черное. Да,еще этот,как его, мост.
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Клас. Огурцы можно было бы солить прямо в море, если бы не засохли!
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просто нужно усерденее лобом об портрет хуйла шарaбаниться на коленях стоячи.
учить еще и учить ето крысоватанье как дождь вызывать...
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22 июня, завтра, дата начала ВОВ, победобесные, пуканы, рванут, что ли? И салют, до 9 мая, следующего года.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияГидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня
 
 
 
 
 
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