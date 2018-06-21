 Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на 22 июня

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Укргидрометцентра в фейсбуке.
"22 июня ночью в западной части, днем и в большинстве северных и центральных областей грозы, местами град и шквалы 17-22 м / с, в Карпатах и на Закарпатье сильные дожди, днем в отдельных районах Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской сильные ливни ", - отмечается в информации.
Там такие же дилетанты как и в политике, и в экономике
Сколько ни ставь во дворе ванную.
Поставишь - будет унесенная ветром.
Или солдатами на металлолом.
учить еще и учить ето крысоватанье как дождь вызывать...