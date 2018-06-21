 Препятствий для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей нет, - Вятрович

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

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"Думаю, что переименуют. То, как этот вопрос сейчас постепенно решается, показывает, что нет никаких оснований в этом сомневаться. Было собрано достаточно голосов для того, чтобы запустить эти изменения в качестве постановления", - заявил он.

Он подчеркнул, что придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.

"Вчера на комитете абсолютным большинством голосов, только один воздержался, поддержан проект этого постановления. Ожидать каких-то преград по принятию этого решения, я думаю, не приходится", - уточнил он.

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Напоминаем, вчера, 20 июня, Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Их планируют назвать Сичеславской и Кропивницкой соответственно.