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 Политика Украины
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Все про:Днепропетровщина (1188) Кировоградщина (251) переименования (439) Вятрович (164)

 Препятствий для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей нет, - Вятрович

Придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".

Также читайте: Профильный комитет Рады поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей в Сичеславскую и Кропивницкую, - Вятрович

"Думаю, что переименуют. То, как этот вопрос сейчас постепенно решается, показывает, что нет никаких оснований в этом сомневаться. Было собрано достаточно голосов для того, чтобы запустить эти изменения в качестве постановления", - заявил он.

Он подчеркнул, что придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.

"Вчера на комитете абсолютным большинством голосов, только один воздержался, поддержан проект этого постановления. Ожидать каких-то преград по принятию этого решения, я думаю, не приходится", - уточнил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В рамках декоммунизации в Украине переименованы почти 1 тыс. населенных пунктов, демонтированы 2,5 тыс. памятников, - Вятрович

Напоминаем, вчера, 20 июня, Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Их планируют назвать Сичеславской и Кропивницкой соответственно.

Источник: https://censor.net.ua/n3072854
 
 
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Да конституцией уже столько раз подтёрлись что не страшно
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8 марта когда переименуешь,в день вятровича?
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Єкатеринбург - адмінцентр Свердловської області
Санкт-Петербург - Ленінградської
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ну так у них ленин при делах до сих пор, а нам эти советские и коммунистические рудименты никчему...
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Препятствий нет. Кроме одной мелочи. У банды, захватившей власть, де факто нет ни обычного, ни тем более конституционного большинства. А игрульки с переименованиями на фоне обнищания страны голосов на будущих выборах никому не прибавят. Поэтому пусть вятрович в своем экземпляре Конституции ручкой исправляет названия областей.
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Заразом варто подумати над зміною статусу Автономної Республіки Крим , що й досі є зараз ... чому про це ніхто не згадує ?
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Что там слышно про переименование в новую хазарию ?
Это куда интереснее.
Вызовите Бер-кута в СБУ.
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Дебилы, бл..
Все меняете и меняете Конституцию...
Хyйло потом скажет, что не было никакой войны, если Конституцию меняли... Идиоты...
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Этому жлобу, как всегда, нехрен делать!
Дайте ему лопату и пусть шось копает. Так он принесёт меньше вреда и сделает какое-то полезное дело.
Как же вас вышиванкнутых жлобов вытравить из Нэньки?! Токо воду каламутите и стравливаете народ между собой.
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Что-то он давно ничего не переименовывал... Так о нем и забудут...
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Чим би дитя не бавилось, аби не крало...
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Снова не наберется голосов из-за отсутствия депутатов от БПП и Народного Фронта?
Будем наблюдать.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрепятствий для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей нет, - Вятрович
 
 
 
 
 
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