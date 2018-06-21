 Препятствий для переименования Днепропетровской и Кировоградской областей нет, - Вятрович

Об этом заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "112 Украина".
"Думаю, что переименуют. То, как этот вопрос сейчас постепенно решается, показывает, что нет никаких оснований в этом сомневаться. Было собрано достаточно голосов для того, чтобы запустить эти изменения в качестве постановления", - заявил он.
Он подчеркнул, что придется внести изменения в Конституцию Украины, так как эти области упоминаются в ней, однако препятствий для этого нет.
"Вчера на комитете абсолютным большинством голосов, только один воздержался, поддержан проект этого постановления. Ожидать каких-то преград по принятию этого решения, я думаю, не приходится", - уточнил он.
Напоминаем, вчера, 20 июня, Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Их планируют назвать Сичеславской и Кропивницкой соответственно.
Санкт-Петербург - Ленінградської
я ж і не хочу бути на них схожим
Это куда интереснее.
Вызовите Бер-кута в СБУ.
Все меняете и меняете Конституцию...
Хyйло потом скажет, что не было никакой войны, если Конституцию меняли... Идиоты...
Дайте ему лопату и пусть шось копает. Так он принесёт меньше вреда и сделает какое-то полезное дело.
Как же вас вышиванкнутых жлобов вытравить из Нэньки?! Токо воду каламутите и стравливаете народ между собой.
Будем наблюдать.