 Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.
По информации Голос Америки, встреча состоится в ходе визита Трампа в Европу в следующем месяце. Два президента могут встретиться либо перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе с 11 по 12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию два дня спустя.
В четверг утром специальный помощник президента США Гаррет Маркис в своем твиттер-акккаунте написал, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует 25-27 июня посетить Лондон и Рим, где проведет переговоры с союзниками США, а также совершить поездку в Москву и обсудить там "возможную встречу президентов Трампа и Путина".
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, беседуя в четверг с журналистами, отказался от комментариев, однако сказал, что на следующей неделе в Россию, как ожидается, приедет советник по национальной безопасности США Джон Болтон, чтобы обсудить подготовку.
Место саммита пока не разглашается, однако несколько зарубежных СМИ ранее сообщали, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из европейских столиц после саммита НАТО. Некоторые СМИ предполагают, что встреча может пройти в Вене.
Трамп ранее выражал заинтересованность в восстановлении позиций Путина на мировой арене, а на недавнем саммите "Большой семерки" в Квебеке предложил вновь включить Россию в состав группы ведущих промышленных стран Запада, откуда она была исключена после аннексии Крыма.
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http://ua24ua.net/takogo-ne-bilo-dage-vo-vremena-yanukovicha-eks-diplomat-rasskazal-kto-zaplatil-za-vstrechu-poroshenko-i-trampa/🧐
И выглядит как свиннья.
ему ж надо передать херлу обратно бабки.
задание не выполнено
Хочу помилуватись дріб'язковою статурою хйула на підборах поряд з рижим самозакоханим клоуном.
малий трампу десь по плече буде )))
короче по пояс примерно.
и по плечику похлопает, и по спинке погладит,
Меланию из постели выращит на хуйлу поулыбаться.
если встретится в конце июля, то полезные санкции в августе, как с пушки будет.
а я розглядаю можливість нічного польоту на сонце
Якесь воно ёбнуте - других слов для этого организма подобрать трудно.
Гитлер тоже имел заоблачный рейтинг, и чем это всё закончилось?
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