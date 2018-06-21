 Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле, - Трамп

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.

По информации Голос Америки, встреча состоится в ходе визита Трампа в Европу в следующем месяце. Два президента могут встретиться либо перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе с 11 по 12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию два дня спустя.

В четверг утром специальный помощник президента США Гаррет Маркис в своем твиттер-акккаунте написал, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует 25-27 июня посетить Лондон и Рим, где проведет переговоры с союзниками США, а также совершить поездку в Москву и обсудить там "возможную встречу президентов Трампа и Путина".

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Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, беседуя в четверг с журналистами, отказался от комментариев, однако сказал, что на следующей неделе в Россию, как ожидается, приедет советник по национальной безопасности США Джон Болтон, чтобы обсудить подготовку.

Место саммита пока не разглашается, однако несколько зарубежных СМИ ранее сообщали, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из европейских столиц после саммита НАТО. Некоторые СМИ предполагают, что встреча может пройти в Вене.

Трамп ранее выражал заинтересованность в восстановлении позиций Путина на мировой арене, а на недавнем саммите "Большой семерки" в Квебеке предложил вновь включить Россию в состав группы ведущих промышленных стран Запада, откуда она была исключена после аннексии Крыма.