EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1701  55
Все про:Путин (23931) Россия (69715) США (13827) Трамп (1852)

 Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о возможности встречи с российским лидером Владимиром Путиным в следующем месяце.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Также читайте: Могли бы обсудить Украину. Я мог бы попросить Путина сделать что-то хорошее, - Трамп объяснил, почему хочет возвращения РФ в G7

"Я рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле", - цитирует в четверг Д.Трампа агентство Bloomberg.

По информации Голос Америки, встреча состоится в ходе визита Трампа в Европу в следующем месяце. Два президента могут встретиться либо перед саммитом НАТО, который пройдет в Брюсселе с 11 по 12 июля, либо после визита Трампа в Великобританию два дня спустя.

В четверг утром специальный помощник президента США Гаррет Маркис в своем твиттер-акккаунте написал, что советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон планирует 25-27 июня посетить Лондон и Рим, где проведет переговоры с союзниками США, а также совершить поездку в Москву и обсудить там "возможную встречу президентов Трампа и Путина".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обама "потерял" Крым, потому что Путин не уважал его, - Трамп

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, беседуя в четверг с журналистами, отказался от комментариев, однако сказал, что на следующей неделе в Россию, как ожидается, приедет советник по национальной безопасности США Джон Болтон, чтобы обсудить подготовку.

Место саммита пока не разглашается, однако несколько зарубежных СМИ ранее сообщали, что Путин и Трамп могут встретиться в одной из европейских столиц после саммита НАТО. Некоторые СМИ предполагают, что встреча может пройти в Вене.

Трамп ранее выражал заинтересованность в восстановлении позиций Путина на мировой арене, а на недавнем саммите "Большой семерки" в Квебеке предложил вновь включить Россию в состав группы ведущих промышленных стран Запада, откуда она была исключена после аннексии Крыма.

Источник: https://censor.net.ua/n3072852
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
наверное Будапештский меморандум обсудят.....
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Экс-дипломат: За встречу Пети и Дональда заплатил...

Полноценной и "бесплатной" встречи Порошенко с Трампом не будет, пока Киев на заменит посла Валерия Чалого, слишком открыто игравшего за команду Клинтон на выборах 2016 года

Украина платила за встречи Петра Порошенко и Павла Климкина с Дональдом Трампом. Об этом рассказал экс-сотрудник диппредставительства Украины в Вашингтоне Андрей Телиженко.
http://ua24ua.net/takogo-ne-bilo-dage-vo-vremena-yanukovicha-eks-diplomat-rasskazal-kto-zaplatil-za-vstrechu-poroshenko-i-trampa/🧐
 показать весь комментарий
 
 
якщо твоя інформація правдива,то наприкінці літа Трампу оголосять імпічмент
 показать весь комментарий
 
 
Чалый жлобина конченный и английского не знает.
И выглядит как свиннья.
 показать весь комментарий
 
та пусть уже встертится...
ему ж надо передать херлу обратно бабки.
задание не выполнено
 показать весь комментарий
 
Фотосесію зробіть.
Хочу помилуватись дріб'язковою статурою хйула на підборах поряд з рижим самозакоханим клоуном.
 показать весь комментарий
 
 
ну да...
малий трампу десь по плече буде )))
 показать весь комментарий
 
 
ну не по плечо, а по самисеньки...
короче по пояс примерно.
 показать весь комментарий
 
 
Он не клоун ,он очень умный и жёсткий ,я бы его назвал американским националистом и шухера он может навести,мама не горюй ...
 показать весь комментарий
 
 
Пока что шухер заключается в том - что он поссорился почти со всеми союзниками США...
 показать весь комментарий
 
 
ой, там много за что можно вофке шалбонов выписать.
 показать весь комментарий
 
 
конечно, поддерживаю, всё для хуила, всё что не для людей
 показать весь комментарий
 
вофка то готов (есть и фото, вместе с ночными питарами), но вот рыжик якобы бабник и не замечен в обятиях мужского пола.
 показать весь комментарий
 
похоже, если рыжик свиснит, э хуило, хочу с тобой встретится послезавтро в полночь, то вяликии хуилишко вместе со всей свитои уже будет ждать в коридоре за день до этого.
 показать весь комментарий
 
И Рыжий гарантированно оближет хуйла,и точно не станет с ним обращаться так,как он обращается с союзниками США.
 показать весь комментарий
 
 
да ладно, нарцису важно самому разцвести и всё
 показать весь комментарий
 
100%.
и по плечику похлопает, и по спинке погладит,
Меланию из постели выращит на хуйлу поулыбаться.
 показать весь комментарий
 
рыжик разве замечен в интересах к питарам?
 показать весь комментарий
 
та в прямом смысле вроде нет пока, но к кремлевскому его тянет никому неведомая сила...
 показать весь комментарий
 
 
понравилос унизить малого, ведь рыжии самец даже не должэн рот открывать, чтоб (превоходство) выше хуила себя почуствовать.
если встретится в конце июля, то полезные санкции в августе, как с пушки будет.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Так сколько пэтя забашлял наших денег за встречу с Трампом ,300 или 400 штук баксов ??? Рассматриваю возможность встречи с Путиным в июле, - Трамп - Цензор.НЕТ 8861
 показать весь комментарий
 
 
і шо?
а я розглядаю можливість нічного польоту на сонце
 показать весь комментарий
 
Этот рыжий придурковатый таракан таки доведёт Мир до полного ужаса!
Якесь воно ёбнуте - других слов для этого организма подобрать трудно.
 показать весь комментарий
 
Этот рыжий имеет сейчас рекордный рейтинг в США. И экономика США растет небывалыми темпами. А теперь он хочет решить проблему внешнего долга. И то что европе и китаю это не по душе - ему плевать
 показать весь комментарий
 
 
И как это влияет на безопасность Мира? Которую США, как международный арбитр, должны блюсти и оберегать.
Гитлер тоже имел заоблачный рейтинг, и чем это всё закончилось?
 показать весь комментарий
 
не верьте в рейтинг трампа, такая же липа как 146% .
 показать весь комментарий
 
 
Вова уже жопу начал брить,и с зубов налет удалять.
 показать весь комментарий
 
 
#уйло як почув, так мабудь і обісцявся від радості...
 показать весь комментарий
 
Дебиль, бл*ть! Празднование начала войны...
Розглядаю можливість зустрічі з Путіним у липні, - Трамп - Цензор.НЕТ 7219

 показать весь комментарий
 
Читайте новости -будут решать кто будет президентом украины. Решили ставит нейтпральную кандидатуру. А дальше план - как в Грузии
 показать весь комментарий
 
 
Просто этот клептоман и компания уже даже сша достали
 показать весь комментарий
 
Ой, только не говорите, что Трамп уййебет путина с правой.
 показать весь комментарий
 
Картина молодого тувинского художника Ай-Хаана Адыг-оола "Министр обороны России Сергей Шойгу и полководец Чингисхана Субэдэй" на отчётной выставке художественного отделения Кызылского колледжа искусств им. А.Чыргал-оола.
Субэдэй был командующим в Западном походе Бату (1236-1242), в ходе которого, в частности,были покорены и разорены княжества Киевской Руси, было вырезано бесчисленное множество городов, сел, уведено в рабство огромное количество людей....Розглядаю можливість зустрічі з Путіним у липні, - Трамп - Цензор.НЕТ 9420
 показать весь комментарий
 
Трампанаша,Рошен,Пукин и ко,аааппппппппууууууу
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРассматриваю возможность встречи с Путиным в июле, - Трамп
 
 
 
 
 
 вверх