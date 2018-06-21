 На поминках в Хмельницкой области отравились 16 человек

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт города Хмельницкого 0382.ua, ссылаясь на данные областного управления Госпродпотребслужбы.

"Имеем официальную информацию о 16 госпитализированных. Все они находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести. Точно можно сказать, что жизни людей ничего не угрожает, хотя есть опасения, что число пострадавших может возрасти", - рассказали в ведомстве.

По их данным, причиной отравления, скорее всего, стали пищевые продукты.

По неофициальной информации, в ярмолинецкую больницу, кроме 16 уже известных, доставили еще трех пациентов с похожими симптомами.

Также читайте: Шесть человек погибли, один - пострадал в результате отравления суррогатным алкоголем в Борисполе, - ГСЧС