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Все про:отравление (1047) поминальные дни (7) Хмельнитчина (348)

 На поминках в Хмельницкой области отравились 16 человек

В местном кафе Ярмолинецкого района Хмельницкой области поминальный обед закончился отравлением для 16 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает сайт города Хмельницкого 0382.ua, ссылаясь на данные областного управления Госпродпотребслужбы.

"Имеем официальную информацию о 16 госпитализированных. Все они находятся в районной больнице в состоянии средней тяжести. Точно можно сказать, что жизни людей ничего не угрожает, хотя есть опасения, что число пострадавших может возрасти", - рассказали в ведомстве.

По их данным, причиной отравления, скорее всего, стали пищевые продукты.

По неофициальной информации, в ярмолинецкую больницу, кроме 16 уже известных, доставили еще трех пациентов с похожими симптомами.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072849
 
 
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Не. Просто надо жрать меньше на шару. Наверно забыли, что это поминки а не свадьба.
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Ай, молодец!
Хотел нечто подобное написать, но после твоего коммента любые слова - лажа.
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16 человек получили отравление,
"только который в гробу -ничего".
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Як казала моя бабця, самий ліпший ресторан або кафе це ДІМ!!!! а тут в селі гадюшнік, що там за продукти і скільки ім років???
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Рабы не смогут набить морду владельцу кафе.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНа поминках в Хмельницкой области отравились 16 человек
 
 
 
 
 
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