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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (15000) служба (25) чиновник (1246) государство (58)

 Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает необходимость осуществления определенных шагов для возобновления престижа государственной службы и преодоления имеющихся недостатков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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резидент Петр Порошенко накануне 100-летия государственной службы в Украине встретился с государственными служащими и вручил награды. "Чистота и прозрачность являются сегодня и должны быть характеристиками государственной службы. Наши цели, задачи очень сложные. Мы сделали очень много, но то, что стоит перед нами - отнюдь не легче. Мне приятно констатировать, что у нас есть очень мощная команда, которая способна выполнять эти задачи, способна отвечать на эти вызовы", - сказал Глава государства.

Он отметил, что немного государств могут похвастаться историей государственной службы, напомнив, что в этом году отмечается 100-летие государственной службы в Украине – в 1918 году гетьман Павел Скоропадский совершил важные учредительные меры, чтобы основать знаменитый корпус государственной службы Украины. Глава государства добавил, что у тех руководителей, которые не уделяли должного внимания этому вопросу, государство было значительно слабее.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина имеет сильный корпус госслужбы. "Счастлив, что мы сделали выводы, и сейчас в условиях гибридной войны, в условиях агрессии РФ, когда используются самые современные технологии, чтобы подорвать единство изнутри, им это не удается. И мощным цементирующим фактором являются государственные служащие", - отметил Петр Порошенко.

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Он напомнил, что Закон о государственной службе, который был создан с привлечением опыта многих государств, включал, в частности значительное сокращение количества государственных служащих. По словам Президента, с 2015 года сокращение произошло почти на 20%. "Прозрачность работы государственной службы и вывод на свет уровня доходов", - также добавил Глава государства.

Президент отметил необходимость сделать все возможное для восстановления престижа государственной службы. "Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались", - сказал он.

В то же время Глава государства отметил, что есть недостатки и потребность в совершенствовании службы. "Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", - подчеркнул Президент, добавив, что если человек себя хорошо зарекомендовал, то он должна иметь возможности для развития.

"То, что на государственную службу приходит талантливая молодежь, которая не боится заполнять электронные декларации, думаю, также оправдывает характеристикой того, что это движение вперед", - добавил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. В частности, были обсуждены совершенствования работы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины с применением зарубежного опыта, в том числе Франции.

Президент поздравил государственных служащих с праздником: "Я приехал сегодня ... не давать наставления или указания, потому что сегодня праздник. Я приехал четко продемонстрировать, что мы с вами единая команда - единая команда государственников, которые делают чрезвычайно важное для государства дело". Петр Порошенко напомнил, что сегодня депутаты Верховной Рады приняли важные законы о национальной безопасности и валюте, а также Закон о запуске создания Антикоррупционного суда.

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Глава государства отметил, что во времена, когда он работал Министром иностранных дел, госслужащие придерживались правила трех "П" - порядочность, патриотизм и профессионализм. "Мне приятно, что эти три "П" точно характеризуют и государственную службу Украины. Я искренне вас благодарю за то, что каждый из вас посвятил себя служению государству в эти очень непростые времена. Я поздравляю вас со столетием государственной службы Украины. И я убежден, что с такой мощной армией государственных служащих мы с вами точно победим", - подчеркнул он.

Источник: https://censor.net.ua/n3072848
 
   
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Да,как чистота воды на мальдивских островах .... Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5908
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Промыть бы для чистоты самого Пораженко финской клизмой на 8 литров...
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Там чтобы отмыть восьми литров мало ,разве что серной кислоты или свинца расплавленного ... Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5665
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Ну, если чуть пофантазировать, то уж лучше консультантов из Китая пригласить.
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Я хренею без баяна! Вот и наш гуру нас научит жить чисто и прозрачно. Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6381
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Какой-то умный человек ,он петю тролит безбожно,выставляет его идиотом а мальдивский думает ,что всё в порядке ,ну типичный ГОЛЫЙ КОРОЛЬ .... Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7561
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да не просто "пишет". Это денег стоит. Там целая команда спичрайтеров.
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Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора - Слідство.Інфо
Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5957 За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты. Они просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers, внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко. Юристы, в частности, пытались вывести персонально Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако не …
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это же надо такое, маланская кодла окупировала страну и ничего народ сделать не может
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Самое интересное в этой ситуации, это до какого рубикона они осмелятся дойти и до каких пор народ их будет терпеть. Скоро что-то случится, так как борзота ихняя уже зашкаливает.
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Для цього потрібно робити відповідні призначення.
Аморальна людина не зможе працювати чисто та прозоро.
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Чистота и прозрачность в государственных делах это явно не относится до свинтуса Пеца
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Вже століття могли як люди жити, аби не кляті москалі!
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