 Чистота и прозрачность должны быть характеристиками государственной службы, - Порошенко

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

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резидент Петр Порошенко накануне 100-летия государственной службы в Украине встретился с государственными служащими и вручил награды. "Чистота и прозрачность являются сегодня и должны быть характеристиками государственной службы. Наши цели, задачи очень сложные. Мы сделали очень много, но то, что стоит перед нами - отнюдь не легче. Мне приятно констатировать, что у нас есть очень мощная команда, которая способна выполнять эти задачи, способна отвечать на эти вызовы", - сказал Глава государства.

Он отметил, что немного государств могут похвастаться историей государственной службы, напомнив, что в этом году отмечается 100-летие государственной службы в Украине – в 1918 году гетьман Павел Скоропадский совершил важные учредительные меры, чтобы основать знаменитый корпус государственной службы Украины. Глава государства добавил, что у тех руководителей, которые не уделяли должного внимания этому вопросу, государство было значительно слабее.

Петр Порошенко подчеркнул, что Украина имеет сильный корпус госслужбы. "Счастлив, что мы сделали выводы, и сейчас в условиях гибридной войны, в условиях агрессии РФ, когда используются самые современные технологии, чтобы подорвать единство изнутри, им это не удается. И мощным цементирующим фактором являются государственные служащие", - отметил Петр Порошенко.

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Он напомнил, что Закон о государственной службе, который был создан с привлечением опыта многих государств, включал, в частности значительное сокращение количества государственных служащих. По словам Президента, с 2015 года сокращение произошло почти на 20%. "Прозрачность работы государственной службы и вывод на свет уровня доходов", - также добавил Глава государства.

Президент отметил необходимость сделать все возможное для восстановления престижа государственной службы. "Прозрачность конкурсов, независимое оценивание является мощным стимулом того, чтобы государственные служащие развивались", - сказал он.

В то же время Глава государства отметил, что есть недостатки и потребность в совершенствовании службы. "Мы должны обеспечивать соответствующие "лифты" в государственной службе. И от начальника отдела, от начальника управления, от начальника департамента должно больше зависеть", - подчеркнул Президент, добавив, что если человек себя хорошо зарекомендовал, то он должна иметь возможности для развития.

"То, что на государственную службу приходит талантливая молодежь, которая не боится заполнять электронные декларации, думаю, также оправдывает характеристикой того, что это движение вперед", - добавил Петр Порошенко. Он подчеркнул, что нельзя останавливаться на достигнутом. В частности, были обсуждены совершенствования работы Национальной академии государственного управления при Президенте Украины с применением зарубежного опыта, в том числе Франции.

Президент поздравил государственных служащих с праздником: "Я приехал сегодня ... не давать наставления или указания, потому что сегодня праздник. Я приехал четко продемонстрировать, что мы с вами единая команда - единая команда государственников, которые делают чрезвычайно важное для государства дело". Петр Порошенко напомнил, что сегодня депутаты Верховной Рады приняли важные законы о национальной безопасности и валюте, а также Закон о запуске создания Антикоррупционного суда.

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Глава государства отметил, что во времена, когда он работал Министром иностранных дел, госслужащие придерживались правила трех "П" - порядочность, патриотизм и профессионализм. "Мне приятно, что эти три "П" точно характеризуют и государственную службу Украины. Я искренне вас благодарю за то, что каждый из вас посвятил себя служению государству в эти очень непростые времена. Я поздравляю вас со столетием государственной службы Украины. И я убежден, что с такой мощной армией государственных служащих мы с вами точно победим", - подчеркнул он.