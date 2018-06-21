 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.

Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка, и немедленно бросились на ее спасение. Двери в дом женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе.

Патрульная начала общаться с 84-летней гражданкой и через несколько минут ей удалось уговорить женщину не делать непоправимого - самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.

Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".

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