 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.
В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.
Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка, и немедленно бросились на ее спасение. Двери в дом женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе.
Патрульная начала общаться с 84-летней гражданкой и через несколько минут ей удалось уговорить женщину не делать непоправимого - самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.
Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".
"Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".
Источник: https://censor.net.ua/n3072847
Нехай знает, как Закон нарушать!
PS. Да без хаты и имущества = нехай нарушает, это уже никого не волнует.
а шо таке анастазія?
ги