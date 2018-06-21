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Все про:Киев (16057) самоубийство (583) патрульная полиция (1113)

 Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины

О пожилой женщину, которая пытается прыгнуть с балкона своей квартиры, полицейским сообщили 19 июня около 21 часов. На вызов немедленно прибыл экипаж патрульных, а также скорая помощь и спасатели.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Патрульной полиции.

В сообщении отмечается: "За перилами одного из балконов на 14 этаже стояла женщина и вот-вот должна была прыгнуть вниз.

Полицейские быстро установили номер квартиры, где проживает гражданка, и немедленно бросились на ее спасение. Двери в дом женщины были открыты, поэтому стражи порядка уже через мгновение были у нее на балконе.

Патрульная начала общаться с 84-летней гражданкой и через несколько минут ей удалось уговорить женщину не делать непоправимого - самоубийца подала руку полицейской. С помощью спасателей женщину затянули обратно в квартиру.

Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".

Также смотрите: Патрульные Запорожья спасли женщину от самоубийства. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3072847
 
   
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Она узнала насколько Розенко поднял ей пенсию и не поверила своему счастью, думала - это сон.
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в этой стране старики,больные и слабые не нужны
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Никто не нужен, это античеловеческая страна, подписан закон на потрошение на органы
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при чем тут закон,станет тебе плохо в центре города все мимо проходить будут,а некоторые и фотографировать
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Точно, точно...
"Спасенную госпитализировали в специализированную больницу".
Источник: https://censor.net.ua/n3072847
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завтра ей напишут какие препараты ей нужно купить,за что она их купит,умом ты явно не изуродован
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тебе нечем понимать мои комментарии,я тебе написал что ее ждет,но ты смотришь в книгу видишь фигу
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Характер Скрытный вот типичный представитель пересычного гражданина,пожалел бабушку
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Вот это уже героизм. Патрульным орден положен. У нас ведь нет закона про добровольную анастазию ветхих и больных. А бабку судить надо за нарушение порядка.
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Судить и выписать штраф: квартиру в пользу Липецкого, имущество мэру города.
Нехай знает, как Закон нарушать!
PS. Да без хаты и имущества = нехай нарушает, это уже никого не волнует.
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Евтаназія, Гришо. Анестезія це не те , про що ти думаєш.
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Ну блин ошибся! Чего так переживать. Что евтаназия, что анестезия один хрен. Все равно подохнешь.
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Это если таким как ты колют укол и говорят, что будут делать операцию а ты лапти отбросишь придурок.
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и чего требовала бабуся? надеюсь, что не повышения пенсии!
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Бабулька развлекается ,даже двери открыла .... Патрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины - Цензор.НЕТ 9737
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПатрульные в Киеве предотвратили самоубийство 84-летней женщины
 
 
 
 
 
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