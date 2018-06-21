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 Россия наращивает количество тяжелого вооружения на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ Сайдерс

Россия наращивает на оккупированной территории Донбасса количество запрещенного Минскими соглашениями тяжелого вооружения.

С таким заявлением выступила в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Временный поверенный в делах США при Организации Мишель Сайдерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отчеты наблюдателей СММ с прошлой недели показали наращивание количества тяжелого вооружения РФ в зоне конфликта - от 10 до 115 единиц только в течение недели - и все это вопреки требованиям об отводе вооружения, установленных Минскими соглашениями", - заявила представитель США.

Среди этих вооружений, по ее словам, было обнаружено много ракетных систем класса "земля-воздух", из которых ведется огонь по беспилотным аппаратам ОБСЕ.

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Учитывая эти факты, можно сделать два вывода, подчеркнула Сайдерс. "Во-первых, Россия продолжает наращивать количество тяжелого оружия рядом с линией соприкосновения, создавая среду опасности и повышая риск эскалации насилия. Во-вторых, Россия пытается скрыть этот факт от международного сообщества", - заявила представитель США.

Кроме того, она обратила внимание на другие факторы, которые создаются с российской стороны с целью повышения напряженности в регионе. В частности, по ее словам, вместо деэскалации обстановки, силы, возглавляемые Россией, закрепились на позициях возле Донецкой фильтровальной станции. При этом обстреливаются гражданские объекты, в том числе инфраструктурные узлы, а также больницы и школы, отметила представитель США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3072846
 
   
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русский не читатель, русский - писатель?
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Ты даже вашего русского эсперанто не понимаешь,русский? То тебе не ко мне - обратись к доктору.
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В Алчевске два дня подряд дают воду
Раньше она была круглосуточно
но сейчас это нонсенс
кого-то моют
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От простой констатации .. результата 0.. Необходимы выводы и действия..
Персональные санкции .. не работают. Достовляют нудобство.. дискомфорт.. и впрочем всё.
Нужно вводить секторальные санкции.. Только резко.. почувствовав облегчение в кошельках.. в головах рашковстанцев, может что-то зашевелиться
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С большой долей вероятности - это результат пролетов беспилотников-разведчиков США и спутниковых сьемок. С еще бОльшей долей вероятности - эти разведданные сначала были переданы ЗСУ.
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Так я не понял .Фильтровальная станция уже под контролем террористов? Её же ещё недавно постоянно то обстреливали потом чинили? А теперь что ? Или не следует будоражить общественность? Почему не были выбиты если был захват ? А Кондитер звонит х.йлу (((( Слов нет. Но реклама сои есть.Повсюду. Кругом-,,он! СОЗДАЛ армию....." .плять.Живём по новому .
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомРоссия наращивает количество тяжелого вооружения на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ Сайдерс
 
 
 
 
 
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