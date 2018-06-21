 Россия наращивает количество тяжелого вооружения на Донбассе, - представитель США в ОБСЕ Сайдерс

С таким заявлением выступила в четверг на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Временный поверенный в делах США при Организации Мишель Сайдерс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Отчеты наблюдателей СММ с прошлой недели показали наращивание количества тяжелого вооружения РФ в зоне конфликта - от 10 до 115 единиц только в течение недели - и все это вопреки требованиям об отводе вооружения, установленных Минскими соглашениями", - заявила представитель США.

Среди этих вооружений, по ее словам, было обнаружено много ракетных систем класса "земля-воздух", из которых ведется огонь по беспилотным аппаратам ОБСЕ.

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Учитывая эти факты, можно сделать два вывода, подчеркнула Сайдерс. "Во-первых, Россия продолжает наращивать количество тяжелого оружия рядом с линией соприкосновения, создавая среду опасности и повышая риск эскалации насилия. Во-вторых, Россия пытается скрыть этот факт от международного сообщества", - заявила представитель США.

Кроме того, она обратила внимание на другие факторы, которые создаются с российской стороны с целью повышения напряженности в регионе. В частности, по ее словам, вместо деэскалации обстановки, силы, возглавляемые Россией, закрепились на позициях возле Донецкой фильтровальной станции. При этом обстреливаются гражданские объекты, в том числе инфраструктурные узлы, а также больницы и школы, отметила представитель США.

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