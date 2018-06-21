 Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова

Об этом в эфире Громадского сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

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"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

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Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.