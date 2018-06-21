 Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова

Об этом в эфире Громадского сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.
"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сказала Денисова.
По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.
Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.
Типа того не имели права лишать президентсва. Якобы это было "неконституционно".
И в суд подал, что бы решение положительное тот принял.
Что бы самого Пораженко так же лишить не смогли.
Не знал, порхосос вонючий?
Или знал, гнида, но брюхо для тебя важнее чести и совести?
1. Подал сразу, что бы подтвердить лояльность Хуйлу.
2. Решение будет вынесено, как только Липецкий почует опасность. А щаз то какой в этом смысл, только зря лохторат раскачивать.
Хотя Верховная Рада и приняла сегодня закон о создании Высшего антикоррупционного суда, но требования Запада исправить фальсификации в ранее принятом законе об антикоррупционном суде выполнено не было.
По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине - я думаю, больше психологической - Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым.
По крайней мере я не встречал....
Chechen Center @ChechenCenter 21 ч.21 час назад
Русские бандиты применяют "чеченский" опыт садизма на украинцах. >> «Ложкой вынимали глаз, сверлили грудь»: в СБУ обнародовали показания освобожденных из ОРДЛО заложников http://press-centr.com/ru/news/31163_Lozhkoyu-viymali-oko-sverdlili-hrudi-v-SBU-oprilyudnili-svidchennya-zvilnenikh-z-ORDLO-zaruchnikiv …
Торси .... @Torsy1 4 ч.4 часа назад
Мунаев украинцам: Я вам говорю как отец убитой дочери, сын убитого отца. Я знаю, что они несут за собой. Россия отнимет у вас все. Их надо останавливать, останавливать любой ценой.
Про це в четвер, 21 червня, повідомляє Громадське з посиланням на автора розслідування Panama Papers журналістку Анну Бабинець.
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты. Они просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers, внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко. Юристы, в частности, пытались вывести персонально Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако не …