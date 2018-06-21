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 Политика Украины
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Все про:Денисова (194) запрет (1254) омбудсмен (366) Порошенко (15000) Москалькова (50)

 Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она могла посетить находящихся в Украине граждан России. Визиты российского омбудсмена должны проходить параллельно с визитами украинского омбудсмена к политзаключенным Кремля, таких договоренностей ранее достигли Петр Порошенко и Владимир Путин

Об этом в эфире Громадского сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает Цензор.НЕТ.

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"С Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрепятственно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

По ее словам, об этом она просила лично президента Украины Петра Порошенко и тот выполнил просьбу.

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Уполномоченные по правам человека Украины и России договорились посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Таким договоренностям способствовал разговор президентов Украины и России. Людмила Денисова написала письмо российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, в котором призвала способствовать ей во встрече с украинскими политзаключенными.

Источник: https://censor.net.ua/n3072845
 
 
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Пораженко и Януковича хочет отмазать.
Типа того не имели права лишать президентсва. Якобы это было "неконституционно".
И в суд подал, что бы решение положительное тот принял.
Что бы самого Пораженко так же лишить не смогли.
Не знал, порхосос вонючий?
Или знал, гнида, но брюхо для тебя важнее чести и совести?
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Кстати, интересно. Подання в Конституционный суд на вредную Верховну Раду, лишившую незаконно (по мнению Порошенко) Януковича президентского золотого толчка было одним из первых, которое подал Офшорник,то есть ему уже 3-4 года. Почему же суд не выносит решения, хотя другие рассматривает по первому намеку с Будковой?
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Что же здесь непонятного?
1. Подал сразу, что бы подтвердить лояльность Хуйлу.
2. Решение будет вынесено, как только Липецкий почует опасность. А щаз то какой в этом смысл, только зря лохторат раскачивать.
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Власть не выполнила требования МВФ и США относительно исправления закона об антикоррупционном суде
Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 9106 Хотя Верховная Рада и приняла сегодня закон о создании Высшего антикоррупционного суда, но требования Запада исправить фальсификации в ранее принятом законе об антикоррупционном суде выполнено не было.
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Цикаво, морда с какой фракции подала сию поправку? Хотя можно догадаться с одного раза
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Не знаю кто внёс, но точно знаю, какой агент кремля будет в итоге выноуват.
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это только начало,скоро петя ее еще наградит
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А хиба кому-то запрещал? Ну кроме конкурентов с фабрики Красный октябрь?
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МВФ никому никогда ничего не требовал и не приказывал ни в одной стране Мира,только рекомендует...
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Ааааа... так вот в чем был смысл этого цирка...
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Денисова уже посетила украинских заключённых
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С 1941 года по 1945 год Омбудсменов Джугашвили в Германские концлагеря не пускали...СРАЛИН отказался посещать 5 миллионов советских пленных...,у нас нет пленных,у нас ЕСТЬ ПРЕДАТЕЛИ...
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Решение по Сенцову приняли, но его заблокировал Путин - источник
Порошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова - Цензор.НЕТ 5665 По моей информации, некоторое время назад уже было принято решение об освобождении заключенных. Но по какой-то причине - я думаю, больше психологической - Путин заблокировал это решение. И, насколько я понимаю, именно в связи с Сенцовым.
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Министр МВД Германии Хорст Зеехофер объявил ультиматум Фрау Меркель...Срок 2 недели...Это уже Антиресно... Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 2345
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у нас по сепарским и олегархическим ТВ каналам об этом не говорят...
По крайней мере я не встречал....

Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 8277 Chechen Center‏ @ChechenCenter 21 ч.21 час назад
Русские бандиты применяют "чеченский" опыт садизма на украинцах. >> «Ложкой вынимали глаз, сверлили грудь»: в СБУ обнародовали показания освобожденных из ОРДЛО заложников http://press-centr.com/ru/news/31163_Lozhkoyu-viymali-oko-sverdlili-hrudi-v-SBU-oprilyudnili-svidchennya-zvilnenikh-z-ORDLO-zaruchnikiv …

Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 4511

Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 5076 Торси ....‏ @Torsy1 4 ч.4 часа назад
Мунаев украинцам: Я вам говорю как отец убитой дочери, сын убитого отца. Я знаю, что они несут за собой. Россия отнимет у вас все. Их надо останавливать, останавливать любой ценой.
Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 1691
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На Британських Віргінських островах правоохоронні органи ведуть розслідування про можливе відмивання коштів президентом України Петром Порошенком і мером Одеси Геннадієм Трухановим.
Про це в четвер, 21 червня, повідомляє Громадське з посиланням на автора розслідування Panama Papers журналістку Анну Бабинець.
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Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора - Слідство.Інфо
Порошенко зняв заборону на в'їзд в Україну омбудсмену РФ для її візитів до ув'язнених росіян, - Денісова - Цензор.НЕТ 7278 За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты. Они просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для Panama Papers, внести срочные изменения в документы оффшорной компании Порошенко. Юристы, в частности, пытались вывести персонально Порошенко из владельцев компании, передав его акции украинскому фонду. Однако не …
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Зеер гут! Раздвигайте пошире булки, пока Денисова побирается в лаптестане, шо бы попасть до наших. Так может пусть чоколядка привселюдно отсосет у х-ла?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко снял запрет на въезд в Украину омбудсмену РФ для ее визитов к заключенным гражданам РФ, - Денисова
 
 
 
 
 
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