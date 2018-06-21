 "В минус по 100-200 грамм в день", - адвокат опроверг слова Москальковой о том, что Сенцов "набрал" вес во время голодовки

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новую газету.

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"Каждый день Сенцов пьет по 3,5 литра воды, ему капают капельницу с большим количеством глюкозы, аминокислот и питательных витаминных веществ. Ни на какие два килограмма он не поправился. Весил он изначально 90 с небольшим килограммов, сейчас его вес опустился до 77 и встал. Двигается в минус по 100-200 грамм в день. Ни с какой голодовки он не снимался", - рассказал адвокат Дмитрий Динзе после посещения Сенцова.

Напомним, ранее Москалькова назвала голодовку Сенцова "лечебным голоданием" и заявила, что он набрал два килограмма веса. Адвокат предположил, что дезинформация о состоянии Сенцова поступила к Москальковой от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе Анатолия Сака.

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Сенцов также рассказал, что Сак фотографировал его, однако отказался передавать фотографии уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой, когда она запросила информацию о его состоянии.

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Во время встречи с Москальковой 19 июня, украинский омбудсмен Людмила Денисова выразила обеспокоенность состоянием здоровья украинских заключенных, которые голодают или находятся после голодовки.

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По словам омбудсмена, до сих пор не получена от российской стороны точная информация о состоянии здоровья украинских граждан. Денисова обратилась к Москальковой с просьбой посодействовать визиту к Владимиру Балуху, Олегу Сенцову, Александру Кольченко и Станиславу Клыху с целью мониторинга соблюдения их права на надлежащую медицинскую помощь.

МИД Украины, Государственный департамент США, Европейский парламент выдвинули России требование освободить Сенцова и других политзаключенных.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".