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 Политика Украины, Экономика
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Все про:дороги (1637) ремонт (794) Укравтодор (312) Омелян (439)

 Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян

Министерство инфраструктуры и Государственное агентство автомобильных дорог будут инициировать перераспределение средств Государственного дорожного фонда между областями.

Об этом руководителей областных государственных администраций предупредил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на расширенном совещании по восстановлению автодорог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те области, которые срывают или тормозят процесс восстановления дорог и не используют целевые средства, будут лишены этих поступлений. Деньги будут переданы в те регионы, которые хотят и могут ремонтировать дороги. И тогда пусть местные руководители выходят к людям и объясняют, почему они оставили область и людей без дорог", - отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что Государственный дорожный фонд предусматривает защищенное финансирование дорожной отрасли в 2018 году на уровне 32 млрд гривен. Однако часть областей не используют целевых средств.

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"Децентрализацию "Укравтодора" мы также провели успешно. Вместе с дорогами мы передали на областной уровень значительные средства на их ремонт и содержание. Но ряд областей держит деньги на счетах, дороги не строятся. Такая ситуация является позорной. Это - персональная ответственность руководства областей и дорожных служб в регионах", - подчеркнул чиновник.

Омелян также выразил недовольство тем, как в ряде областей используют средства от таможенного эксперимента.

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"Житомирская, Киевская, Николаевская и Полтавская области даже не согласовали перечни объектов, которые они планируют отремонтировать за средства таможенного эксперимента. Зачем мы бились за каждую гривню на дороги, если местная власть этим не пользуется?" - спросил министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3072841
 
 
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в трубе вакуум,учи матчасть студент
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га шо ,вакуум в трубе гиперлупа,как это?!! горить у пекли мскали
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Ну-да ,асфальтовые заводики то все пана Ггойсмана .....
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а эти области точно знают, что у них есть живые деньги на счетах?
ибо деньги всегда поступают в ноябре-декабре и что с ними делать в непогоду...
только ляпать в лужи-снег, чтоб хоть что-то успеть вырвать перед списанием
а если действительно знают...но копят или прокручивают - то совсем другая песня.. печальная
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Знають. І дороги цілий рік можна ремонтувати- так не тільки з асфальтом є робота.
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Даеш Гитлера начальником Автодора-он знал толк в автобанах.
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Николай Тесля 2d4d7d57- до автобанов он с гройсманов начал...

Так бы разворовали все как у нас....
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З гройсманами він пізніше почав- та відомо, чим закінчив. І ти так закінчиш, антисеміте.
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Обласного чиновника максимум звільнять (переведуть на іншу посаду), а холопи і дальше без доріг будуть
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Саботаж налицо,так уже было на РАБссии,когда чЛЕНИН призывал дохляков к Мировой революции... Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян - Цензор.НЕТ 209
в.и.чЛЕНИН.статья называется "Грозящая Катастрофа и как с ней бороться"
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Укравтодору выделены бешенные деньги за всю историю Независимости, а они не осваиваются ...Вывод? Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян - Цензор.НЕТ 4473Зрада зрадная...
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Видать не знают как разворовать, жесткий контроль.
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Хто нибудь, наконец, вышвырнет этого клоуна нах?.. Или нам выслушивать его бред бесконечно?
Он уже всех задрал своими гипер-пулами, при отсутствии нормальных дорог в стране!
Правительство у нас - шо пиз...ц!
Одни - говоруны, мечтатели и придурки (типа ревы)... С такими сжирателями денег мы далеко не продвинемся. Всё так же будем вращаться вокруг кацапского совка, но со "своими" хитрожопыми жуками.
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Так они все всё разворовывают. И быдлу они ничего объяснять не будут, у нас и так дорог нет. То есть дорог не будет и дальше, единственное, что воров кормушки лишат. Всё. Хороший метод ремонта дорого.
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Короче виноваты избиратели,що выбрали таких менеджеров куме.
-Я выбирал их ,бо вони казали,що построят дороги.А не за то,щоб они обвиняли меня, в своей некомпетентности и неисполнении своих же обещаний.И мне плевать на их тёрки.Мне нужны дороги.И если их нет,то на хутор бабочек ловить таких менеджеров Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян - Цензор.НЕТ 5295
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А может менять руководство таких областей?Не логичнее ли?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОбласти, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян
 
 
 
 
 
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