 Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян

Об этом руководителей областных государственных администраций предупредил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на расширенном совещании по восстановлению автодорог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Те области, которые срывают или тормозят процесс восстановления дорог и не используют целевые средства, будут лишены этих поступлений. Деньги будут переданы в те регионы, которые хотят и могут ремонтировать дороги. И тогда пусть местные руководители выходят к людям и объясняют, почему они оставили область и людей без дорог", - отметил Омелян.

Министр подчеркнул, что Государственный дорожный фонд предусматривает защищенное финансирование дорожной отрасли в 2018 году на уровне 32 млрд гривен. Однако часть областей не используют целевых средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из 487 отремонтированных дорог на 136 обнаружены дефекты. Подрядчики обязаны их устранить, - Новак

"Децентрализацию "Укравтодора" мы также провели успешно. Вместе с дорогами мы передали на областной уровень значительные средства на их ремонт и содержание. Но ряд областей держит деньги на счетах, дороги не строятся. Такая ситуация является позорной. Это - персональная ответственность руководства областей и дорожных служб в регионах", - подчеркнул чиновник.

Омелян также выразил недовольство тем, как в ряде областей используют средства от таможенного эксперимента.

Также читайте: В автодорожной сфере началось возвращение трудовых мигрантов - средняя зарплата выросла ощутимо, - Омелян

"Житомирская, Киевская, Николаевская и Полтавская области даже не согласовали перечни объектов, которые они планируют отремонтировать за средства таможенного эксперимента. Зачем мы бились за каждую гривню на дороги, если местная власть этим не пользуется?" - спросил министр.