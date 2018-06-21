 Области, которые не используют выделенные средства на ремонт дорог, будут их лишены, - Омелян

Об этом руководителей областных государственных администраций предупредил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на расширенном совещании по восстановлению автодорог, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Те области, которые срывают или тормозят процесс восстановления дорог и не используют целевые средства, будут лишены этих поступлений. Деньги будут переданы в те регионы, которые хотят и могут ремонтировать дороги. И тогда пусть местные руководители выходят к людям и объясняют, почему они оставили область и людей без дорог", - отметил Омелян.
Министр подчеркнул, что Государственный дорожный фонд предусматривает защищенное финансирование дорожной отрасли в 2018 году на уровне 32 млрд гривен. Однако часть областей не используют целевых средств.
"Децентрализацию "Укравтодора" мы также провели успешно. Вместе с дорогами мы передали на областной уровень значительные средства на их ремонт и содержание. Но ряд областей держит деньги на счетах, дороги не строятся. Такая ситуация является позорной. Это - персональная ответственность руководства областей и дорожных служб в регионах", - подчеркнул чиновник.
Омелян также выразил недовольство тем, как в ряде областей используют средства от таможенного эксперимента.
"Житомирская, Киевская, Николаевская и Полтавская области даже не согласовали перечни объектов, которые они планируют отремонтировать за средства таможенного эксперимента. Зачем мы бились за каждую гривню на дороги, если местная власть этим не пользуется?" - спросил министр.
ибо деньги всегда поступают в ноябре-декабре и что с ними делать в непогоду...
только ляпать в лужи-снег, чтоб хоть что-то успеть вырвать перед списанием
а если действительно знают...но копят или прокручивают - то совсем другая песня.. печальная
забирать
🤑
Так бы разворовали все как у нас....
в.и.чЛЕНИН.статья называется "Грозящая Катастрофа и как с ней бороться"
Он уже всех задрал своими гипер-пулами, при отсутствии нормальных дорог в стране!
Правительство у нас - шо пиз...ц!
Одни - говоруны, мечтатели и придурки (типа ревы)... С такими сжирателями денег мы далеко не продвинемся. Всё так же будем вращаться вокруг кацапского совка, но со "своими" хитрожопыми жуками.
-Я выбирал их ,бо вони казали,що построят дороги.А не за то,щоб они обвиняли меня, в своей некомпетентности и неисполнении своих же обещаний.И мне плевать на их тёрки.Мне нужны дороги.И если их нет,то на хутор бабочек ловить таких менеджеров