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 Политика Украины
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Все про:НАТО (5868) нацбезопасность (116) Яценюк (7647)

 Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО

Лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк заявил, что вступление в силу принятого Верховной Радой закона Украины о национальной безопасности является важным шагом на пути к НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

Смотрите: Важный шаг на пути европейской и евроатлантической интеграции, - Порошенко о принятии Закона о нацбезопасности. ВИДЕО

"Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - это не только благоустройство военного права. Закон четко называет получение членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 21 июня после принятия Верховной Радой этого закона 248-ю голосами.

Фракция "Народного фронта" отдала за закон 71 голос.

Арсений Яценюк поздравил парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции.

"Мы уже сделали реальностью Зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - План действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теперь каждый украинец имеет право узнать, как тратятся деньги на оборону, - Егор Соболев о принятии закона о нацбезопасности

"Запад кровно заинтересован предоставить постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее", - написал Арсений Яценюк.

Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО 01

Источник: https://censor.net.ua/n3072839
 
   
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Сеня ,не надо про НАТО ,лучше скажи где украинский газ для населения по себестоимости ??? Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 8829
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піди до свердловини і купи
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Ну не делай из себя дурака ,за добычу плюс доставку люди должны платить плюс процентов 10 рентабельности а это в десятки раз меньше,чем барыги дерут с людей.
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так ци цистерну з водієм орнедуй і привези собі
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Ага ,понятно,ты из себя дурака не делаешь,тебя им сделали ...
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неаргументовані образи зазвичай є показником відсутності розуму у олега
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Тебе на пальцах объяснили,что должно входить в стоимость газа и кстати Сеня перед выборами благим матом на ВСЕХ каналах и эфирах об этом вопил а ты несёшь ,какую-то пургу про цистерну с водой Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 4002ну и кто-ты после этого ,естественно ты дурачок...
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Специально для тупых кулявлобов ссылка:
https://www.youtube.com/watch?v=jVK2UAco9CA

Смотрите слушайте и не вякайте.
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скважинами пользуется укргаздобыча
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так звернися до тих,хто на тих свердловинах працює,може,не тільки УкрГазВидобуванню,а й тобі продадуть
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так они мне и так продают,в несколько раз дороже Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2169 Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2169
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ну от,бачиш--продають.Ціна тебе влаштовує.То й не скигли
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как ты скважины олигархов отстаиваешь,аж хрюкаешь от усердия
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Пошел нахер, трансгендерный ананист-многостаночник.
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ну ти вилізло.Далі що будеш робити?
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Кролику, з таким тином, як ти построїв навіть кацапи тебе в полон невізьмуть, не те що в НАТО...
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дякую,що представився
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если порошенко попросит дать Украине ПДЧ,то его путин накажет,не для того он его покупал
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Та не городить маячню. Якщо про ліпецьку фабрику вона не працює давно. А ПДЧ потрібно для України для нацбезпеки.
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та ты шо,Липецкая фабрика законсервирована и в полной боевой готовности,все активы принадлежат пети порошенко
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ну і як це пов'язно з НАТО?) маячня рівня дитячого садку.
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набагато вище за чЛеніна
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проштюпывает поле чудес на счёт минирования........ ну и имиджмейкеры поработали -
типо теперь я другой, я вам не сеня, я серьёзный поилитический тяжеловес...........
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маланец бороду с усами отрастил,только честь и совесть отрастить нельзя
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НАТО для РАБссиянскага Быдла это что Гитлер для ссср в 1941 году... Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 3304Панический страх с дня образования НАТО в апреле 1949 года... Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2241 Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 2241
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седло це ти?
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Ну что ж ты страшная такая?
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная. (с) Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 3537
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если в законе не назвали рашиста агрессором и оккупантом Украины ,это бумажки которые НАТО даже за большие деньги не станет рассматривать...
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**
а что подумал Кролик - так никто не узнал...
(потому что там были сложные офшорные схемы и левая растаможка)

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Один вже за подібне вибачався, навіть твоє.
Хочеш третім бути?
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это анекдот с Цензор.нет
верхняя цитата из мультика про Винни Пуха
нижняя от ... неизвестного юмориста
пусть они и выбачаються... хоть хором
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та кто определит дурня или сарказм или юмор или... совпадение
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Це зможе зробити лише Homo Sapiens- тобі вирішувати, чи ти з цього виду.
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Македония вслед за Черногорией станет в ряды НАТО,и голозадое кремлевское быдло уже нич=его не сделает. Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 6682
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Арсеній "жжот"... Спочатку паркан добудуй а потім про ворота будеш пісні співати....
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Сеня сделал в 2014 году ГЛАВНОЕ...удержал Украину от дефолта...,и Инфляции как у Лешека Бальцеровича в 10 000 % в Польше не было,а ваша блевотина поражает дебилизмом и полной безграмотностью...
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Ой Сеня!Где та куля шо в лоба потерялась?Держись ближе к Юльке-может уцелееш?
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Журналюги дают : "Арсений Яценюк поздравил парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции." Ну прямо , как Папа Римский ....Источник:https://censor.net.ua/n3072839
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Глядя на нашу власть , я полностью потерял смысл фразы -"Сгореть от стыда". Это вообще о ком и о чём? Я не знаю , что там с нацбезопасностью, но мои мозги от деформации самых простых принципов морали, точно не в безопасности. Зато начинаешь понимать философов -
Что было пороками, то теперь нравы.
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мабуть,ця фраза про тебе
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ребята, постарайтесь прийти и поддержать
В пятницу, 22 июня, в 10:00 в Кассационном административном суде в Киеве в составе Верховного суда будет слушаться дело по иску Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении Саакашвили гражданства
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А ты шо, не пойдешь с русней праздновать день начала так называемой виликой атечественной вайны?
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Авторитетный чувак, все, что обещал - выполнил.
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В странах Нато тоже сайты блокируют и электронные денежные системы?
Введите продажу симок по паспорту - это ускорит наше движение в НАТО.
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дякую,що ти стала підтримувати Сєню.Він кращий управлінець,ніж Вона
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Сказав він вірно. Та мене цікавить інше- чим займатиметься Яценюк після виборів у Раду?
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Не знаю, может будет рукавицы шить...смотря ж в какую колонию попадёт!
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Сашику, а в тебе шерсть на долонях не росте? Кажуть, що у тих хто дрочить на соєвих вона обов'язково проростає... Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 7446
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Ну годик я бы ему простил за то что он москалей в чечне зубами рвал в клочья но 10 лет с конфискацией "куля в лоба" заслужила!
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Як чим? Владу буде критикувати, та розповідати байки, про дешевий газ, компослуги ..... Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 875
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В упор не могу понять, как хмырёнок который Килю Азарова называл своим вдохновителем и в ноги ему кланялся, может хоть и вешать лапшу лохторату, но о вступлении в НАТО.... Видимо только у пороходряни никаких вопросов!
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то барыги с **йлом не хотят в НАТО, бо там низзя воровать в армии и страны тем более в воюющей .
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.
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Мабуть Закон добрий,як що Пуйло Совбез созвал Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО - Цензор.НЕТ 3063
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и эта малаская мразь вылезла,думает с рейтингом 1% дальше к корыту?
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на паРашi чути потужнi вибухи дуп у свинособак.))



ботоксний Сцарьок, карлик-педофiл пуйло скликає ординську Раду безпеки.
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Украина должна была давно становится членом НАТО, надеюсь этот закон приблизит Украину к Альянсу
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Сеня,от ты таки дурак, ты зачем , шлемазл, пейсы сбрил???
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О! Снова бородатое яйцо нарисовалось.
Шо-то, как всегда, перднуло в воздух, но зато бородой покрасовалось.
Я за тебя, грёбанный пидор, голосовал в 14 году! И после твоей галимой деятельности, буду первым в списке желающих тебя удавить, гнида ты паршивая!
Не прощу этому уроду свои надежды!
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