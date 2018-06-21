 Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - это не только благоустройство военного права. Закон четко называет получение членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 21 июня после принятия Верховной Радой этого закона 248-ю голосами.

Фракция "Народного фронта" отдала за закон 71 голос.

Арсений Яценюк поздравил парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции.

"Мы уже сделали реальностью Зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - План действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул он.

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"Запад кровно заинтересован предоставить постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее", - написал Арсений Яценюк.