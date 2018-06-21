 Яценюк о принятии закона о нацбезопасности: Следующий шаг - план действий относительно членства в НАТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - это не только благоустройство военного права. Закон четко называет получение членства в НАТО и Евросоюзе среди принципов национальной безопасности и обороны", - написал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк 21 июня после принятия Верховной Радой этого закона 248-ю голосами.
Фракция "Народного фронта" отдала за закон 71 голос.
Арсений Яценюк поздравил парламент и всех украинцев с очередным шагом евроатлантической интеграции.
"Мы уже сделали реальностью Зону свободной торговли, газовую независимость и безвиз. Следующий шаг - План действий относительно членства в НАТО", - подчеркнул он.
"Запад кровно заинтересован предоставить постоянные гарантии, принять Украину в евроатлантическое пространство. Так Европа станет сильнее", - написал Арсений Яценюк.
https://www.youtube.com/watch?v=jVK2UAco9CA
Смотрите слушайте и не вякайте.
типо теперь я другой, я вам не сеня, я серьёзный поилитический тяжеловес...........
Ты такая страшная!
Ты ненакрашенная страшная
И накрашенная. (с)
а что подумал Кролик - так никто не узнал...
(потому что там были сложные офшорные схемы и левая растаможка)
Хочеш третім бути?
верхняя цитата из мультика про Винни Пуха
нижняя от ... неизвестного юмориста
пусть они и выбачаються... хоть хором
понеслась душа в рай!
Что было пороками, то теперь нравы.
В пятницу, 22 июня, в 10:00 в Кассационном административном суде в Киеве в составе Верховного суда будет слушаться дело по иску Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко о лишении Саакашвили гражданства
Введите продажу симок по паспорту - это ускорит наше движение в НАТО.
а народ готов .
я готов предоставить и двор, и сад, и огород под "томагавки" живу в 30 км от мордора.
соседи то же не против.
ботоксний Сцарьок, карлик-педофiл пуйло скликає ординську Раду безпеки.
Шо-то, как всегда, перднуло в воздух, но зато бородой покрасовалось.
Я за тебя, грёбанный пидор, голосовал в 14 году! И после твоей галимой деятельности, буду первым в списке желающих тебя удавить, гнида ты паршивая!
Не прощу этому уроду свои надежды!