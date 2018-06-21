 Киевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания

Соответствующее решение поддержали 82 депутата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.
На территории 0,19 гектара застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском. ДОКУМЕНТ
"Таким образом превышена допустимая высотность будущего здания, поскольку высота отеля составит ориентировочно 30 метров. Вместе с тем максимальная высотность сооружений на этом участке – 12 метров", - отметили в пресс-службе.
Согласно решению Киевсовета, генеральный подрядчик должен немедленно остановить строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта.
В случае неприведения проектной документации в соответствие с нормами в течение 30 дней Киевсовет расторгнет договор аренды.
"Если застройщик в течение месяца не ограничит высотные параметры отеля, Киевсовет расторгнет договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16, с частным предприятием "Маркон", - отметили в Киевсовете.
На Смрнова- ласточкина целое урочище стоит пустое , почти центр - сделайте отели и ни в чем себе ге отказывайте.
В Будапеште сейчас строят в центре современные отели- аппартаменты - кухня, стир машина и т д . Все новье. Под землей паркинги. Полный город туристов В Киеве таких нет - все по старинке.
В Братиславе вообще пробок нет- так решены дорожные развязки.
В Вену, Париж, Будапешт , Турин- бесплатный въезд.
А тут мэр РЕШИЛ ПОДГАДИТЬ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
это.... не запрет, это отложенный старт...
приостановка строительства - так вернее-точнее
5-6-7-100 звездочные??
выносить горшки на пабегушках у евротурыстов??
Доход в киевский бюджет будет 0 хрен десятых от ентих ателлей-
они все записаны на панамские офшорные конторы-вся прибыль за кардон на панамский кошелек.
Постройте лучше парк с лавочками, чтобы киевляне дышали
свеж. воздухом и катались на роликах.