 Киевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания

Соответствующее решение поддержали 82 депутата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

На территории 0,19 гектара застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля.

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"Таким образом превышена допустимая высотность будущего здания, поскольку высота отеля составит ориентировочно 30 метров. Вместе с тем максимальная высотность сооружений на этом участке – 12 метров", - отметили в пресс-службе.

Согласно решению Киевсовета, генеральный подрядчик должен немедленно остановить строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта.

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В случае неприведения проектной документации в соответствие с нормами в течение 30 дней Киевсовет расторгнет договор аренды.

"Если застройщик в течение месяца не ограничит высотные параметры отеля, Киевсовет расторгнет договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16, с частным предприятием "Маркон", - отметили в Киевсовете.

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