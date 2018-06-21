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 Киевские новости
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Все про:Киев (16057) Киевсовет (1103) Андреевский спуск (54) застройка (492)

 Киевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания

21 июня, на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение об урегулировании вопросов использования земельного участка на Андреевском спуске, 14-16, и расторжении договора аренды с частным предприятием "Маркон".

 Соответствующее решение поддержали 82 депутата, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

На территории 0,19 гектара застройщик планировал строительство девятиэтажного отеля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный суд Украины подтвердил законность строительства отеля на Андреевском. ДОКУМЕНТ

"Таким образом превышена допустимая высотность будущего здания, поскольку высота отеля составит ориентировочно 30 метров. Вместе с тем максимальная высотность сооружений на этом участке – 12 метров", - отметили в пресс-службе.

Согласно решению Киевсовета, генеральный подрядчик должен немедленно остановить строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом для легкового автотранспорта.

Также читайте: Застройщиком скандального 8-этажного отеля на Андреевском спуске является бизнесмен сирийского происхождения Киван, - волонтер Решетилова

В случае неприведения проектной документации в соответствие с нормами в течение 30 дней Киевсовет расторгнет договор аренды.

"Если застройщик в течение месяца не ограничит высотные параметры отеля, Киевсовет расторгнет договор аренды земельного участка на Андреевском спуске, 14-16, с частным предприятием "Маркон", - отметили в Киевсовете.

Также читайте: Застройщик ПП "Маркон", строящий отель на Андреевском спуске, опровергает информацию о расторжении договора Киевсоветом. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3072836
 
   
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Вот удивляюсь этому бесталанному руководству города.
На Смрнова- ласточкина целое урочище стоит пустое , почти центр - сделайте отели и ни в чем себе ге отказывайте.
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Можно вообще 5 звездочный с парком и теннисными кортами. В центре ОРОДА!
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Ты уважаемый странный какой-то. И кто там будет снимать?
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Какие отели, какие развлекательные центры (для покойников). Уже их столько настроили, как магазинов Рошен.
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Отелей в центре мало. Европейского уровня отелей. Также аппартаменты.
В Будапеште сейчас строят в центре современные отели- аппартаменты - кухня, стир машина и т д . Все новье. Под землей паркинги. Полный город туристов В Киеве таких нет - все по старинке.
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Кого мало? А кто в тех отелях жить будет? Да их много и лишние.

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Мэр с отбитыми мозгами. Был бы талантом- возле Бессарабки бы пробок не было.
В Братиславе вообще пробок нет- так решены дорожные развязки.
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З талантом він- пропонує платний в'їзд в центр міста.
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Мозги срвковые- все запретить!
В Вену, Париж, Будапешт , Турин- бесплатный въезд.
А тут мэр РЕШИЛ ПОДГАДИТЬ СВОИМ ИЗБИРАТЕЛЯМ
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У Лондоні- платний. Я б Хрещатик взагалі з часом пішохідною зоною зробив, а усі державні установи переніс би в Канів.
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При Омеле готовилось строительство 4 тоннелей от Днепра и в сторону площади Победы. Укрметроттонель проект готовил. И шо? Народ выбрал космоса и боксера. все накрылось медным тазом
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петренко построит . Метро ведь проложили в горах
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Я будував метро власними руками- знаю, про що кажу. А в районі площі Перемоги взагалі річка Либідь тече під землею- золоті ті тунелі будуть.
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Та да- для ліліпутів, по півтора метри на поверх.)))
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Для таких лилипутов как мы лохи даже полтора метра много.
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запретили строительство...уменьшить этажность???
это.... не запрет, это отложенный старт...
приостановка строительства - так вернее-точнее
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Ні, усе вірно- заборонили будівництво саме 9-ти поверхового готелю.
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Какой красивый и уютный город...был когда-то. А сейчас безликие гробы и коробки. И "лица" города НЕТ. Киевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания - Цензор.НЕТ 4192 Уже и до Андреевского добрались: сначала тот "крематорий-театр", теперь вот эта высотка..(( Нынешняя "власть" хуже монголо-татарского нашествия для Киева. Киевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания - Цензор.НЕТ 4902
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Та залиште ж ви ці крихти історії в спокої. Чому ж кожна падлюка лізе зі своїми дебільними проектами туди, де їх смороду й бути не повинно.
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как вообще можно на Андреевском што то строить ???Вообще суки нюх потеряли , мало в Киеве мест для отелей ??
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И нах киевлянам нужны енти ателли??
5-6-7-100 звездочные??

выносить горшки на пабегушках у евротурыстов??

Доход в киевский бюджет будет 0 хрен десятых от ентих ателлей-
они все записаны на панамские офшорные конторы-вся прибыль за кардон на панамский кошелек.

Постройте лучше парк с лавочками, чтобы киевляне дышали
свеж. воздухом и катались на роликах.
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Педалик и его команда в деле превращения Киева в хрен знает что, превзошла всех предшественников.
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКиевсовет запретил строительство девятиэтажного отеля на Андреевском спуске - подрядчик должен уменьшить высоту здания
 
 
 
 
 
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