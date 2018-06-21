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Все про:Венгрия (633) мигранты (515) ООН (2506) права человека (754)

 Верховный комиссар ООН по правам человека подверг критике принятые Венгрией законы в сфере миграции

Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн заявил в четверг, что новые венгерские законы, криминализирующие оказание помощи добивающимся убежища нелегалам, являются "постыдными".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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"Постоянное нагнетание нынешним правительством (Венгрии. - Ред.) ненависти ради политических дивидендов привело к этому последнему постыдному развитию событий, которое является неприкрыто ксенофобским и идет вразрез с европейскими и международными стандартами и ценностями в сфере международных прав человека", - говорится в заявлении З.Р.аль-Хусейна.

Накануне парламент Венгрии принял ряд поправок к законодательству страны, а также закон известный как "Стоп Сорос", которые вводят ограничения на размещение нелегалов в Венгрии, а также криминализируют организованную помощь таким иммигрантам.

Так, в соответствии с положениями закона "Стоп Сорос" нелегальный иммигрант, а также человек, работающий на НПО, которое оказывает помощь нелегалам, может быть приговорен к году тюрьмы.

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Западные СМИ ранее сообщали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в последние месяцы перед парламентскими выборами апреля 2018 года, на которых его партия в итоге одержала победу, в своих выступлениях уделял больше времени фигуре Джорджа Сороса - выходца из Венгрии и американского финансиста и инвестора. В.Орбан обвиняет Дж.Сороса в стремлении подорвать в своих интересах христианскую Венгрию и Европу, используя для этого иммиграцию мусульман, а также основанные Дж.Соросом НПО.

Источник: https://censor.net.ua/n3072834
 
 
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Посое того как Гуттереш поперся к хулу на Валдай, ООН может тупо заткнуться.
Словаки тоже категорически против сирийцев и других не европейцев принимать как беженцев.
Пусть все едут к комсомолке Меркель
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Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. На ООН больше надежды нет - оно закончилось
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ООН- це лише місце для висловлювання, не більше того. Як на мене.
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Терпеть не могу Орбана, но тут венгров поддерживаю, нужно сперва о своих людях думать, а уже потом о беженцах из чужих стран...
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І що, кого-небудь цікавлять думки імпотента світового значення про те як облаштувати сімейне життя?
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Нужно всех мигрантов переселять в Антарктиду.
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Белые ведмеди с пингвинами будут против. Нехай едут в процветающую счастливую богатую супердержаву московию.
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Уже в этом году, мы узнаем, что Виктор Орбан кровавый диктатор.
Ему предъявят обвинения в связях с мафией, во взяточничестве, коррупции, отмывании денег, незаконном финансировании политических партий, подделке финансовых документов, налоговом мошенничестве, давлении на свидетелей, сексуальных контактах с несовершеннолетней(ими) и прочие.
Его не посадят, но и мешать развиваться демократии не дадут
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Единственный плюс того, что Украина бедная страна, состоит в том, что Зейд Раад аль-Хусейн не заставляет нас расселять на нашей территории своих единоверцев. Впрочем, у нас их и так хватает.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВерховный комиссар ООН по правам человека подверг критике принятые Венгрией законы в сфере миграции
 
 
 
 
 
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