 Суд продлил на 2 месяца содержание под стражей экс-"министра здравоохранения" оккупированного Крыма Михальчевского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"21 июня следственным судьей Херсонского городского суда Галиной Радченко рассмотрено ходатайство следователя Следственного отдела Главного управления СБУ в АР Крым о продлении срока содержания под стражей "министру здравоохранения" Крыма. Постановлением следственного судьи ходатайство следователя было удовлетворено и продлен срок содержания под стражей до 5 июля 2018 года ", - сообщили в суде.

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Напомним, 5 января стало известно, что в Киеве СБУ обнаружила бывшего "министра здравоохранения" аннексированного Крыма Петра Михальчевского.

В его временном месте жительства в столице провели санкционированный обыск. Оперативники спецслужбы изъяли паспорт гражданина РФ, "служебное удостоверение" за подписью Аксенова и другие документы, подтверждающие его сотрудничество с оккупационными властями.

Михальчевскому инкриминируется государственная измена (ст. 111 УК). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

8 января Херсонский городской суд арестовал Михальчевского на один месяц.

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