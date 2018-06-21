 После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин информировал участников совещания о телефонном разговоре с президентом Украины.

"Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

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В заседании Совбеза РФ принималили участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напоминаем, 21 июня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РФ.