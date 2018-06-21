 После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Путин информировал участников совещания о телефонном разговоре с президентом Украины.
"Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.
В заседании Совбеза РФ принималили участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
Напоминаем, 21 июня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РФ.
Бензоколонка банкротится.
Вот авторский коллектив :
и всё это за подписью Шария )))
Ну ваще не палятся патриоты )))
Семьнадцатый коммент про Ростов ...
Вот и ты приперся тоже.
(За достоверность информации не отвечаю)...
а так ведь еще один срок порулевать охота-доразвалить и угробить Украину...
Вот все пункты на которые подписался Петя, в замен 2-го срока!
последний раз совет безопасности когда и почему собирался? савченко меняли тоже с советом безопасности?
ой как я хочу здесь быть неправой.
Браво!
Иловайск, Дебальцево, Саур могилу, Донецк, Луганск, что это существо на посту президента еще сдаст русне???