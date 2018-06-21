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 После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ

После телефонного разговора с президентом Украины Петром Порошенко президент РФ Владимиром Путиным созвал Совет безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Путин информировал участников совещания о телефонном разговоре с президентом Украины.

"Состоялся обмен мнениями о текущих российско-украинских отношениях и процессе урегулирования на юго-востоке Украины", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помощник Путина Сурков, ответственный за переговоры по Донбассу, переназначен советником президента РФ

В заседании Совбеза РФ принималили участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, руководитель Администрации Президента Антон Вайно, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Напоминаем, 21 июня состоялся телефонный разговор между президентами Украины и РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3072827
 
 
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Да,петя выставил ультиматум ,либо путин введёт войска для его защиты,либо петя сбежит в ростов... После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 6514
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100%, но не сегодня а перед выборами президента, вот братва рассейская и думает как ввести с минимальными потерями.
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АААААХААХАХХА! ватка, ти реально віриш у те, що наш Порох боїться вашого хуйловського карліка? )))))))))))
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с бензоколонкой все ясно,где рост в Украине?
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нет. лола просто попросила хуйла ввистивайска в винницу, и в умань.
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Скинув х-лу ММС з "Зенітом" на старті, з головкою спорядженою ядерними відходами.
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"Ольгинские" калоеды чего-то переели.
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Испугался... редиска!...
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Шо будет ? Будет ещё один ростовский беженец... После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 3609
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Петя грозный чел запугал самого кремлёвского педофила! Голосуем все за Петра за крутого мужика с яйцами!
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Козломордый - ты уже на низком старте?

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Принято решение повысить в звании агента Лолиту за плодотворную защиту интересов России
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на совещании авторов кликух Президента Украины вынесено решение называть его теперь не лолитой, а петером лайонсом.

Вот авторский коллектив :
После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 1350
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Он самый. А справа Гужва. А посередке - разоблачитель борыг с канала Бени Дубинский.

и всё это за подписью Шария )))

Ну ваще не палятся патриоты )))
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не рановато?еще даже в четвертьфинал не вышли...
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Заседание Совбеза было товарищеским а не официальным . Все еще впереди .
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Неужели пэтя попросил ввести войска .... После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 4380
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Порох сказав хуйлу сушити сухарі.... После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 9803
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Ага,чтобы было с чем петю в Ростове встретить ... После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 8608
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у тебя в Ротове квартира, которую ты сдать пытаешься?

Семьнадцатый коммент про Ростов ...
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ага, все, кто у него отсасывает.
Вот и ты приперся тоже.
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валька-полстакана только ультиматумы понимает в форме отлучения от водки, а других нет
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опять "юго-восток"... купи карту, плешивое, часть бамбаса к югу имеет такое же отношение как ты к порядочности
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Кроме Вальки-Красные Трусы - все гэбня.
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И на Москву, так грозно...
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Та да , собрались что бы сообща портки постирать .
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После разговора с Порошенко, Путина срочно госпитализировали... Теперь он в реанимации...
(За достоверность информации не отвечаю)...
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русский,твоего фюрера зовут - хуйло.
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А когда будут бомбить Москву и Керченский мост? Куда будет отправлять пленных российских солдат,ой так много вопросов теперь возникло. После разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ - Цензор.НЕТ 9206
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походу соевый утырок завопил:- хуйло введи войска... иначе мочи нет, не досижу...
а так ведь еще один срок порулевать охота-доразвалить и угробить Украину...
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Ага , без літери " Г " і з префіксом "пере" ...
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теряюсь в догадках . шо ж там Петро такого сказал ?
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совсем не то, что бы сказал украинский патриот
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Отдай завод , сука!
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Надеюсь, что наших заложников таки освободят. Ну а кино с совбезом для "демократичности" царя, как обычно.
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какую-то муйню затевают(?) упыряки........
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Стенограмм этих бесед мы не увидим. Инициатором беседы являлась украинская сторона.Обычно после таких бесед случалась всякая фигня, вроде Иловайска или Дебальцево.
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Может, Порошенко взял и убил путена по телефону ! Чего только не сделаешь ради второго срока!
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Вангую военное обострение на донбабве перед выборами под лозунгом "консолідуємося навколо Порошенка"
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Я бы так хотел гордиться своим президентом...
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Короче вариант 1-й Петя просит ввести войска. 2-е Петя признает Крым росийским, 3-е Петя признает ДНРЫ,4-е за всю эту вакханалию будет платить Украина.
Вот все пункты на которые подписался Петя, в замен 2-го срока!
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У педофила и без Пети не мало причин созывать Совбез, вчера армия Асада в Сирии перешла в наступление в провинции Дераа, ранее американцы неоднократно предупреждали что без последствий это не оставят- так что будем смотреть что будет.
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" вчера " ... уже были бы последствия . Не на что смотреть , получается .
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единственный комментарий хоть как то что то говорящий .Остальные ---соревнования в глупостных высказывания!
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маловиригідно щоб налякати путлера військовими діями, може ультиматум по конфіскації майна газпрому, чи розірвання дип відносин, візи і т.д.
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я смотрю по коментариям всем насрать на судьбу людей да и на сам донбасс.
последний раз совет безопасности когда и почему собирался? савченко меняли тоже с советом безопасности?
ой как я хочу здесь быть неправой.
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А шо без дамбасу інших проблем не існує? Заручники, Крим, північний потік і т.д. Вже набридла ця тема.
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похоже что хуйлу Петя вставил пистон...по самые гланды...
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смейся винторогий...смейся....искадеры тоже когдато смеялись...но не долго..
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Після розмови з Порошенком Путін скликав Раду безпеки РФ - Цензор.НЕТ 4046 Не плачь. В конце концов в нашей стране много людей с приветом.
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Похожа ,як свыня на ежа )) Лолита агент путлера,тормоз .
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Завтра 22 июня. Путреровский рейх готов атаковать?
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он готовится отступать...как в 41-м. До мацкавы...
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Что на этот раз Мальдивско-маланский сдал Хуйлу???
Иловайск, Дебальцево, Саур могилу, Донецк, Луганск, что это существо на посту президента еще сдаст русне???
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в этот раз рептилоиды сожрали твой мозг.
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хуже.это пока безальтернативное мыролюбство с элементами роттердама +
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Наверное, Петя в разговоре упомянул, что его согласился крышевать мер Геническа...
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Невже прозвучав якийсь ультиматум ? Після розмови з Порошенком Путін скликав Раду безпеки РФ - Цензор.НЕТ 5729
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПосле разговора с Порошенко Путин созвал Совбез РФ
 
 
 
 
 
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