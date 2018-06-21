EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1531  14
Все про:контрабанда (1493) СБУ (12616)

 СБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли на международном пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни контрабанду в нашу страну автозапчастей на сумму почти двести тысяч долларов США.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В рамках объявленного 21 июня т.г. во время всеукраинского селекторного совещания усиления борьбы с контрабандными схемами в Украине, Служба информирует, что уже после проведения совещания сотрудники СБУ на Волынской таможни разоблачили механизм противоправной минимизации таможенных платежей.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который по документам ввоз "Конструкции строительные сборные из черных металлов (применяемая теплица)", задекларированной стоимостью 36 000 гривен. Во время проверки оперативники спецслужбы обнаружили в грузовике автомобильные запчасти общей стоимостью почти двести тысяч долларов США.

Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет составляют примерно сорок тысяч американских долларов. СБ Украины видит в действиях должностных лиц международного пункта "Ягодин" Волынской таможни, пропустили этот грузовик, признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия".

Также смотрите: СБУ блокировала контрабанду культурных ценностей в Россию. ФОТО

СБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов 01
СБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов 02

Источник: https://censor.net.ua/n3072822
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не умеет договариваться. Нормальные СБУшники показатели делают на пионерских значках, назвав их контрабанду культурных ценностей
 показать весь комментарий
 
 
Партнеры это любимое слово Плешивого Педофила Мавзолейного...
 показать весь комментарий
 
 
А на ВАЗ запчасти наверно не растамаживают . НАБУ могло бы и проверить
 показать весь комментарий
 
а что ты так расстроилась - будто твою фуру задержали...?)))
 показать весь комментарий
 
Нужно было для этого проводить селекторное совещание, чтобы напомнить сбушникам и таможне свои обязанности? СБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов - Цензор.НЕТ 4018
 показать весь комментарий
 
Молодцы ребята, начинают потихоньку вылавливать контрабас.
 показать весь комментарий
 
25 лет пропускали.И на тебе.Уже с Киева крыша наверное звонит уже.
 показать весь комментарий
 
 
Извиняюсь. У нас сейчас какой год? Леня Брежнев ожил?
...во время всеукраинского селекторного совещания усиления борьбы с контрабандными схемами в Украине, Служба информирует, что уже после проведения совещания сотрудники СБУ на Волынской таможни разоблачили механизм противоправной минимизации таможенных платежей....
 показать весь комментарий
 
 
Цены ещё больше вырастут, теперь не только таможенникам на лапу нужно давать, но и СБУшникам отваливать, ну и "ДАИшникам" это само собой (как 2х2=4)!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх