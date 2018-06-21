 СБУ предупредила контрабанду в Украину автозапчастей на двести тысяч долларов. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "В рамках объявленного 21 июня т.г. во время всеукраинского селекторного совещания усиления борьбы с контрабандными схемами в Украине, Служба информирует, что уже после проведения совещания сотрудники СБУ на Волынской таможни разоблачили механизм противоправной минимизации таможенных платежей.

Правоохранители остановили грузовой автомобиль вблизи границы, который по документам ввоз "Конструкции строительные сборные из черных металлов (применяемая теплица)", задекларированной стоимостью 36 000 гривен. Во время проверки оперативники спецслужбы обнаружили в грузовике автомобильные запчасти общей стоимостью почти двести тысяч долларов США.

Таможенные платежи, которые должны были быть уплачены в государственный бюджет составляют примерно сорок тысяч американских долларов. СБ Украины видит в действиях должностных лиц международного пункта "Ягодин" Волынской таможни, пропустили этот грузовик, признаки совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются соответствующие процессуальные действия".

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