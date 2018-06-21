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 Сегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на Мариупольском направлении, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра и до 18-00 вечера, противник продолжал вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе.

.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность, ведя огонь из стрелкового оружия и гранатометов по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.

Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении.

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В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских военнослужащих нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3072820
 
 
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Сегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на Мариупольском направлении, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8102ЧОМУ РОСІЯ НЕ ЗАСТОСОВУЄ БОЙОВУ АВІАЦІЮ НА ДОНБАСІ
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"Сегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на ..."

Мабуть " ... наемниками ..."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на Мариупольском направлении, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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