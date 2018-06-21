 Сегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на Мариупольском направлении, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность, ведя огонь из стрелкового оружия и гранатометов по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.
Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении.
В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских военнослужащих нет.
Ще в 2014 всі боялись нальотів російської авіації, уява малювала силуети в небі, виття сирени і страшне слово "бомбосховище". Через чотири роки, навіть переглядаючи в Ютюбі результати бомбардувань Алеппо, з кров'ю, пилом і відірваними кінцівками вже, ймовірно, мало хто очікує почути над Києвом звуки повітряної тривоги. Втома від війни? Звичка? Чи замислюється хтось, чому хвалені …
Мабуть " ... наемниками ..."