 Сегодня обстрелы наемников РФ зафиксированы только на Мариупольском направлении, потерь среди украинских воинов нет, - пресс-центр ОС

.Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность, ведя огонь из стрелкового оружия и гранатометов по нашим позициям вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.

Режим тишины сохранялся сегодня на Луганском и Донецком направлении.

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В ходе боевых действий сегодня потерь среди украинских военнослужащих нет.