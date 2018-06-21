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Все про:вуз (650) Латвия (644) образование (1784) русский язык (345)

 Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке

Сейм Латвии принял в четверг в окончательном чтении поправки к закону о вузах, предусматривающие запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Министерство образования и науки предлагает разрешить вузам и колледжам, реализующим программы обучения на языке, не отвечающем условиям закона о вузах, продолжить их реализацию до окончания срока аккредитации этих программ. Однако после 1 января 2019 года прием студентов на такие программы не будет разрешен.

Согласно действующему закону, на иностранном языке разрешается осуществлять обучение по таким программам, где это необходимо для достижения целей обучения (языковые и культурные программы).

Министерство обосновывает свое предложение тем, что с учетом поправок к закону об образовании в связи с реализацией программ обучения на этапе среднего образования необходимо установить четкие условия в отношении языка программ обучения в вузах и колледжах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Чемодан, вокзал, Россия": в Минюсте Латвии предложили всем несогласным с латышским языком в русских школах покинуть страну

Так как государство регулирует критерии реализации программ обучения и критерии их аккредитации, оно вправе также устанавливать, на каком языке реализуются эти программы, считает министерство

Как пояснили агентству BNS в Минобрнауки, изменения, которые регулируют языки преподавания в частных вузах, следуют из недавно утвержденных поправок к закону об образовании, предусматривающих постепенный переход на обучение только на государственном языке в средней школе. До сих пор закон о вузах регулировал использование языков только в государственных вузах, но, так как высшее образование является делегированной государством функцией, такие же изменения необходимы и в частных вузах.

Обучение в вузах по-прежнему можно будет вести на одном из языков ЕС. В государственных вузах Латвии обучение на языках ЕС возможно лишь в отдельных случаях - для иностранных студентов и по программам, предусмотренным договорами о международном сотрудничестве. При этом иностранные студенты обязательно изучают латышский язык, если учеба длится дольше шести месяцев.

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Ранее президент Латвийской ассоциации частных вузов, ректор высшей школы бизнеса "Туриба" Алдис Бауманис заявил агентству BNS, что поправки отрицательно повлияют на экспорт высшего образования - количество иностранных студентов уменьшится, а с ним и доходы бюджета. Он расценивает это решение как непродуманное и принятое в предвыборный период.

Примерно треть студентов частных вузов учились в прошлом году на русском языке.

Источник: https://censor.net.ua/n3072818
 
 
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Отношение украинцев к русскому языку стремительно ухудшается
Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 923 Украины кардинально изменили свое отношение к русскому языку и вопросу о придании ему статуса второго государственного.
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Я вот все думал, почему у Литвы получилось удержать явный перевес титульной нации, а Латвия и Эстонии столько кацапского барахла приютила? А теперь, конечно, нужны и законы, а лучше по голове кацапам давать, чтоб не борзели.
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LV po serdine Baltii - k nam bolshe milliona okupantov zavalili - razdelai i vlastvui nazyvaetsa....
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И многонациональные США - не пример?
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Tak. И,в сущности, человек может прожить тут всю жизнь,не владея английским. Но он будет жить на низком уровне,работать только на своих соплеменников,жить в узком мирке своей диаспоры,не иметь возможности получить образование. И даже если получит Гражданаство,никогда не сможет быть полноценным Гражданином. Многие русские так и живут...
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Когда-то я читал интересную вещь. Писал человек, имеющий возможность уехать в США по родственной линии, но очень пугала неопределенность с языком и адаптацией. Уже уехала вся родня, а он еще оставался в совке. И тут ему позвонили ранее уехавшие родичи и сказали что-то вроде: не парься, тут можно не говорить по-английски, тут где мы живем подавляющее большинство рускоязычных, и они даже не собираются его учить. И его мысль: зачем ехать в другую страну, даже не пытаясь адаптироваться? Это же другой мир, со знанием языка у тебя совсем другие возможности. А так ты просто сменил страну, но не сменил окружение. Таки уехал.
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Большинство русских не различают понятий "Гражданин" и "подданный". Подданный = "под данью"= данник. Живет,платит ясак...и все. Просто баран,которого охраняют, перегоняют с пастбища на пастбище и стригут. Гражданин - неотьемлемая часть Державы,принимающий участие в полит. жизни, носитель власти посредством Демократической системы.
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Ты бредишь? Украина мононациональная страна, 80% украинцы.
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Баста карапузики -кончилися танцы!!😁
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скоро рашики сами будут на своем руцком говорить бугага
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один только вопрос: а на английском обучать можно? Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 7581
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«Я ненавижу эту власть. Я хочу, чтобы все эти люди сгнили живьем. Начиная с Того, Кто Ни При Чем» - россиянка о режиме Путина
Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 3653 А теперь я выскажусь по пенсиям. Не по повышению возраста, в принципе. Мне 55. То есть я войду в историю как человек, последним в стране начавший получать пенсию в 55 лет.
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Это по этому у меня на улице больше 30 градусов цельсия?
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на крысме сегодня :1. В Крыму Раиме Примова, мать фигуранта севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примова, который находится в российской колонии, 20 июня объявила голодовку https://ru.krymr.com/a/news/29307127.html
2. Оккупанты ввели график подачи воды в Новом Свете. Воду будут давать через день на час-полтора - туристам на радость, да и местным нравится https://twitter.com/KrimRt/status/1009755929288630272 (график).3. В Ялте продолжаются перебои в водоснабжении. Ватники в соцсетях устроили перекличку https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009464651132874752 (скрин).4. Вершину Митридата в Керчи оккупанты планируют обнести забором и установить шлагбаум. Пропагандоны спрашивают, ЗАЧЕМ??? А местные жители комментируют: "Смотрю, заводы по производству заборов процветают. А сколько еще предстоит загородить. Ё-п-р-с-т…", "Чем дальше, тем хуже!", "Правильно! 8-метровым забором! Сплошным! Непрозрачным! И не только Митридат, но и всю Керчь - шоб не портила вид!", "Все огородить! Запретить! И не пущать! А если их фирмы еще займутся колючей проволокой? Окончательно Керчь в зону превратят!", "В нынешней рф процветают идеи ГУЛАГа", "Закрыть единственную в городе панорамную смотровую площадку?! Они там издеваются над нами?! Наверно, 2018 год проходит у властей под лозунгом раздраконь народ?!", "Зазаборье", и т.д. https://kerch.fm/2018/06/21/zachemvershinu-mitridata-planirujut-obnesti-zaborom-i-ustanovit-shlagbaumom.html
5. Жители Гурзуфа советуют друг другу забыть о пляже "Гуровские камни", который отобрали у них оккупанты, обнеся часть населенного пункта высоким бетонным забором. Говорят, что теперь это бетонный саркофаг https://twitter.com/KrimRt/status/1009782900148056064 (скрин).6. Севастопольский ватник отвечает запоребрику, который долгое время выдавал себя за местного на форуме, рассказывая о процветании: "Так ты уже не в Севастополе? Я думал, ты рассказывал, что из местных, а теперь «вам отключили», «воду бы вам». Эх, спалился, премию в этом месяце не жди. А что касается воды, света и прочих благ, то, во-первых, я человек идейный и меня не купить водой, газом и говном. А шантаж никто никогда не отменял. Хотите флот? Давайте стройте и мост, и кабель тяните, и баблом сверху еще посыпайте. Все то же самое, только без ублюдской путинской власти. Без санкций. Без Пашки Лебедева. Без выродка Януковича младшего, похороненного на одном кладбище с Тотлебеным и Тороповым. Тебе не понять. А возвращаться в россию я считал всегда глупой идеей. Ведь россия нас уже 1 раз кинула. Что помешает ей сделать это снова?" https://twitter.com/Kosstik8/status/1009325574035304449

7. На керченском ватном паблике обсуждают рост цен: "Как так цены растут то? Что за ужас? На тысячу уже и полбака бензина не заправишь, а еще нужно есть и одеваться. Пздц. И как успеть за таким ростом цен!? Анонимно". Ответы: "Не быть терпилой", "Х*ли ты ноешь? Крым наш! И у нас есть ракета", "А вы дальше пи*дите, что путин ахх*енный", "Х*ли вы жалуетесь? Мы сами этот путь выбрали, так что рот закройте и терпите!", "А «керченский рабочий» пишет, что цены на все падают. Вот читают это брехалово наши бабушки и мамы, сидящие дома, и верят в светлое будущее. А ты как придурок крутишься, чтобы у них все было и чтобы они не переживали и не нервничали. Вот и хочется сказать керченской брехаловке, чтобы хоть такую туфту не писала. Пишите просто про миграцию пингвинов или про численность попугаев в Австралии. Нафига вы пишите этот бред, что цены падают? А по поводу, что при Украине молчали, так хватало на бензин, вот и молчали", "За что референдумили… Но никто ничего не потеряет))))" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009508599897448451 (скрин).8. Я не знаю, ликует ли россия по поводу футбола, как это показывает зомбоящик (вчера специально новости посмотрел), но Крым точно понял, что дела плохи: "Чему тут радоваться то? В стране полный ужас. Грядет повышение пенсионного возраста, грядет повышение НДС, уже повышение цен на бензин, низкие зарплаты и ещё много чего, а вы радуйтесь тому, что 22 миллионера пинают мячик?! Что не так с этим миром? Почему у воспитателя со стажем 30 лет работы в детском саду пенсия 9 тысяч? Почему максимум, который может получить учитель, - 25 тысяч, уже с премией?". Комментарии: "А кто радуется то?", "Полностью за!", "Во всем санкции виноваты", "(Запоребрик пишет) Потому что ох*ели они. Но вся надежда, что Владимир Владимирович за слова отвечает, и через уже 5-10 лет мы не узнаем россию. Средства есть, в оборону просто вкладывали и в карман. Остаётся ждать, и самое главное, верить только в самого себя", "ВВ, помнится, как-то говорил, что пока он президент, повышения пенсионного возраста не будет", "Это только начало", "Только опомнились", "Отличный пост, жму руку автору. Но, как сообщили сегодня утром по Первому каналу: «вся страна ликует». Так что, нормальные, думающие люди - в меньшинстве", "Всё нормально. Просто мир окончательно еб*нулся и катится в пропасть. Советую всем, у кого нет оружия, спешно его покупать, ибо чуе моя пятая точка, что скоро наступит пNс3дец", "Наверное, заслужили, что живем так", "Неистово плюсую!!!!!!", "В Европе однозначно лучше! Автор прав. Система нищеты народа никогда не исчезнет. Образование - фуфло, медицина - ещё хуже. И пол-Сибири отдали Китаю. Сравнить Крым и то, что отдали, то больше земель потеряли", "Страна козлов и баранов! Голосуешь за худого, глядь, через год сидит кабан в телевизоре. Рожа - что жопа. Ещё меня учит, как жить, гад!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009517344203444224

9. Товар класса люкс - потому и дорог. Украинские документы - это вам не двухголовые куры на непонятной книжечке: "Наш город и местные предприниматели не перестают удивлять в плохом смысле этого слова. Речь идёт о визовом центре «Топ Крю», который якобы помогает делать укр. документы. И все бы ничего, но как можно требовать за получение ИНН, который по определению бесплатный и выдаётся безо всяких очередей и проблем, 9 тысяч рублей? И это при том, что этот же документ делает аналогичная фирма в Севастополе за 2,5 тысячи - тоже немалые деньги, но приемлемые. Уверенна, что расценки и на остальные услуги завышены как минимум в 3 раза. Думайте много раз, прежде чем идти к ним. Позор таким предпринимателям и в чёрный список их!" https://twitter.com/KrimRt/status/1009359988752609280 (скрин).
10. Понаехавшие интересуются, за что их так ненавидят в Крыму, ведь они якобы не выгоняют нас из своих домов. И тут же пишут, что раз НАМ в Крыму теперь не нравится, то МЫ должны выметаться со своей земли: "Планируем семьёй переехать (из Нижнего Новгорода) на ПМЖ в ваш город (Симферополь). Подскажите, как у вас с д/с, школой, медициной? И ещё нужна информация, в каком районе лучше приобрести дом, чтобы не было проблем с водой, светом?". Ответы: "Лучше не приезжать", "Это Крым. Проблемы со светом, водой будут у вас постоянно. По очередям - в дс попасть даже местным не особо то реально. Медицина одна для всех - где платишь, там и лечат", "Достали уже. Помазано, что ли?", "В Крыму хорошо только отдыхать, а жить лучше всего в миллионнике, там хотя бы зарплаты более-менее адекватные и цены тоже", "Чего у себя не сидится, господа?", "(Понаехавшая из Кемерово) Сейчас на вас выльют тонны грязи за этот вопрос и будут писать, как в Крыму плохо и что лучше не приезжать!!! Не слушайте никого!!!! Сейчас здесь потихоньку приходит цивилизация, проблем со светом и водой нет (все, как и везде, выключают иногда), с садами, мне кажется, по всей стране проблемы! Уважаемые жители Крыма! Вот сколько живу здесь, не могу одного понять, чем же вам так приезжие жизнь портят, что вы их так ненавидите???? Ведь у всех свои причины для переезда. А вы на всех кидаетесь, как будто мы вас из собственных домов выгоняем и последний кусок хлеба забираем!", "Не можете понять, потому что человек вы ограниченный! Все просто - пришлых не любят нигде!", "(Ещё один понаехавший) Какого же х*ра вы все обсираете город, в котором живете, и при этом продолжаете тут жить!!! Уезжайте, раз не нравится!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009471227377971200

11. Будущий ихтамнет из Сыктывкара прорывается в Крым и интересуется буднями ихтамнетства. Его огорчили тем, что для ихтамнетов все не так уж и радостно - бегут из Крыма, аж пятки сверкают https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1009739959627116544 (скрин).
12. Без стеснения готовят малолетних террористов. На смену убиенным ихтамнетам детский лагерь под Судаком "Лесной" откроется 25 июня и станет "военно-патриотическим" https://twitter.com/KrimRt/status/1009753685382107136 (фото).
P.S. У предателей к россии исключительно потребительское отношение, поэтому они заговорили голосом победившего телевизор холодильника. КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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В принципе у нас то же самое предлагается новым законом об образовании. Так венгры с румынами всполошились и подняли хай на весь мир. А идея вполне здравая: хочешь жить в стране - учи ее язык.
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У нас все гораздо мягче - учиться на государственном языке обязаны только в младших классах. Так таая вонь поднялась - мама не горюй! Хуйловцы аж поусирались от возмущения.
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"И будь я негром преклонных годов,
и то без уныния и лени,
я русский бы выучил только за то,
что им разговаривал... Гоголь..."
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І руський я вивчив би тільки за то,
що треба допитувать плєнних... Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 9265
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опять щелепу рускавоязычную прищемили Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 8207
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Украина богатая страна и может себе позволить обучать своих украинских детей за бюджетные деньги на русском языке,языке оккупанта Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 4406
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Руцким баранам всегда мешает руцкий язык,где бы ни жили эти Болваны,хоть в Балтии,Украине или Молдове с Грузией
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И об этом...Китайцы не попали на матч ЧМ, умудрившись перепутать Вологду с Волгоградом . всю дорогу к Волгограду китайцам впаривали мозги о великом Сталине,который привёл Китай к коммунизму, к обилию еды и в честь которого когда то был назван г Волгоград. Китайцы русский плохо понима и только кивали головой и широко улыбались.
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На великом
русском языке написано много выдающихся произведений…На русском писали
Грибоедов, Пушкин, Гоголь, Гончаров, Шевченко, Толстой, Достоевский, Тургенев,
Чехов, Бунин и многие другие…
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Ну таки ж були серед них справжні українці. Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 1007
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Vopros sto obcego imejet Latvija s rosijej.Kak i dopustim Daniji vriatly li tam izucajet ruski jazyk
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В Волгораде в здании Цирка дрессировщики жестоко избили медведя на глазах изумленных детей пили палками,пока Мишка терзал одного дрессировщика за шиворот...Уникальное видео в Ютьюбе...
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Закон очень КОРЯВЫЙ и имеет перспективу отмены решением суда, нельзя запрещать или указывать ЧАСТНИКАМ как и на каком языке обучать (это не государственные учреждения, поэтому, хоть на китайском), но можно обязать в документах об образовании обязательно указывать на каком языке велось обучение!
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я хорошо понимаю, почему такое отношение к имперскому языку (после 50 лет оккупации), но не стоит перегибать палку в другую стороу , в плане прав ЧАСТНИКОВ (и собственности). Ведь, диплом - это просто бумажка, а решать вопрос трудоустройства выпускника будет наниматель, он и примет окончательное решение насколько ценит то или иное обучение, того или иного учебного заведения!
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Да! Можно аттестовать выпускников таких, с позволения сказать, вузов на госязыке и лишить дипломов государственного образца - пусть довольствуются ксивой вуза. А вуз, кстати, можно лишить аккредитации, или лицензии, или что там у них. И пусть выпускники песдуют в хуйлостани там применяют купленные знания.
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в США и Европе не преподают на рассейском языке. И ничего, ватники не возмушаютса и не выходят на протесты - "Путин введи войска". Так почему же ети свиньи так безнаказано себя ведут в Украине и Прибалтике?
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Латыши как и латышский язык стремительно вымирают, и такими законами пытаются из местных русских, украинцев и белорусов сделать латышей.
Сейчас в Латвии официально всего 1 100 000 латышей, не официально меньше миллиона. Вымирают и уезжают из Латвии в сутки 40-50 латышей по данным ООН.
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tak mi uzhe 28 let vymiraem - da nikak neumrjom....

https://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_demogr%C4%81fija

padenie naselenie zavjazano na umerajushih okupantov pensionerov , katoryh tut navalili so vremen voini ...
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Ну никто не говорит что латыши вымрут за 28 лет.
Плюс у меня полно русскоговорящих знакомых, которые в паспорте "латыши".
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kak nikto - vse kremlevskoe propagandonstvo ne to shto govorit a voet tebja ta chevo eto volnuet ruzke , a ?
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Вот кстати более занимательный сайтик по численности населения
http://countrymeters.info/ru/Latvia
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Я срочную служил в Латвии, но с латышами не общался никогда.Часть была расположена в безлюдном месте... Парламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке - Цензор.НЕТ 1021На берегу Балтийского моря
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Город Вентспилс,сегодня наверное красава,а 50 лет назад был неплохим городком
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПарламент Латвии запретил обучение в частных вузах и колледжах на русском языке
 
 
 
 
 
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