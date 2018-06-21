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 Общество
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Все про:Белая_Церковь (96) Бровары (122) флаг (626)

 В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни

Белая Церковь присоединилась к списку городов, использующих красно-черный флаг наряду с государственным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ВО "Свобода" в Киевской области Игорь Сабий  в Фейсбуке.

Он сообщил, что красно-черный флаг будет вывешиваться на здании Белоцерковского городского совета в праздничные и памятные дни. Список дат пока не уточняется.

Предложение выдвинули представители фракции "Свобода". За проголосовали 27 городских депутатов, не голосовали - 14, против и воздержавшихся не было.

Аналогичное решение также сегодня принял горсовет Броваров. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат горсовета от фракции "Свобода" Сергей Бронебойко.

Решение поднимать красно-черный флаг принял уже целый ряд крупных областных центров Украины: так, в феврале его утвердил горсовет Тернополя как ответ на польский закон об Институте памяти. Спустя две недели аналогичное решение принял городской совет столицы.

В один день, 7 марта, такие же решения были приняты в Черкасской (в ней к красно-черному флагу добавили холодноярский) и в Житомирской областях.

Позже повстанческий флаг стали поднимать во Львове и в Хмельницкой области. В конце мая аналогичное решение принял Полтавский городской совет.

Источник: https://censor.net.ua/n3072815
 
   
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Червоно-чорний прапор для мене такий самий державний як і синьо-жовтий.
Маю вдома.
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Ну слава Богу ,теперь цены и тарифы снизятся ,медицина и образование станут бесплатными а пенсии и зарплаты вырастут в разы .... В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни - Цензор.НЕТ 8500
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По два сантиметри в день...😁
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пістун, в нас що міськради вирішують питання ціноутворення, медицини і освіти? чи тобі чорно червоний не підходить до триколора, який вдома висить?
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От в том-то и дело,что в Украине давно никто ни за что не отвечает а за всеми этими флагами,лозунгами банда находящаяся у власти в Украине разворовала страну в ХЛАМ !!!
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в тебе якийсь вінігрет в голові....
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вот не стоит называть кацапский строительный материал для питухов винегретом...)))
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Ну само-собой,все кто считает украинскую власть вороватой,коррумпированной,лживой и подлой у того винегрет в голове а с теми,кто ворью жопы лижет ,у тех полный порядок.
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таке враження, що ти борешся не тільки з владою, а й з державними символами
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Я за символы,за флаги,за патриотизм,я за то,чтобы флаги Украины висели на каждом доме и каждом балконе ,но я ПРОТИВ уродов прикрывающимися этими вещами .
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спокойно - в той голове винегрет из того строительного материала...\это уточнение...))
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И будут это делать бывшие рыги, одевшие вышиванки и получившие партбилеты БудкиПП вместе с должностями районных гауляйтеров?
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Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ВО "Свобода" в Киевской области Игорь Сабий в Фейсбуке. Источник: https://censor.net.ua/n3072815
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Повторю для тех кто не в курсе слова песни
" два кольори мої , два кольори.
Оба на полотні, в души моїй оба .
Два кольори мої, два кольори
Червоне- то любов, а чорне- то журба"
Можете послухшать в исполнении Марічки Яремчук , Дмитрия Гнатюка, Квитки Цахес
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Для тех, кто видел эту картину крупным планом, теперь посмотрите на дальний В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни - Цензор.НЕТ 3683

В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни - Цензор.НЕТ 9788
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Ещё «Чёрные запорожцы» или «черношлычники» армия УНР. У них черно-красная форма была.
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Красно-черный это повстанческий флаг, означал "прольем кровь за свою землю".
У казаков он был изначально, сине-желтый пришел позже, как обозначение государственности и означал "поле пшеницы под чистым небом."
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Від славетних козаків до сучасних героїв

Чому в години смутку та в години радості ми завжди піднімаємо стяги? Наші предки слов'яни обожнювали свої знамена та вірили, що у часи військові вони стають святішими за ідолів. Ця традиція була відроджена Запорізьким козацтвом. Свій прапор там мали всі куріні й сотні. А також був загальний прапор Запорізького козацтва. І ось, докази того, що червоно-чорний прапор став побратимом жовто-блакитного вже в ті далекі та неспокійні часи - на своїй шедевральній картині "Запорожці пишуть листа…" Ілля Репін зобразив два прапори - жовто-блакитний та червоно-чорний! Ці стяги зображені не мимохідь, на них робиться своєрідний акцент, адже вони дублюються по обидві сторони від центру полотнища.

Козаки пишуть листа турецькому султану І.Рєпін червоно чорний прапор

Прапори змотані, адже бойові дії не відбуваються. Якщо згадати, що консультантом Іллі Репіна під час написання даної картини був сам Дмитро Яворницький - відомий історик, дослідник українського козацтва, то стає зрозуміло, що помилка неможлива.

Вдруге червоно-чорний прапор починає активно використовуватись в Україні під час повстанської боротьби за незалежність членами ОУН та воїнами УПА. Часто відбувається підміна понять і завдяки старанням комуністичної номенклатури донині безліч людей вважає, що на ОУНівському прапорі чорна полоса має значення "смерть", а червона - "вороги". Це хибне трактування. Насправді ж однодумці Бандери та Шухевича вважали, що чорний колір зображує рідну землю, а червоний - кров борців, які захищають свою родючу чорну землю. Тобто, важливо - власну кров, а не кров ворогів чи "москалів". В такому контексті стає зрозуміло, що даний прапор не можна вважати екстремістським, а тим паче забороняти у сучасному суспільстві його використання.
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Если ес опять ОЗАБОТИТСЯ национальными вопросами в Украине- ПОКАЗАТЬ ИМ КАРТИНУ РЕПИНА. И они заткнуться
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Им средний палец нужно показать. Пусть меньше в РФ ездят, северные потоки строят, и так д.
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Ну реально - во времена Запарожцев еще не было бандеровцев. А флаги уже были.
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Чёрные запорожцы это времена УНР с 1917 года. Бандера тогда только в школу пошел.
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Да пофіг під яким прапором кацапів убивати.Хоч "Веселого роджера" підняти аби побільше тієї наволочі поздихало! В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни - Цензор.НЕТ 535
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Больше всего мне нравится как бомбит от красно-черного флага у ватников и у латентных ватников. Он на них действует как чеснок на вампиров)
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Лучше бы вывесили лозунги призывающие Президента и правительство снизить цены на газ и другие жилкомуслуги, создать новые рабочие места, снизить цены на продукты питания,
лекарства. А флагами занимаются прикормленные правительством радикалы, авантюристы
и прочие антисоциальные элементы.. Их задача разделить украинский народ и по принципу
разделяй и влавствуй продолжать грабить страну. Если посмотреть на тех, кто голосует за
чёрнобелые флаги, то увидишь, что это боровы с животами от бороды до срамного места.
У них от обжёрства пиджаки не застёгиваются. Им за провокации платят немалые деньги.
Они за доллар мать родную продадут.
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Городские советы любят такое дело-разные флаги подымать.
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Пока идет война такой флаг конечно необходим- как напоминание о борьбе, об истории защиты Родины, патриотизме.
Когда война закончится его можно снять.
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Зараз..
Бойовий стяг повинен бути завжди.
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Правильное решение.Надо во всех городах поднимать.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни
 
 
 
 
 
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