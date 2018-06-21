 В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ВО "Свобода" в Киевской области Игорь Сабий в Фейсбуке.

Он сообщил, что красно-черный флаг будет вывешиваться на здании Белоцерковского городского совета в праздничные и памятные дни. Список дат пока не уточняется.

Предложение выдвинули представители фракции "Свобода". За проголосовали 27 городских депутатов, не голосовали - 14, против и воздержавшихся не было.

Аналогичное решение также сегодня принял горсовет Броваров. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат горсовета от фракции "Свобода" Сергей Бронебойко.

Решение поднимать красно-черный флаг принял уже целый ряд крупных областных центров Украины: так, в феврале его утвердил горсовет Тернополя как ответ на польский закон об Институте памяти. Спустя две недели аналогичное решение принял городской совет столицы.

В один день, 7 марта, такие же решения были приняты в Черкасской (в ней к красно-черному флагу добавили холодноярский) и в Житомирской областях.

Позже повстанческий флаг стали поднимать во Львове и в Хмельницкой области. В конце мая аналогичное решение принял Полтавский городской совет.