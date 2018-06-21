 В Белой Церкви и Броварах на Киевщине красно-черный флаг будут поднимать вместе с государственным в праздничные и памятные дни

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ВО "Свобода" в Киевской области Игорь Сабий в Фейсбуке.
Он сообщил, что красно-черный флаг будет вывешиваться на здании Белоцерковского городского совета в праздничные и памятные дни. Список дат пока не уточняется.
Предложение выдвинули представители фракции "Свобода". За проголосовали 27 городских депутатов, не голосовали - 14, против и воздержавшихся не было.
Аналогичное решение также сегодня принял горсовет Броваров. Об этом в Фейсбуке сообщил депутат горсовета от фракции "Свобода" Сергей Бронебойко.
Решение поднимать красно-черный флаг принял уже целый ряд крупных областных центров Украины: так, в феврале его утвердил горсовет Тернополя как ответ на польский закон об Институте памяти. Спустя две недели аналогичное решение принял городской совет столицы.
В один день, 7 марта, такие же решения были приняты в Черкасской (в ней к красно-черному флагу добавили холодноярский) и в Житомирской областях.
Позже повстанческий флаг стали поднимать во Львове и в Хмельницкой области. В конце мая аналогичное решение принял Полтавский городской совет.
Маю вдома.
" два кольори мої , два кольори.
Оба на полотні, в души моїй оба .
Два кольори мої, два кольори
Червоне- то любов, а чорне- то журба"
Можете послухшать в исполнении Марічки Яремчук , Дмитрия Гнатюка, Квитки Цахес
У казаков он был изначально, сине-желтый пришел позже, как обозначение государственности и означал "поле пшеницы под чистым небом."
Чому в години смутку та в години радості ми завжди піднімаємо стяги? Наші предки слов'яни обожнювали свої знамена та вірили, що у часи військові вони стають святішими за ідолів. Ця традиція була відроджена Запорізьким козацтвом. Свій прапор там мали всі куріні й сотні. А також був загальний прапор Запорізького козацтва. І ось, докази того, що червоно-чорний прапор став побратимом жовто-блакитного вже в ті далекі та неспокійні часи - на своїй шедевральній картині "Запорожці пишуть листа…" Ілля Репін зобразив два прапори - жовто-блакитний та червоно-чорний! Ці стяги зображені не мимохідь, на них робиться своєрідний акцент, адже вони дублюються по обидві сторони від центру полотнища.
Козаки пишуть листа турецькому султану І.Рєпін червоно чорний прапор
Прапори змотані, адже бойові дії не відбуваються. Якщо згадати, що консультантом Іллі Репіна під час написання даної картини був сам Дмитро Яворницький - відомий історик, дослідник українського козацтва, то стає зрозуміло, що помилка неможлива.
Вдруге червоно-чорний прапор починає активно використовуватись в Україні під час повстанської боротьби за незалежність членами ОУН та воїнами УПА. Часто відбувається підміна понять і завдяки старанням комуністичної номенклатури донині безліч людей вважає, що на ОУНівському прапорі чорна полоса має значення "смерть", а червона - "вороги". Це хибне трактування. Насправді ж однодумці Бандери та Шухевича вважали, що чорний колір зображує рідну землю, а червоний - кров борців, які захищають свою родючу чорну землю. Тобто, важливо - власну кров, а не кров ворогів чи "москалів". В такому контексті стає зрозуміло, що даний прапор не можна вважати екстремістським, а тим паче забороняти у сучасному суспільстві його використання.
лекарства. А флагами занимаются прикормленные правительством радикалы, авантюристы
и прочие антисоциальные элементы.. Их задача разделить украинский народ и по принципу
разделяй и влавствуй продолжать грабить страну. Если посмотреть на тех, кто голосует за
чёрнобелые флаги, то увидишь, что это боровы с животами от бороды до срамного места.
У них от обжёрства пиджаки не застёгиваются. Им за провокации платят немалые деньги.
Они за доллар мать родную продадут.
Когда война закончится его можно снять.
Бойовий стяг повинен бути завжди.