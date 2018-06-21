 Адвокат главы Окружного админсуда Киева получил доступ к проверкам НАПК

Об этом стало известно из Единого реестра судебных решений, информирует Цензор.НЕТ.

Жалобу адвоката рассматривал Виталий Писанец - следственный судья Печерского районного суда Киева.

Защитник Павла Вовка ходатайствовал о доступе к документам, которые есть в распоряжении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Он отметил, что расследование против его клиента проводит Национальное антикоррупционное бюро, но основанием для открытия дела должны быть результаты проверки имущественных деклараций, сделаные специалистами НАПК. А именно - выявленные в процессе несоответствия.

Адвокат настаивает, что такие проверки проводились, но никаких уголовных правонарушений в действиях главы Окружного админсуда Киева зафиксировано не было. А значит - детективы НАБУ не имели права открывать производство, проводить обыски, изымать имущество. В частности, компьютер и электронный ключ с доступом в Единый реестр судебных решений. Защитник Павла Вовка настаивает на версии, что действия НАБУ были незаконными, детективы злоупотребляли своими полномочиями и хотели вмешаться в работу Окружного административного суда Киева.

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Печерский суд ходатайство удовлетворил и обязал НАПК в течение месяца дать адвокату доступ к документам, которые его интересуют. А именно - возможность получить заверенные копии.

Напомним, обыски, о которых говорится в деле, состоялись в мае 2017 года. Линия защиты Павла Вовка изначально была нацелена на то, чтобы доказать незаконность действий детективов НАБУ. Последние, в свою очередь, делали публичное заявление, где опровергали такие обвинения.

Павел Вовк возглавил Окружной админсуд Киева в 2007 году. Ранее работал прокурором, потом - в частной юридической фирме, а также - помощником народного депутата, бывшего регионала Сергея Кивалова.