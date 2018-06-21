 Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем, - Денисова после разговора с адвокатом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - сообщила Денисова.

Омбудсмен сообщила, ссылаясь на данные адвоката, что О.Сенцов пьет 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ставят ежедневные капельницы (дополнительные 2 литра).

"На 26-й день голодовки у Олега произошел кризис, его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться...", - добавила Л.Денисова.

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В свою очередь пресс-бюро регионального управления ФСИН заявило в четверг, что Олегу Сенцову, который почти 40 дней держит голодовку в колонии, проводится поддерживающая терапия, и слухи о его принудительном кормлении несостоятельны.

"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного О.Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В документе отмечается, что фактов отказа О.Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

"Состояние здоровья О.Сенцова оценивается как удовлетворительное", - заявили в УФСИН.

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По данным пресс-бюро, О.Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

"Ежедневно О.Сенцов осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования", - заверили в ведомстве.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".