 Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем, - Денисова после разговора с адвокатом

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - сообщила Денисова.
Омбудсмен сообщила, ссылаясь на данные адвоката, что О.Сенцов пьет 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ставят ежедневные капельницы (дополнительные 2 литра).
"На 26-й день голодовки у Олега произошел кризис, его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться...", - добавила Л.Денисова.
В свою очередь пресс-бюро регионального управления ФСИН заявило в четверг, что Олегу Сенцову, который почти 40 дней держит голодовку в колонии, проводится поддерживающая терапия, и слухи о его принудительном кормлении несостоятельны.
"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного О.Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".
В документе отмечается, что фактов отказа О.Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.
"Состояние здоровья О.Сенцова оценивается как удовлетворительное", - заявили в УФСИН.
По данным пресс-бюро, О.Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".
"Ежедневно О.Сенцов осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования", - заверили в ведомстве.
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
Хватит мучать козака!
Кацапи вбивають українця, а винна наша влада..
Аби шо.
Забули ?
1) Насильно кормят методами средневековых пыток (заливают через трубки или того хуже);
2) Ввели в искусственную кому и поддерживают жизнедеятельность до приказа сверху;
3) Умер, держат в холодильнике до окончания футбольной пропагандисткой компании.
А по правде - то что его футболят с тюрьмы в больницу и обратно - наводит на страшную мысль, что Сенцов на грани и эти ур-ды хотят избежать ответственности!
П.Порошенко в России несколько предприятий, которые платят в российский бюджет немалые деньги, на которые можно содержать в Донбассе оккупационную армию. П.Поро-
шенко может предъявить В.Путину ультиматум - если В.Путин не освободит из плена ни в
чём не повинных украинских граждан, то П.Порошенко закроет свои предприятия в России
и перестанет перечислять деньги в бюджет России. В.Путин очень любит деньги и такая
угоза на него подействует. И он выпустит из тюрьмы Олега Сенцова и других политических
заключённых граждан Украины.