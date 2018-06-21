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Все про:голодовка (621) Денисова (194) здоровье (1169) Сенцов (574) Динзе_Дмитрий (10)

 Сенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем, - Денисова после разговора с адвокатом

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова после разговора с адвокатом осужденного режиссера Олега Сенцова Дмитрием Динзе сообщила, что у О.Сенцова возникли проблемы с почками и сердцем, сейчас он в медицинской части.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

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Только что поговорила с адвокатом Олега Сенцова. Сегодня он все-таки встретился с Олегом в колонии. По его словам, Олег находится сейчас в медицинской части. У него - проблемы с почками и сердцем", - сообщила Денисова.

Омбудсмен сообщила, ссылаясь на данные адвоката, что О.Сенцов пьет 3,5 литра воды в день, кроме того, ему ставят ежедневные капельницы (дополнительные 2 литра).

"На 26-й день голодовки у Олега произошел кризис, его отвезли в больницу за пределами колонии. Хотели принудительно накормить, но Олег отказался. Врачи не настаивали из-за возможной огласки и попросили забрать его обратно в колонию вместе с аппаратом для принудительного кормления. По словам адвоката, в любой момент кризис может повториться...", - добавила Л.Денисова.

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В свою очередь пресс-бюро регионального управления ФСИН заявило в четверг, что Олегу Сенцову, который почти 40 дней держит голодовку в колонии, проводится поддерживающая терапия, и слухи о его принудительном кормлении несостоятельны.

"Сообщаем, что информация, распространяемая рядом СМИ о принудительном кормлении осужденного О.Сенцова, не соответствует действительности. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержание основных функций органов и систем организма и недопущение развития осложнений", - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В документе отмечается, что фактов отказа О.Сенцова от медицинской помощи и поддерживающей терапии не зарегистрировано.

"Состояние здоровья О.Сенцова оценивается как удовлетворительное", - заявили в УФСИН.

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По данным пресс-бюро, О.Сенцов "находится под постоянным динамическим наблюдением медицинских работников учреждения, где он отбывает наказание".

"Ежедневно О.Сенцов осматривается медицинскими работниками учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования", - заверили в ведомстве.

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3072805
 
 
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Звоните Меркель, Трампу, Гуттерешу- всем любителям хуйла. Пусть знают правду
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Їм до лампочки. Та і що вони можуть зробити?
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Ну, якщо Сєнцов помре, то весь цивілізований світ, гадаю, перенесе Канський кінофестиваль до Пітєра.
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От логіка в людини..
Кацапи вбивають українця, а винна наша влада..
Аби шо.
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Кацапи лишили волі невинну людину, він знаходиться в нелюдських умовах.
Забули ?
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Ні. Він голодує за свою правду, щоб світ про нього почув і допоміг.
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Тримайся, Олеже- ти вже переміг це хУЙЛО і рашку!
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Я і зараз вимагав би звільнення Савченко з рашки- та тобі цього не зрозуміти.
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"двуличие" - это когда какцапские проституты верещат "братский народ", а сами убивают, грабят, лгут, отжимают... Это про тебя с твоей паРашей.
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Савченко лично импонировала ему своей смелостью, упорством и дерзостью, на неё лично замолвили словечки те, к чьему мнению он прислушивается, все её обвинения и похищение из Украины - курам насмех, Сенцовым всё далеко не так!
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Держись, Олег! Ангела-Хранителя тебе в помощь!
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Есть три возможных варианта:
1) Насильно кормят методами средневековых пыток (заливают через трубки или того хуже);
2) Ввели в искусственную кому и поддерживают жизнедеятельность до приказа сверху;
3) Умер, держат в холодильнике до окончания футбольной пропагандисткой компании.
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А теперь представитель рашки заявит, что Сенцов так быстро растолстел, что сердце и почки не выдерживают нагрузки!
А по правде - то что его футболят с тюрьмы в больницу и обратно - наводит на страшную мысль, что Сенцов на грани и эти ур-ды хотят избежать ответственности!
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Тонкий момент. Денисову не пустили к Сенцову т.к. вроде он российский гражданин. Но Москалькова даже не задумывается, что российский Сенцов голодает и его пытают искусственным кормлением через нос. Люди для русских - пыль
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шкода,що справжні патріоти за гратами,а ті ,що мають бути за гратами жирують
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У П.Порошенко с В.Путиным неплохие отношения, Они часто общаются по телефону. У
П.Порошенко в России несколько предприятий, которые платят в российский бюджет немалые деньги, на которые можно содержать в Донбассе оккупационную армию. П.Поро-
шенко может предъявить В.Путину ультиматум - если В.Путин не освободит из плена ни в
чём не повинных украинских граждан, то П.Порошенко закроет свои предприятия в России
и перестанет перечислять деньги в бюджет России. В.Путин очень любит деньги и такая
угоза на него подействует. И он выпустит из тюрьмы Олега Сенцова и других политических
заключённых граждан Украины.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСенцов находится в медчасти, у него проблемы с почками и сердцем, - Денисова после разговора с адвокатом
 
 
 
 
 
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