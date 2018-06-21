 Львовская табачная фабрика заявила о попытке организовать очередную информационную атаку на предприятие

Руководство Львовской табачной фабрики (ЛТФ) заявило о попытке организовать очередную информационную атаку на предприятие, менеджмент компании убежден, что за негативными публикациями в региональных СМИ стоят транснациональные корпорации, сообщает "Гордон" со ссылкой на издание "Деньги".

Фабрика отказалась работать с табачным монополистом "Тедис Украина", увеличила долю на внутреннем рынке до 9% и запланировала выход на IPO, а также выступила за повышение адвалорной составляющей акциза на сигареты, отметили на предприятии, и все это не устраивает западные компании. Руководители ЛТФ заявили изданию, что конкуренты через статьи в СМИ пытаются убедить общество в существовании "теневых схем" и контрабанды со стороны фирмы, рассылают фейковые письма с обвинениями в неуплате налогов.

Среди тех, кого не устраивают действия ЛТФ, в компании назвали четыре транснациональные корпорации: "Филип Моррис Украина", "Джей Ти Интернешнл Украина", "В.А.Т. – Прилуки" и "Империал Тобакко Продакшн Украина", которые еще пять лет назад контролировали 95–97% внутреннего табачного рынка страны, а из-за львовян потеряли его часть.

"Фактически ассоциация "Укртютюн", объединяющая украинские фабрики западных корпораций и "Тедис" утрачивает возможность вручную управлять повышением и снижением цен на сигареты. Когда речь идет о потере контроля над 10–15% продаж, проблемой пренебречь уже нельзя, именно поэтому большие компании начали атаку на небольшое отечественное предприятие", – цитируют заявление Львовской табачной фабрики "Деньги".

В апреле этого года на ЛТФ уже заявляли об информационной атаке.